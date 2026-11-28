„Spousta lidí říká, že mou hlavní předností je střelba. Ale když mi to zrovna nepadá, dokážu nabídnout i jiné věci,“ tvrdí čtyřiadvacetileté křídlo. „Moje hra je poměrně jednoduchá. Využívám různé finty, naznačení, práci nohama a hledám si různé úhly pro zakončení.“
Rodák z městečka Audubon ve státě Pensylvánie doručuje průměrně 18,1 bodu. „Mým cílem je tvrdě pracovat a odevzdat maximum pro spoluhráče i celý tým.“
Jeho příjmení trkne do očí, několikrát už vyzvídali, zda má kořeny v srdci Evropy. „Mám je částečně československé, spíš slovenské,“ přikývl, „ale sahají hodně hluboko do minulosti. Trochu v sobě cítím slovenskou krev, už se učím i česká slova. Je to tady zábava.“
V populární slovenské hudební skupině No Name figurují čtyři bratři Timkovi, Igor, Dušan, Ivan a Roman. O tom děčínský Timko tušení neměl. „Vážně? Lidé mi něco o mém příjmení říkali, ale měl jsem pocit, že jsem nikoho se stejným nepotkal. A navíc, já nejsem nejlepší zpěvák,“ zakřenil se.
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Zato nejlepší střelec Válečníků ano. I díky spolupráci se zázračným dítětem děčínského basketbalu, reprezentantem Markem Houškou. Sedmnáctiletý talent směřuje do NBA a Timko věří, že jeho cesta bude nakonec úspěšná.
„Rozhodně se do NBA jednou dostane,“ nepochybuje sympatický Američan, který se v rozvojové soutěži NBA G League připravoval dva týdny s týmem South Bay Lakers. „Marek je vysoký přes dva metry, na rozehrávače to je hodně. Je velmi atletický, skvěle přihrává a umí střílet. Má všechno, co by ho do NBA mohlo dostat. Je velký talent.“
Timko se vydal opačnou cestou, evropskou. Jeho první profesionální zastávkou byl lucemburský Rodange, kde loni průměrně zapisoval 26,7 bodu a 7,1 doskoku.
„Hodně jsem se v Lucembursku naučil, příchodem do Děčína jsem udělal další krok nahoru. Když jsem v létě mluvil s trenérem, všechno znělo dobře a měl jsem pocit, že jsme si lidsky sedli. Usoudil jsem, že by mi to tady mohlo vyhovovat,“ svěřil se Timko.
Na bouřliváka Tomáše Grepla nedá dopustit, ačkoli umí pořádně vzplanout na lavičce i v kabině. „Mám ho rád. Myslím, že máme dobrý vztah. Každý den na tréninku i během zápasů mě nutí, abych ze sebe dostal to nejlepší a stal se co nejlepším hráčem,“ kvituje 196 cm vysoký basketbalista Greplovu náročnost.
I jeho odbornost. „Upozorňuje mě na věci, kterých si třeba sám nevšimnu. Platí to zejména v obraně, ve které se opravdu snažím zlepšovat a lépe chápat celou hru. Také v útoku mi dává rady a ukazuje různé věci. Je skvělé se od něj učit,“ pochvaluje si Američan. „Vím, že to všechno dělá z dobrých důvodů a chce mi pomoct, abych se zlepšoval. Nedělá to proto, aby na mě jen tak křičel. Myslí to se mnou dobře a je to pro moje dobro.“
Jeho českým rekordem je 28 bodů z posledního zápasu proti Opavě, proti níž otočil na 90:89 dvojkou v poslední sekundě. Na palubovce USK zase skóroval z takřka půlky hřiště.
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„Všichni v týmu si rozumíme, baví nás hrát společně. Kluci jsou výborní basketbalisté, Pomikálek náš lídr. A česká liga se mi líbí, je opravdu dobrá,“ chválí. O konkrétním snu či cíli nemluví. „Chci hrát na co nejvyšší možné úrovni, ale nerad se dívám daleko do budoucnosti. Soustředím se na tady a teď, tohoto přístupu se držím celou kariéru.“
Energii čerpá Timko i z proslulých děčínských fanoušků. „Jsou nejlepší v lize, atmosféra je tu lepší než v NBA. Můžu porovnávat, na pár zápasech jsem byl. Užívám si tady všechno, i krásné výhledy a přírodu.“
No Name zpívají, že „nám chýbajú elity“, ale pro Děčín to neplatí. Timko se jeho elitou stal.