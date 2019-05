Krok do finále. Basketbalisté Děčína poprvé v play off vyhráli venku

„O naší výhře rozhodlo, že jsme konečně zvládli obranný doskok. Hned se nám hrálo lépe, protože jsme nedovolili soupeři druhé nebo třetí šance. Také se nám dařila trojková střelba. Klukům gratuluji, protože ve výborné atmosféře urvali velmi cenné vítězství,“ radoval se na klubovém webu děčínský trenér Tomáš Grepl.

Válečníci si po celý zápas drželi mírný náskok. Zhruba v polovině napínavé poslední čtvrtiny se povedlo domácím po dvou trojkách Romana Marka snížit na rozdíl tří bodů 75:78. Ondřej Šiška ale následně odpověděl také tříbodovým košem a během minuty Děčín svému vyzyvateli utekl na stav 88:75. Ve vypjaté koncovce už hosté udrželi Svitavy na distanc.

Děčín soupeře jasně přestřílel, vyprodukoval o 16 střel více. Dal také více bodů z dvojkové i trojkové střelby a Tury od výraznější prohry zachránily pouze šestky. Těch Svitavští házeli 34, naopak Děčín jen 19. Na fauly to bylo 18:30, v dresu hostů nedohráli Landa, Ježek i Krakovič!

Lídrem děčínského týmu byl opět Lamb Autrey, který nastřílel 23 bodů a měl 9 asistencí. Výborně také zahrál Carlson s 15 body, 9 doskoky a 4 asistencemi, jistě střílel Pomikálek i Landa, který se stal za svůj výkon hráčem utkání. „Znovu jsme vstoupili do utkání velmi dobře. Drželi jsme se, chtěli jsme být v zápase a hrát vyrovnaně. Za poločas jsme nastříleli 51 bodů, což je na naše poměry nadprůměrné. Věděli jsme, že s druhými poločasy máme problém, ztratili jsme takto zápas v Opavě i v pondělí tady, proto jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ ocenil Grepl.

Svitavský trenér Lubomír Růžička byl zklamaný. „Nehráli jsme vůbec dobře, a to jak na obranné, tak na útočné polovině. V obraně byl celý základ dnešní prohry, protože když dostanete doma 51 bodů za poločas a celkově 95, nemůžete pomýšlet na vítězství,“ uvědomoval si kouč. „Děčín měl spoustu otevřených střel a proměňoval je. V koncovce jsme se přiblížili na rozdíl tří bodů, ale udělali jsme několik špatných rozhodnutí a Děčín je trestal. Teď si musíme sednout a vymyslet, co a jak dál. Musíme se zlepšit a zvednout sebevědomí mladým hráčům. Nic se ale neděje, svět se nezbořil a myslím si, že série bude ještě dlouhá. Jsem skálopevně přesvědčen, že můžeme hrát venku stejně jako Děčín dnes tady.“

Série pokračuje v pátek a v sobotu v Děčíně a oba soupeři si věří. „Ze Svitav si vezeme velkou výhru a těším se na další zápasy. Jsem rád, že se sem ještě vrátíme,“ říkal děčínský pivot Robert Landa.

Ani svitavský pivot Jiří Jelínek nevěšel hlavu. „I když jsme doma ztratili, nevidím důvod ke smutku. Loni jsme v Děčíně vyhráli dvakrát, letos už také. Série jistě neskončí v pěti zápasech,“ je přesvědčený Jelínek. V pátek i v sobotu je v Armex Sportcentru start v 18 hodin.