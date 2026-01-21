BK Prasečín. Od fanouškova příspěvku se Opava distancuje, Houser odmítá úmysl

„Jedná se o příspěvek neoficiálního fanklubu, který nepředstavuje stanovisko klubu. Ačkoli je faktem, že v posledních třech vzájemných utkáních došlo na naší straně k několika zraněním, klub se zdržuje jakýchkoli závěrů o jejich příčinách a nehodnotí chování či hru soupeře,“ stojí ve stanovisku BK Opava.
Domácí klub v pondělním utkání, které vyhrál 80:72, přišel o Radovana Kouřila. „Jeho zranění s námi dost otřáslo. Když tým vidí, jak dostane ránu do ramene a leží na zemi, vždycky to zahýbe s psychikou,“ ohlížel se trenér Roman Zach.
Nejmenovaný fanoušek napsal, že po třech zápasech s Děčínem v aktuální sezoně měla Opava sedm zraněných hráčů. A přidal k tomu nactiutrhačné logo Armexu s nápisem Prasečín a prasečí hlavou uprostřed.
„Jste normální? Žádný jiný tým takhle v lize nehraje,“ rozčiloval se a postěžoval si i na trenéra Tomáše Grepla nebo zbourání reklamního panelu lavičkou. „Hrát v nasazení a tvrdě je jedna věc, ale hrát takhle je opravdu nefér! Následující tři zápasy s vámi (pohár a nadstavba) budou opravdová válka!“
Někteří z diskutujících jej podpořili, ale dočkal se i odsouzení. Část fanoušků označila jeho slova za ostudu či za „zoufalý příspěvek hodný páté třídy základní školy“.
Vedení děčínského klubu odmítá, že by v zápasech s Opavou docházelo k nějakým zákeřnostem. „Asi je to nějaká nešťastná shoda náhod, že se jim pár hráčů zranilo zrovna v utkáních s námi. Mrzí nás to, ale všechno to bylo o basketbalových věcech. Rozhodně v tom nebyl žádný úmysl nebo nečistá hra,“ tvrdí děčínský generální manažer Lukáš Houser.
Děčín a tvrdá hra, tohle téma se pořád opakuje. „Od toho tam jsou přece rozhodčí. Pokud by to bylo zákeřné, asi by naši hráči nedohrávali zápasy. Nějaký faul se občas stane spoustě hráčů, uletí vám to. Ale není to nic za hranou,“ hájí Válečníky šéf.
Neočekává, že by středeční pohárová odveta s Opavou měla být ostřejší než jindy. „Věřím, že hráči mají k sobě respekt a názory fanoušků nebudou a nemůžu mít vliv na hru.“
I sobotní El Nordico má ještě dohru.
Na děčínské publikum si postěžoval ústecký trenér Tomáš Reimer: „Poprvé za rok a půl jsem si všiml, že by na mě někdo řval po zápase. Nerozuměl jsem co, ale něco negativního. Trošku to přispělo k atmosféře jako na Balkánu. Jinak se v Česku ale fandí slušně.“
Houser tohle prohlášení považuje za zbytečné. „Že tam někdo něco vykřikne, když se procházíte po tak vyhecovaném zápase přímo před kotlem, to se asi dá čekat. Ale to přece musíme dokázat ustát, jsme chlapi!“