Osmadvacetiletý rodák z Los Angeles s nigerijskými kořeny byl s průměrem 17,4 bodu sedmým nejlepším střelcem letošní NBL, v listopadu se stal Hráčem měsíce díky průměrné užitečnosti 31,5 a 24,3 bodu na zápas. Ze řetězu se naprosto utrhl v Ostravě, kde dosáhl užitečnosti 47, což byl v tu dobu rekord sezony.

„Nahradit ho určitě nebude snadné, musíme mít i trochu šťastnou ruku. Určitě to bude zase cizinec, podobného českého hráče na trhu nevidíme. Potřebujeme někoho hodně bodového, s výběrem si dáme záležet,“ ujišťuje Houser.

Jinak má už tým skoro pohromadě, řeší se ještě, zda zůstane novozélandský křídelník Isaac Davidson. „Nevíme, jestli bude mít zájem hrát tady dál, zda na něj budeme mít finance. Je to otevřené, ale momentálně na bodu nula,“ přiznává šéf Armexu.

Nově smlouvy se semifinalistou letošní NBL naopak prodloužili hráči základní rotace Jaden Edwards i Filip Kroutil. „U Filipa jsme věřili, že se domluvíme, je to Děčíňák, ligu hrál jen tady, zájem byl oboustranný. Na Edwardse jsme uplatnili opci, do konce června měl možnost buyoutu, ale chce zůstat a ještě se u nás posouvat.“

Už dříve si Děčín pojistil i rozehrávače Lukáše Feštra a pivota Maksima Šturanoviče. „Byli jsme spokojení s tím, co pro tým Maksim odváděl. Je to velký pivot, který si pod košem umí sjednat respekt. Má co nabídnout, i když už není nejmladší,“ velebí Houser 37letého Srba.

Lukáš Feštr z Děčína u míče v zápase s Brnem Děčínský kouč Tomáš Grepl velebí hrdinu rozhodujícího čtvrtfinálového zápasu Maksima Šturanoviče.

Feštr v průběhu sezony zaskočil za zraněného A. J. Waltona a obstál, klub mu nabídl nový kontrakt, naopak s Američanem se po třech letech rozloučil. „Lukáš Feštr s Tedym Slowiakem dokázali, že spolu mohou hrát, tak snad to půjde i v příští sezoně,“ věří šéf českému tandemu.

Na další tři roky si Válečníci zavázali kouče Tomáše Grepla, který na severu načne už osmou sezonu. Klub se dohodl i na prodloužení spolupráce s pivotem Petrem Macháčem. „Tým bude poskládaný tak, abychom znovu mohli mít medailové ambice. Ale soutěž je tak vyrovnaná, že o medaili mohou bojovat všichni, což dokázalo loni Olomoucko.“

Rozjezd do nové sezony Válečníkům zkomplikuje los, kvůli probíhající rekonstrukci své haly odstartují sérií šesti venkovních zápasů. První derby s Ústím se hraje 12. listopadu v Děčíně a třaskavější než jindy bude i kvůli ostrým výrokům šéfa Slunety Tomáše Hrubého o Válečnících.

Styl hry Děčína nazval psychopatismem, pivota Macháče nebasketbalistou, klub přirovnal k sektě. Etická ligová komise ho za to pokárala, jeho slova označila za „nevhodná a znevažující.“

Houser tím považuje věc za uzavřenou. „Chtěli jsme, aby někdo řekl, jaké jsou mantinely chování. Ať si každý říká, co chce, ale vždy by to mělo být v rámci slušného chování, což tady bylo za hranou, proto jsme se na komisi obrátili. Řekla, co řekla, tím to pro nás končí.“