Basketbalisté Opavy si vynutili rozhodující zápas v Děčíně

Oba týmy si ve čtvrtfinále drží výhodu domácího prostředí. Slezané však museli o odvrácení děčínského mečbolu bojovat až do konce. V druhé čtvrtině prohrávali až o 11 bodů, do poločasu ale dokázali snížit na 45:47. Ve třetí části se ještě vedení přelévalo na obě strany, ale poslední čtvrtinu začali domácí trojkami Kouřila a Klečky a do konce zápasu již měli ve skóre navrch.

„Děčín vstoupil do utkání velmi dobře, hrál výborně v útoku, hráči si vyměňovali rychle míč a přesně zakončovali. Pro nás bylo výhodou, že jsme do poločasu skóre vyrovnali a postupně získávali převahu. Byl to typický zápas play off, bojovalo se o každý centimetr palubovky,“ řekl opavský trenér Petr Czudek.

Jeho protějšek Tomáš Grepl uvedl, že nemá svému týmu moc co vytknout. „Úvod jsme zvládli výborně, ale bohužel až desetibodový náskok jsme už do poločasu ztratili. Domácí nás přeskákali a to byl hlavní důvod naší porážky. Předpokládal jsem, že série bude o sedmi zápasech a to se naplnilo,“ prohlásil Grepl.

Nejlepším střelcem zápasu byl hostující Šiška s 20 body, domácí Šiřina dal 17 bodů.

V semifinále NBL už jsou Nymburk, Olomoucko a Svitavy.