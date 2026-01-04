Písek mocně dotahoval, koncovka ale patřila Jelínkovi. Brno uhájilo výhru

Bývalý reprezentant, který přišel do Brna v polovině prosince po dlouhých letech v zahraničí, dal v zápase 21 bodů. Stejnou bilanci měl Šimon Svoboda. O bod více nastřílel Radek Farský, který trefil pět trojek. Hosté jich dali celkem 14. Písecký tahoun Martin Svoboda nasbíral 21 bodů a osm doskoků.
„Pro dnešní první poločas neexistuje žádná omluva. Už se nemáme na co vymlouvat. Brno bylo oslabené víc než my a nemůžeme to svádět ani na dva těžké vánoční zápasy. Měli jsme pět dní volna, a přesto jsme nesplnili jediný taktický pokyn, i když jsme se na Brno připravovali. Právě výkon v prvním poločase ten zápas v podstatě rozhodl,“ zlobil se domácí trenér Jan Čech, jehož tým prohrál potřetí za sebou.
„Brno vyhrálo naprosto zaslouženě. Je to pořád stejný příběh. Nestačí hrát dobře 20 nebo 25 minut, musíte hrát celých 40,“ uvedl Čech. Hosté si připsali čtvrté vítězství v řadě.
Ústí nad Labem dovedl k vítězství 107:86 na hřišti poslední Slavie Praha především Tomáš Vyoral. Zkušený rozehrávač nastřílel 23 bodů a připsal si 11 asistencí. Sluneta vyhrála šest z posledních sedmi ligových zápasů a je sedmá hned za Pískem.
Basketbalová Maxa liga mužů
20. kolo
Písek - Brno 98:105 (26:29, 40:57, 64:77)