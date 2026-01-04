Písek mocně dotahoval, koncovka ale patřila Jelínkovi. Brno uhájilo výhru

  21:09
Basketbalisté Písku ve 20. ligovém kole doma proti Brnu téměř smazali devatenáctibodové manko, ale nakonec druhému týmu tabulky podlehli 98:105. Domácí půl minuty před koncem snížili na 98:99. Úřadujícímu vicemistrovi zajistil vítězství David Jelínek, který dvoubodovým košem a čtyřmi trestnými hody stanovil konečný výsledek.

David Jelínek zakončuje přes písecké hráče. | foto: Karel Tvrdík

Bývalý reprezentant, který přišel do Brna v polovině prosince po dlouhých letech v zahraničí, dal v zápase 21 bodů. Stejnou bilanci měl Šimon Svoboda. O bod více nastřílel Radek Farský, který trefil pět trojek. Hosté jich dali celkem 14. Písecký tahoun Martin Svoboda nasbíral 21 bodů a osm doskoků.

„Pro dnešní první poločas neexistuje žádná omluva. Už se nemáme na co vymlouvat. Brno bylo oslabené víc než my a nemůžeme to svádět ani na dva těžké vánoční zápasy. Měli jsme pět dní volna, a přesto jsme nesplnili jediný taktický pokyn, i když jsme se na Brno připravovali. Právě výkon v prvním poločase ten zápas v podstatě rozhodl,“ zlobil se domácí trenér Jan Čech, jehož tým prohrál potřetí za sebou.

„Brno vyhrálo naprosto zaslouženě. Je to pořád stejný příběh. Nestačí hrát dobře 20 nebo 25 minut, musíte hrát celých 40,“ uvedl Čech. Hosté si připsali čtvrté vítězství v řadě.

Ústí nad Labem dovedl k vítězství 107:86 na hřišti poslední Slavie Praha především Tomáš Vyoral. Zkušený rozehrávač nastřílel 23 bodů a připsal si 11 asistencí. Sluneta vyhrála šest z posledních sedmi ligových zápasů a je sedmá hned za Pískem.

Basketbalová Maxa liga mužů

20. kolo

Písek - Brno 98:105 (26:29, 40:57, 64:77)
Nejvíce bodů: Martin Svoboda 21, Karlovský 20, Týml 18 - Farský 22, Jelínek a Š. Svoboda po 21
Slavia Praha - Ústí nad Labem 86:107 (18:25, 37:50, 68:77)
Nejvíce bodů: Böhm 24, Jones 22, Mrázek 9 - Vyoral 23, Johnson 22, Davidson 14

4. ledna 2026

ONLINE: Česko - Kanada. Očekávaná bitva, junioři se s rivalem porvou o finále MS

Sledujeme online
Český kapitán Petr Sikora doráží na kanadského brankáře Cartera George.

Uspějí i napotřetí? Čeští hokejisté se pod vedením kouče Patrika Augusty na juniorském světovém šampionátu znovu potkávají s Kanadou. Loni i předloni zasadili favoritovi těžké údery ve čtvrtfinále. I...

4. ledna 2026

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona startuje čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začíná 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr hraje ve skupině D, kde se utká s Norskem a domácí...

4. ledna 2026  18:18

Špatně jsem zamkl, žertoval kouč Jarolím. S odchody se smířil: Dalo se to čekat

Trenér Marek Jarolím hovoří při zahájení zimní přípravy fotbalistů Karviné.

Po podzimní části první ligy karvinský trenér Marek Jarolím v nadsázce říkal, že si fotbalisty vezme na Vánoce domů, aby se mu nerozutekli... Jenže přípravu v neděli zahájil hned bez čtyř opor.

4. ledna 2026

