Rozběhaný Nymburk proti Opavě nešetřil trojkami, zářili hlavně Hruban a Svoboda

Autor: ,
  19:14
Suverenitu Nymburka v lize basketbalistů nenarušila ani třetí Opava, která v devátém kole podlehla na hřišti obhájců titulu 95:115. Domácí tým si k jasnému vítězství v ofenzivním utkání pomohl 19 trojkami a jen o dva tříbodové koše zaostal za rekordem soutěže.
Nymburský Matěj Svoboda zaměřuje trestný hod.

Nymburský Matěj Svoboda zaměřuje trestný hod. | foto: David Šváb

Opavský Jakub Slavík si vytváří prostor pod košem.
Opavský Jan Švandrlík zakončuje útočnou akci.
Nymburský Vojtěch Hruban se snaží najít místo na nahrávku přes opavského...
Nymburští Američané Sir’Jabari Rice a Jaquan Lawrence v utkání s Opavou.
5 fotografií

Stoprocentní při střelbě z dálky byl Vojtěch Hruban, který proměnil všechny čtyři pokusy a s 22 body byl nejlepším střelcem zápasu. Jen o bod méně dal Matěj Svoboda, který zaznamenal pět trojek z devíti střel. V opavském týmu se prosadil 18 body Šimon Puršl.

Pecka dosáhl na 7 000 bodů. Jen číslo, ale i pocta a odkaz, těší kapitána Ústí

Nymburk porazil Slezany, kteří předloni přerušili soupeřovu šňůru 20 mistrovských titulů, v lize popáté za sebou. V zápase vedl až o 28 bodů.

„Po čtvrtečním utkání s Olomouckem, kde náš výkon nebyl ideální, přišla nějaká sebereflexe. Všichni dnes nastoupili s úplně jinou energií. Více jsme běhali. Z toho pak pramenily i ty vytvořené střely. Když se trefujeme, tak se nám hraje dobře,“ řekl České televizi Svoboda, jehož tým odehrál včetně vystoupení v Lize mistrů třetí zápas v týdnu.

Basketbalová Maxa liga mužů

9. kolo

Nymburk - Opava 115:95 (32:19, 65:45, 90:65)
Nejvíce bodů: Hruban 22, Matěj Svoboda 21, Rice 14 - Puršl 18, Person 17, Slavík 16

17:30 Pardubice - Hradec Králové, USK Praha - Ostrava

18:00 Děčín - Olomoucko

19:00 Brno - Písek

