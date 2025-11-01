Stoprocentní při střelbě z dálky byl Vojtěch Hruban, který proměnil všechny čtyři pokusy a s 22 body byl nejlepším střelcem zápasu. Jen o bod méně dal Matěj Svoboda, který zaznamenal pět trojek z devíti střel. V opavském týmu se prosadil 18 body Šimon Puršl.
Nymburk porazil Slezany, kteří předloni přerušili soupeřovu šňůru 20 mistrovských titulů, v lize popáté za sebou. V zápase vedl až o 28 bodů.
„Po čtvrtečním utkání s Olomouckem, kde náš výkon nebyl ideální, přišla nějaká sebereflexe. Všichni dnes nastoupili s úplně jinou energií. Více jsme běhali. Z toho pak pramenily i ty vytvořené střely. Když se trefujeme, tak se nám hraje dobře,“ řekl České televizi Svoboda, jehož tým odehrál včetně vystoupení v Lize mistrů třetí zápas v týdnu.
Basketbalová Maxa liga mužů
9. kolo
Nymburk - Opava 115:95 (32:19, 65:45, 90:65)
17:30 Pardubice - Hradec Králové, USK Praha - Ostrava
18:00 Děčín - Olomoucko
19:00 Brno - Písek