Brno je na hraně vyřazení, obhájci ligového stříbra padli v Děčíně i podruhé

  21:41aktualizováno  22:31
Brněnské obhájce stříbra v lize basketbalistů dělí jediná porážka od vyřazení ve čtvrtfinále play off. V sérii s Děčínem podlehli Severočechům i podruhé v jejich hale, tentokrát 75:84, a prohrávají 1:3 na zápasy. V sérii mezi Opavou a Ústím nad Labem se podruhé ujali vedení Slezané, první domácí souboj vyhráli po skvělém nástupu 85:69.
Děčínský Jaden Edwards hledá cestu do koše. | foto: Miroslav Černý

Děčín dostal zápas pod kontrolu ve druhé čtvrtině, ve které se díky devítibodové šňůře od stavu 31:26 dostal do trháku a desetiminutovku vyhrál 22:9. Na začátku druhého poločasu měli s 16 body k dobru domácí nejvyšší náskok v utkání. Vicemistrovský tým ještě před poslední přestávkou snížil na čtyřbodový rozdíl, ale to bylo z jeho strany maximum.

Na třetím děčínském vítězství za sebou se 19 body podíleli Al-Amir Dawes a Jaden Edwards, který přidal devět doskoků. Nejlepším střelcem zápasu byl s 20 body brněnský Tevin Olison, jeho spoluhráč David Jelínek zaznamenal o dva méně. Vyřazení budou Brňané odvracet v úterý ve své hale.

„Problém je především v tom prohraném domácím zápase, nikoliv v těch zápasech v Děčíně. Bohužel tady jsme nezvládli ani jednou první poločas, a to rozhodlo,“ konstatoval brněnský kouč Martin Vaněk.

Jeho protějšek Tomáš Grepl si pochvaloval povedený úvod. „Ale ve druhé půlce se chytil Olison, což je pro nás obrovské varování před dalším zápasem. Musíme hrát výbornou obranu nikoliv pouze jeden poločas, ale oba. Dnes nám velmi pomohl ve třetí čtvrtině Lukáš Feštr, který trefil dvě trojky, když se soupeři povedlo nás přizastavit,“ řekl děčínský trenér.

Děčínský trenér Tomáš Grepl a jeho střílející svěřenec Jaden Edwards

V Opavě se rozhodlo hned v úvodu. První koš sice dali hosté, ale po vyrovnání Slezany nastartoval dvěma trojkami během 21 sekund Jan Švandrlík a po necelých osmi minutách byl stav 25:4. Od té doby se hrál vyrovnaný zápas, ve kterém se ani jednomu týmu příliš nedařila střelba z dálky. Severočeši se dokázali ve třetí části dostat na devítibodový rozdíl, ale víc jim domácí v bouřlivém prostředí nedovolili.

„Jednoznačně rozhodl vstup do zápasu a první poločas, kdy jsme udali tón a jasně jsme Ústí ukázali, že tady doma to nebudou mít s námi jednoduché. Ta agresivita a obrana..., všechny aspekty hry byly na naší straně,“ konstatoval opavský kapitán Jakub Šiřina v rozhovoru s Českou televizí.

Opavský Jakub Slavík u míče v zápase s Ústím nad Labem, vlevo Ladislav Pecka, vpravo Tomáš Vyoral

Žádný tým neměl vyloženého lídra. Střeleckou statistiku vedl s 13 body domácí Isaiah Gray a tři jeho spoluhráči dali o dva méně. Soupeř měl jediného hráče s dvouciferným bodovým výkonem, Jayhlon Young zaznamenal přesně 10 bodů. Čtvrtý duel je na programu v neděli znovu v Opavě.

„Do zápasu jsme vstoupili špatně. Když v první čtvrtině prohráváme o 20 bodů, tak se pak těžko vrací do zápasu, kór tady a kór v play off. Po první čtvrtině bylo skoro hotovo,“ řekl ústecký rozehrávač Tomáš Vyoral.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Čtvrtfinále play off

3. zápas:
BK Opava - BK Sluneta Ústí nad Labem 85:69 (26:10, 43:25, 63:47)
Nejvíce bodů: Gray 13, Brown, Šiřina a Vyroubal po 11, Zbránek a Švandrlík po 9, Person 8 - Young 10, Kábrt 9, Vyoral, Davidson a K. Lawrence po 8, Rand 7. Stav série: 2:1

4. zápas:
BK Armex Energy Děčín - Pumpa Basket Brno 84:75 (21:19, 43:28, 62:56)
Nejvíce bodů: Dawes a Edwards po 19, Feštr 12, Bjelikov a Kroutil po 9, Štěrba 7 - Olison 20, David Jelínek (1990) 18, Farský 11, Kejval a Cisarik po 7. Stav série: 3:1

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
