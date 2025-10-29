První výhra pro Ostravu, Písek zdolal Děčín. Basketbalisté USK padli na dno

V Ostravě se ještě ve třetí čtvrtině nezdálo, že by Nová huť měla dosáhnout na první vítězství. Ale Východočechům nestačilo ani vedení až o 16 bodů (64:48) v průběhu třetí čtvrtiny a v poslední části odpadli. Cole byl při chuti, proměnil 15 z 19 střel z pole, trefil pět trojek a přidal 13 doskoků.
Pardubice prohrály teprve potřetí v sezoně a všechny nezdary si připsaly v posledních čtyřech zápasech. Opačnou bilanci má z tohoto období Písek, který porazil doma Děčín 88:75 a s bilancí 5:3 se na čtvrté Východočechy v tabulce dotáhl.
Ostrava se odpoutala z posledního místa, na dno se po domácí porážce 86:92 od Ústí nad Labem propadl USK Praha. Svěřenci reprezentačního kouče Luboše Bartoně ještě pět minut před koncem vedli o 11 bodů (84:73), ale zbytek zápasu prohráli 2:19. Oporou Severočechů byl s 26 body Nicholas Johnson, v domácím dresu zaznamenal finský křídelník Touko Tainamo 17 bodů a 11 doskoků.
Opavané dali Slavii prvních osm bodů zápasu a soupeře už ani jednou nepustili do vedení. Střelecky je táhl Wesley Person, autor 24 bodů. O jeden víc dal v dresu Pražanů další Američan Rubin Jones, ale jeho tým jasně zaostával v doskakování (27:48) a trápil se při tříbodové střelbě - hosté proměnili jen pět z 31 pokusů zpoza oblouku.
Basketbalová Maxa liga mužů
8. kolo:
Opava - Slavia Praha 93:70 (28:21, 47:36, 66:55)
Písek - Děčín 88:75 (23:28, 41:48, 64:56)
USK Praha - Ústí nad Labem 86:92 (25:23, 56:48, 75:65)
Ostrava - Pardubice 100:87 (22:24, 42:50, 66:70)
Tabulka
|1.
|Nymburk
|7
|7
|0
|686:520
|100
|2.
|Brno
|4
|4
|0
|386:302
|100
|3.
|Opava
|8
|6
|2
|759:639
|75,0
|4.
|Pardubice
|8
|5
|3
|755:643
|62,5
|5.
|Písek
|8
|5
|3
|689:692
|62,5
|6.
|Ústí nad Labem
|8
|4
|4
|671:656
|50,0
|7.
|Olomoucko
|6
|3
|3
|438:452
|50,0
|8.
|Děčín
|7
|3
|4
|541:628
|42,9
|9.
|Hradec Králové
|7
|2
|5
|533:620
|28,6
|10.
|Slavia Praha
|7
|2
|5
|527:638
|28,6
|11.
|Ostrava
|8
|1
|7
|668:717
|12,5
|12.
|USK Praha
|8
|1
|7
|622:768
|12,5