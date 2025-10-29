První výhra pro Ostravu, Písek zdolal Děčín. Basketbalisté USK padli na dno

  21:20
Ostravští basketbalisté ukončili v 8. kole domácí ligy čekání na výhru. Hosty z Pardubic ve středu porazili po obratu ve druhém poločase 100:87. Střeleckým rekordem sezony se blýskl americký křídelník Keenon Cole, který zaznamenal 36 bodů. Třetí Opava prodloužila vítěznou šňůru o čtvrtý zápas, pražskou Slavii doma zdolala 93:70.
Pardubický Kamil Švrdlík brání ostravského Colea Keenona.

Pardubický Kamil Švrdlík brání ostravského Colea Keenona. | foto: NH Ostrava

Touko Tainamo z USK Praha slaví koš.
Písecký Kevin Týml vymýšlí útočnou akci.
Rubin Jones zakončuje zpod opavského koše.
Jakub Šiřina vymýšlí útočnou akci.
V Ostravě se ještě ve třetí čtvrtině nezdálo, že by Nová huť měla dosáhnout na první vítězství. Ale Východočechům nestačilo ani vedení až o 16 bodů (64:48) v průběhu třetí čtvrtiny a v poslední části odpadli. Cole byl při chuti, proměnil 15 z 19 střel z pole, trefil pět trojek a přidal 13 doskoků.

Pardubice prohrály teprve potřetí v sezoně a všechny nezdary si připsaly v posledních čtyřech zápasech. Opačnou bilanci má z tohoto období Písek, který porazil doma Děčín 88:75 a s bilancí 5:3 se na čtvrté Východočechy v tabulce dotáhl.

Písecký Kevin Týml vymýšlí útočnou akci.

Ostrava se odpoutala z posledního místa, na dno se po domácí porážce 86:92 od Ústí nad Labem propadl USK Praha. Svěřenci reprezentačního kouče Luboše Bartoně ještě pět minut před koncem vedli o 11 bodů (84:73), ale zbytek zápasu prohráli 2:19. Oporou Severočechů byl s 26 body Nicholas Johnson, v domácím dresu zaznamenal finský křídelník Touko Tainamo 17 bodů a 11 doskoků.

Opavané dali Slavii prvních osm bodů zápasu a soupeře už ani jednou nepustili do vedení. Střelecky je táhl Wesley Person, autor 24 bodů. O jeden víc dal v dresu Pražanů další Američan Rubin Jones, ale jeho tým jasně zaostával v doskakování (27:48) a trápil se při tříbodové střelbě - hosté proměnili jen pět z 31 pokusů zpoza oblouku.

Basketbalová Maxa liga mužů

8. kolo:

Opava - Slavia Praha 93:70 (28:21, 47:36, 66:55)
Nejvíce bodů: Person 24, Puršl a Slavík po 13 - Jones 25, Böhm 12, Bladen a Mrázek po 8

Písek - Děčín 88:75 (23:28, 41:48, 64:56)
Nejvíce bodů: Martin Svoboda a Týml po 18, Karlovský 14 - Davis 16, Kroutil 11, Edwards 10

USK Praha - Ústí nad Labem 86:92 (25:23, 56:48, 75:65)
Nejvíce bodů: Švec 19, Šafařík a Tainamo po 17 - Johnson 26, Pecháček 19, Vyoral 17

Ostrava - Pardubice 100:87 (22:24, 42:50, 66:70)
Nejvíce bodů: Cole 36, Michal Svoboda 21, Greer 15 - Bryant 23, Bohnham 17, Key 12

Tabulka

1.Nymburk770686:520100
2.Brno440386:302100
3.Opava862759:63975,0
4.Pardubice853755:64362,5
5.Písek853689:69262,5
6.Ústí nad Labem844671:65650,0
7.Olomoucko633438:45250,0
8.Děčín734541:62842,9
9.Hradec Králové725533:62028,6
10.Slavia Praha725527:63828,6
11.Ostrava817668:71712,5
12.USK Praha817622:76812,5
29. října 2025  18:50,  aktualizováno  21:44

29. října 2025  21:20

Doma trápení, v Evropě výhra. Ostravanky zvládly úvod poháru, raduje se i Prostějov

Volejbalistky Ostravy a Prostějova vstoupily vítězně do předkola Vyzývacího poháru. Ostrava na domácí palubovce deklasovala 3:0 Strumicu ze Severní Makedonie, české mistryně z Prostějova udolaly...

29. října 2025  21:13

Vítkovice - Sparta 1:4 hosté stoupají tabulkou. Výhru řídil dvěma góly Shore

Druhou výhru v řadě zapsali hokejisté pražské Sparty. V dohrávce 19. kola bez větších potíží dobyli led Vítkovic. V Ostravě Pražané triumfovali 4:1, dva góly zařídil kanadský útočník Devin Shore....

29. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:35

Kerbr chválil týmový výkon Slavie, zaujal ho talent Hellebrand. Co je se Staňkem?

Po třech bezgólových remízách v řadě konečně skórovali. A hned čtyřikrát. Fotbalisté Slavie odjížděli ve středu ze Zlína s postupem do čtvrtfinále domácího poháru a jednoznačným vítězstvím 4:0, na...

29. října 2025  20:04

Kurovský zaplatí za urážky sudích, komise strhla z platu i filmujícímu Křepelkovi

Útočník Daniel Kurovský z Třince dostal od disciplinární komise hokejové extraligy pokutu ve výši 10 000 korun za slovní napadání rozhodčích v prodloužení utkání 18. kola v Plzni. O deset procent...

29. října 2025  19:26

Bídný úvod vzal šanci. Basketbalisté Brna v Europe Cupu padli s Peristeri

Brněnští basketbalisté prohráli ve 3. kole Europe Cupu FIBA v Aténách s favorizovaným Peristeri 75:87 a v polovině bojů v základní skupině jsou s jedinou výhrou třetí mimo postupové pozice. V Řecku...

29. října 2025  19:10

Slavia zase dává góly, v poháru to odnesl Zlín. Plzeň se proti týmu z divize nadřela

Slavia i Plzeň jsou ve čtvrtfinále domácího fotbalového poháru. Oba elitní kluby ve středečních zápasech splnily roli favoritů. Slávisté po dlouhé době dali gól, ve Zlíně pak ve druhé půli přidali...

29. října 2025  13:41,  aktualizováno  18:28

Hřiště? V této fázi poháru nedostatečné, myslí si Hyský. Výhry Plzně si i proto váží

Pětasedmdesát minut odolávaly v osmifinále poháru divizní Nové Sady prvoligovému favoritovi. Na rozdíl od Sigmy Olomouc na hřišti mezi paneláky olomouckého předměstí však Viktoria Plzeň udržela...

29. října 2025  18:24

Žitný ze Zbrojovky mu zlomil nohu, přesto ústecký Kott žádá: Snižte mu trest

Ačkoli faul Patrika Žitného odnesl zlomeninou lýtkové kosti, ústecký kapitán Tomáš Kott žádá odvolací komisi fotbalové asociace o zmírnění jeho desetizápasového trestu. Přidal se tak k oběma...

29. října 2025  17:11

Nejlepší fotbalové akademie světa: Ve stovce figuruje Sparta, Slavia i Žilina

Pražští rivalové Sparta a Slavia figurují v žebříčku 100 nejlepších fotbalových akademií světa, který zveřejnilo Mezinárodní centrum pro sportovní studie (CIES). Určující pro pořadí byl index, který...

29. října 2025  17:04

Nemohla jsem dokázat víc, říká Matelová. Po konci v reprezentaci míří do byznysu

Mistryně Evropy ve čtyřhře, účastnice tří olympijských her, 18. hráčka světového žebříčku. Hana Matelová se vypracovala v nejlepší stolní tenistku samostatné české historie, ale další mezinárodní...

29. října 2025  16:16

