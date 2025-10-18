Kanonáda Pardubic. Bezmocný Děčín deklasovaly bezmála o padesát bodů

V tabulce jsou svěřenci kouče Jana Šotnara s bilancí pěti výher a jediné porážky třetí. Vede s pěti vítězstvími stoprocentní Nymburk, který Pardubicím v minulém kole uštědřil dosud jedinou porážku o dva body. Obhájce titulu v sobotu uspěl i proti dalšímu východočeskému celku, na hřišti nováčka Hradce Králové zvítězil 99:78.
Druzí jsou vicemistři z Brna, kteří vyhráli v Ostravě 94:80. Nová huť je poslední a jako jediná v sezoně ještě nezvítězila. Poprvé uspěl USK Praha, který vyhrál na palubovce Olomoucka 82:69. Nový reprezentační kouč Luboš Bartoň zaznamenal první vítězství na lavičce Pražanů.
Pardubice začaly utkání s Děčínem šňůrou 12:0. K vítězství si pomohly 15 trojkami. Pět ze šesti pokusů z dálky proměnil Ryan Moffatt, Jamonda Bryant dal 20 bodů a Robert Bonham zaznamenal 17 bodů a 12 asistencí.
„Teď po utkání je těžké hledat jiná slova než superlativy. Výsledek hovoří za vše. Naše hra byla dobrá, jak v obraně, tak v útoku,“ řekl trenér Šotnar. „Musíme ale zůstat pokorní. Možná jsme hlavami trochu v oblacích, ale je to pořád jen start sezony. Až pojedeme za dva měsíce do Děčína, určitě ten zápas nebude vypadat takhle,“ dodal.
Nymburk šetřil rozehrávače Ondřeje Sehnala, jenž se nedávno vrátil po zranění, ale poprvé nasadil nového pivota Keyshawna Feazella. Američan se uvedl sedmi body. Jeho krajan Sir’Jabari Rice přispěl k výhře 18 body. Hradci Králové, který prohrál s Nymburkem i patnáctý zápas, nepomohlo 24 bodů Martina Rouba.
Olomoucko vyhrálo předchozí tři ligové zápasy, ale ve středu podlehlo v Severoevropské lize ENBL na hřišti bulharského Plevenu a po návratu domů nestačilo ani na USK. Hostům pomohl k vítězství 22 body Fin Touko Tainamo. V hanáckém týmu měl stejnou bilanci Jaren Holmes.
„Docela se nám ulevilo, výhru už jsme potřebovali. Tým byl na začátku nervózní, ale týmový výkon v obraně nám hodně pomohl. Díky němu jsme se mohli rozeběhnout i dopředu, byly z toho snadné body. V útoku jsme se trápili, hlavně při střelbě trojek. To nejde změnit ze dne na den,“ řekl trenér USK Bartoň.
Čtvrtou výhru z posledních pěti ligových zápasů vybojovala Opava, která zdolala Ústí nad Labem 85:81. Wesley Person se podílel na vítězství 25 body. Nejlepším střelcem Ústí, které má po druhé porážce za sebou bilanci 2-4, byl s 20 body Tomáš Vyoral.
Basketbalová Maxa liga mužů
6. kolo:
Ostrava - Brno 80:94 (16:27, 35:52, 64:68)
Pardubice - Děčín 125:77 (39:8, 71:35, 97:54)
Hradec Králové - Nymburk 78:99 (17:27, 40:57, 54:77)
Olomoucko - USK Praha 69:82 (18:17, 39:36, 53:55)
Opava - Ústí nad Labem 85:81 (22:24, 50:38, 69:60)
Tabulka:
|1.
|Nymburk
|5
|5
|0
|468:378
|100
|2.
|Brno
|3
|3
|0
|274:217
|100
|3.
|Pardubice
|6
|5
|1
|583:431
|83,3
|4.
|Opava
|6
|4
|2
|559:492
|66,7
|5.
|Písek
|5
|3
|2
|423:440
|60,0
|6.
|Olomoucko
|6
|3
|3
|438:452
|50,0
|7.
|Slavia Praha
|5
|2
|3
|385:442
|40,0
|8.
|Děčín
|5
|2
|3
|392:470
|40,0
|9.
|Ústí nad Labem
|6
|2
|4
|494:496
|33,3
|10.
|Hradec Králové
|6
|2
|4
|463:546
|33,3
|11.
|USK Praha
|5
|1
|4
|392:456
|20,0
|12.
|Ostrava
|6
|0
|6
|494:545
|0