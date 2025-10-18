Kanonáda Pardubic. Bezmocný Děčín deklasovaly bezmála o padesát bodů

  21:42
Rozjeté Pardubice deklasovaly v lize basketbalistů Děčín 125:77. Po první čtvrtině vedly 39:8 a v poločase 71:35. Více bodů v ligovém utkání nastřílely jen v listopadu 2018, kdy porazily Ostravu 128:71.

Pardubický Jamonda Bryant najíždí do děčínského koše. | foto: NBL

V tabulce jsou svěřenci kouče Jana Šotnara s bilancí pěti výher a jediné porážky třetí. Vede s pěti vítězstvími stoprocentní Nymburk, který Pardubicím v minulém kole uštědřil dosud jedinou porážku o dva body. Obhájce titulu v sobotu uspěl i proti dalšímu východočeskému celku, na hřišti nováčka Hradce Králové zvítězil 99:78.

Druzí jsou vicemistři z Brna, kteří vyhráli v Ostravě 94:80. Nová huť je poslední a jako jediná v sezoně ještě nezvítězila. Poprvé uspěl USK Praha, který vyhrál na palubovce Olomoucka 82:69. Nový reprezentační kouč Luboš Bartoň zaznamenal první vítězství na lavičce Pražanů.

Pardubice začaly utkání s Děčínem šňůrou 12:0. K vítězství si pomohly 15 trojkami. Pět ze šesti pokusů z dálky proměnil Ryan Moffatt, Jamonda Bryant dal 20 bodů a Robert Bonham zaznamenal 17 bodů a 12 asistencí.

„Teď po utkání je těžké hledat jiná slova než superlativy. Výsledek hovoří za vše. Naše hra byla dobrá, jak v obraně, tak v útoku,“ řekl trenér Šotnar. „Musíme ale zůstat pokorní. Možná jsme hlavami trochu v oblacích, ale je to pořád jen start sezony. Až pojedeme za dva měsíce do Děčína, určitě ten zápas nebude vypadat takhle,“ dodal.

Nymburk šetřil rozehrávače Ondřeje Sehnala, jenž se nedávno vrátil po zranění, ale poprvé nasadil nového pivota Keyshawna Feazella. Američan se uvedl sedmi body. Jeho krajan Sir’Jabari Rice přispěl k výhře 18 body. Hradci Králové, který prohrál s Nymburkem i patnáctý zápas, nepomohlo 24 bodů Martina Rouba.

Olomoucko vyhrálo předchozí tři ligové zápasy, ale ve středu podlehlo v Severoevropské lize ENBL na hřišti bulharského Plevenu a po návratu domů nestačilo ani na USK. Hostům pomohl k vítězství 22 body Fin Touko Tainamo. V hanáckém týmu měl stejnou bilanci Jaren Holmes.

„Docela se nám ulevilo, výhru už jsme potřebovali. Tým byl na začátku nervózní, ale týmový výkon v obraně nám hodně pomohl. Díky němu jsme se mohli rozeběhnout i dopředu, byly z toho snadné body. V útoku jsme se trápili, hlavně při střelbě trojek. To nejde změnit ze dne na den,“ řekl trenér USK Bartoň.

Čtvrtou výhru z posledních pěti ligových zápasů vybojovala Opava, která zdolala Ústí nad Labem 85:81. Wesley Person se podílel na vítězství 25 body. Nejlepším střelcem Ústí, které má po druhé porážce za sebou bilanci 2-4, byl s 20 body Tomáš Vyoral.

Basketbalová Maxa liga mužů

6. kolo:

Ostrava - Brno 80:94 (16:27, 35:52, 64:68)
Nejvíce bodů: Michal Svoboda 15, Greer 14, Čank 9 - Kalu 24, Groves 20, Williams 19

Pardubice - Děčín 125:77 (39:8, 71:35, 97:54)
Nejvíce bodů: Moffatt 22, Bryant 20, Bonham a Key po 17 - Davis 21, Edwards 14, Pomikálek a Slowiak po 9

Hradec Králové - Nymburk 78:99 (17:27, 40:57, 54:77)
Nejvíce bodů: Roub 24, Popovič 11, Chatman 10 - Rice 18, Brickus 15, Santos-Silva 13

Olomoucko - USK Praha 69:82 (18:17, 39:36, 53:55)
Nejvíce bodů: Holmes 22, Elvis 16, Andre 10 - Tainamo 22, Vlk 16, Švec 12

Opava - Ústí nad Labem 85:81 (22:24, 50:38, 69:60)
Nejvíce bodů: Person 25, Brown 14, Puršl 13 - Vyoral 20, Pecháček a Pecka po 16

Tabulka:

1.Nymburk550468:378100
2.Brno330274:217100
3.Pardubice651583:43183,3
4.Opava642559:49266,7
5.Písek532423:44060,0
6.Olomoucko633438:45250,0
7.Slavia Praha523385:44240,0
8.Děčín523392:47040,0
9.Ústí nad Labem624494:49633,3
10.Hradec Králové624463:54633,3
11.USK Praha514392:45620,0
12.Ostrava606494:5450
