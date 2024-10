Šestý zápas, šestá výhra. Písek porazil i Slavii a dominuje basketbalové lize

„Tak dneska to bylo opravdu těžké utkání. Slavia přijela velice dobře připravená, myslím si, že velmi slušně bránili. My jsme se zápasem poměrně protrápili, což je trochu zvláštní, když jsme dali 80 bodů v útoku,“ řekl asistent trenéra Písku Matěj Mach.

„Rozhodla ale druhá čtvrtina, kdy jsme se dostali do našeho tempa, běhali do rychlých protiútoků a do poločasu jsme si vytvořili slušný náskok,“ konstatoval.

Už čtvrtou výhru v řadě vybojovalo třetí Brno, které sezonu zahájilo debaklem v úvodním duelu s Pískem. Dnes na něj nestačily Pardubice, které pod Špilberkem prohrály 82:89. Čtvrté Ústí nad Labem, které o víkendu utrpělo s Brňany první porážku v sezoně, si dnes spravilo chuť vítězstvím 87:72 v Ostravě.

Duel se Slunetou byl pikantní pro její nedávnou oporu Lamba Autreyho. V dresu Ostravy ale svému bývalému týmu nastřílel jen šest bodů, střelecky domácí táhli Martin Gniadek a Michal Svoboda, kteří dali po 18 bodech. Ve vítězném týmu dal 25 bodů Lesley Varner.

Třetí výhru v řadě si připsal pražský USK, který pod vedením hrajícího trenéra Blakea Schilba získal skalp loňského šampiona Opavy (86:78). Naopak třetí porážku za sebou musel strávit Děčín, doma podlehl Olomoucku 63:77.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 6. kolo Brno - Pardubice 89:82 (22:21, 39:45, 64:60)

Nejvíce bodů: Chargois 25, Šimon Svoboda 14, Křivánek 13 - Šafarčík 25, Brunk 19, Kovář 17. Ostrava - Ústí nad Labem 72:87 (10:21, 26:39, 44:57)

Nejvíce bodů: Gniadek a Michal Svoboda po 18, Bailey a Štěpán Svoboda po 7 - Varner 25, Vyoral 23, Pecka 16. USK Praha - Opava 86:78 (22:29, 40:44, 63:56)

Nejvíce bodů: Campbell 19, Švec 17, Samoura 14 - Zbránek 16, Kvapil 12, Howard 10. Děčín - Olomoucko 63:77 (16:22, 28:42, 50:58)

Nejvíce bodů: Ogundiran 24, Štěrba 12, Davidson 10 - Wright 27, Asberry 15, Wertz 13. Písek - Slavia Praha 81:66 (19:11, 52:32, 63:45)

Nejvíce bodů: Karlovský 19, Martin Svoboda 18, Burda 12 -Watson-Gayle 21, Bonner 13, Dallas 12.