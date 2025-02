Nymburk poprvé v historii padl s Olomouckem. 35 body se zaskvěl Carter

Po sérii čtyř ligových nezdarů uspělo Ústí nad Labem. Poražený finalista minulého ročníku sice s Pískem většinu zápasu prohrával, ale nakonec zvítězil 86:79. Na druhé Sršně se v tabulce skupiny A1 bodově dotáhla Opava, která ve středu zvítězila nad Děčínem, a také Brno po dnešní výhře na palubovce USK Praha 83:70.

Nymburk postrádal Bohačíka, Hrubana a Sehnala, kteří dostali po reprezentačních zápasech ještě volno, zraněného Kříže a nemocného Tůmu. Nenastoupila ani nová posila Holt.

Ve vyrovnaném zápase žádný z týmů nevedl o více než pět bodů. Dvě minuty před koncem završil Brown šestibodovou šňůru Nymburka a poslal hosty do vedení 73:72. Pak ale trefil Evans trojku a obhájci titulu jen snížili díky jednomu trestnému hodu Browna minutu a 23 sekund před koncem. Ve zbylém čase se skóre již nezměnilo. Tříbodové pokusy Shumatea a Browna v samém závěru v koši neskončily.

Nymburk proměnil v zápase jen pět střel za tři body. Naopak domácí Carter měl výtečnou bilanci šest trojek ze sedmi pokusů a s 32 body byl nejlepším střelcem zápasu. Olomoucko vyhrálo po sérii tří porážek a v tabulce se přiblížilo šestému Děčínu.

Písek vedl v Ústí v první části už o 13 bodů a navrch měl prakticky tři čtvrtiny. Již v úvodu zápasu si poranil kotník kapitán a klíčový rozehrávač hostů Sýkora, jenž odehrál v zápase jen tři minuty. Slunetě i bez distancovaného Oguamy se povedlo v poslední čtvrtině vybojovat první vítězství nad jihočeským týmem v této sezoně. Velký podíl na tom měl autor 28 bodů Martin.

„Nezačali jsme úplně ideálně, bylo tam hodně ztrát. Soupeře jsme dostali do hry a bylo hodně těžké ho zastavit,“ řekl kouč Ústí Tomáš Reimer. „Zlepšenou hrou ve druhém poločase, kde nás zase po dlouhé době držely i trestné hody, jsme ale naštěstí přelili skóre na naši stranu. Tohle vítězství je pro nás velmi důležité,“ dodal.

Písecký kouč Jan Čech litoval hlavně zranění Sýkory. „Byl to už takový play off mód. Pro nás to je jen jedna prohra, která nic neznamená. Utkání má pro nás nedozírnou ztrátu v podobě našeho kapitána, to mi dělá daleko větší starosti než výsledek,“ uvedl.

Brno po těsně prohraném prvním poločase rozhodlo zápas na Folimance ve třetí čtvrtině, kterou ovládlo 26:11. Reprezentant Bálint přispěl k vítězství 21 body.

Kooperativa liga mužů - 5. kolo nadstavby Skupina A1: USK Praha - Brno 70:83 (18:18, 40:39, 51:65)

Nejvíce bodů: Vlk 16, Campbell 15, Bruce 11 - Bálint 21, J. Brown 15, Kejval 12 Ústí nad Labem - Písek 86:79 (18:27, 46:53, 66:65)

Nejvíce bodů: Martin 28, Vyoral 21, Pecka 16 - Martin Svoboda 15, Burda 13, Karlovský 12 Olomoucko - Nymburk 75:74 (19:20, 42:41, 59:61)

Nejvíce bodů: Carter 32, Žák 11, Evans a Keeler po 10 - Ceaser 19, S. Brown 13, Kováčik 10

Tabulka