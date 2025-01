Nymburk ovládl šlágr, Brno slavilo po kuriózním závěru. USK uhrál skupinu A1

Vyrovnaný duel dalších dvou adeptů na postup do skupiny A1 Slavie a Pardubic skončil těsnou výhrou východočeského týmu 75:74. Už jistý vítěz základní části Nymburk vyhrál na palubovce druhého Písku jednoznačně 96:77.

Na třetí místo se posunulo Brno, které zvítězilo po kuriózním závěru v Děčíně 80:78. Jordan Ogundiran se sirénou vyslal nepřesnou střelu za tři body, ale brněnský Šimon Svoboda se ve výskoku zbytečně dotkl obroučky a rozhodčí pak dlouho zkoumali, zda si domácí tým nepřipíše technický koš.

Nakonec konstatovali, že míč se odrazil od obroučky už před Svobodovým kontaktem, který tak neměl na střelu vliv a hostům dvoubodový náskok zůstal.

„Byla to moje hloupost. Ani nevím, proč jsem to udělal. Jsem blbej,“ řekl Svoboda pro České televizi. „Přišlo mi, že rozhodčí říkali, že ten koš platí, takže jsem se bál, že je zápas v háji. Že jsem to pokazil. Naštěstí ne, ale byly to zbytečné nervy,“ prohlásil dvacetiletý hráč, který přispěl k vítězství Brna 12 body.

USK v důležitém zápase oplatil Ostravě listopadovou porážku o 15 bodů. „Jsem na kluky hrdý. Plán byl hrát na ně rychle, jsme mladší a atletičtější. Podívali jsem se na minulý vzájemný zápas, v něm jsme hráli pomalu. Dnes jsme plán plnili opravdu dobře. Myslím, že to byl náš nejlepší zápas,“ řekl trenér Pražanů David Gale.

Písek i bez zraněných rozehrávačů Vojtěcha Sýkory a Matěje Burdy sehrál nejvyrovnanější zápas s Nymburkem, ale i počtvrté mu v lize podlehl.

„I přes prohru jsem hrozně hrdý na kluky za to, jak k utkání přistoupili a 40 minut vzdorovali tak kvalitnímu týmu. Nymburk letos opravdu poskládal výborný tým, který dokáže neuvěřitelně bránit, je agresivní, atletický. Odcházíme se vztyčenou hlavou a s velkou hrdostí,“ uvedl kouč Sršňů Jan Čech.

Nymburku pomohl k výhře 23 body Christian Bishop, který proměnil i sedm z devíti trestných hodů. Oba týmy jich házely 30. „Byl to boj. Basketbalově to nebylo nejhezčí utkání, hodně chyb na obou stranách. Házelo se hodně šestek a bylo to takové neučesané utkání. Pořád to byl ale souboj prvního s druhým a tady se vždycky hraje špatně, takže jsme rádi za tu výhru,“ řekl nymburský hráč Vojtěch Hruban.

Brňané vystřídali na třetím místě Ústí nad Labem, které podlehlo na hřišti Olomoucka 87:96. Úřadující vicemistr prohrál podruhé z posledních tří utkání. Hanáky střelecky táhl John-Michael Wright, který dal 27 bodů včetně šesti trojek z devíti pokusů.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 22. kolo: Olomoucko - Ústí nad Labem 96:87 (29:24, 50:50, 72:71)

Nejvíce bodů: Wright 27, Wertz 25, Carter 16 - Vyoral 17, Martin a Oguama po 16 Slavia Praha - Pardubice 74:75 (14:21, 33:40, 52:59)

Nejvíce bodů: Bonner 18, Halada 15, Dallas a Mrázek po 11 - Ahmad 17, Hardrict 11, Kovář 10 Jindřichův Hradec - Opava 78:83 (17:26, 34:44, 56:61)

Nejvíce bodů: Valentíny 25, Pekárek 11, Kemm 9 - Puršl 18, Šiřina 16, Howard, Kouřil a Švandrlík po 10 Písek - Nymburk 77:96 (19:29, 40:53, 55:77)

Nejvíce bodů: Haiblík a J. Svoboda po 14, Šlechta 11 - Bishop 23, Shumate 11, Bown a Ceaser po 10 USK Praha - Ostrava 93:77 (23:20, 48:32, 68:55)

Nejvíce bodů: Šafařík 29, Vlk 21, Campbell 18 - Autrey 21, Bailey 12, Rideau a Škranc po 9 Děčín - Brno 78:80 (21:15, 43:40, 61:57)

Nejvíce bodů: Davidson 20, Pomikálek 15, Walton 12 - Brown 17, Chargois 15, Š. Svoboda 12