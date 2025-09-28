Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Po vyrovnaném prvním poločase (35:35) rozhodli svěřenci kouče Martina Vaňka reprízu jarního čtvrtfinále play off po přestávce. Poslední čtvrtinu zcela ovládli v poměru 31:15.
Brňany ve středu čeká odveta kvalifikace o FIBA Europe Cup proti estonskému celku Pärnu. Úvodní duel zvládli na domácí palubovce 83:75.
Písek vykročil za výhrou 84:77 nad Ostravou už v první čtvrtině, kterou vyhrál 22:9. Domácí vedli až o 22 bodů, Nová huť manko jen snížila.
Martin Svoboda pomohl k výhře 17 body a osmi doskoky. V dresu Ostravy si připsal 17 bodů bývalý reprezentant Lukáš Palyza, který se do klubu vrátil po patnácti letech.
Basketbalová Maxa liga mužů
1. kolo:
Písek - Ostrava 84:77 (22:9, 48:30, 67:50)
Ústí nad Labem - Brno 64:87 (23:16, 35:35, 49:56)
|1.
|Nymburk
|1
|1
|0
|95:65
|100
|2.
|Brno
|1
|1
|0
|87:64
|100
|3.
|Pardubice
|1
|1
|0
|76:66
|100
|4.
|Písek
|1
|1
|0
|84:77
|100
|5.
|Hradec Králové
|1
|1
|0
|70:65
|100
|6.
|Děčín
|1
|1
|0
|81:77
|100
|7.
|USK Praha
|1
|0
|1
|77:81
|0,00
|8.
|Olomoucko
|1
|0
|1
|65:70
|0,00
|9.
|Ostrava
|1
|0
|1
|77:84
|0,00
|10.
|Opava
|1
|0
|1
|66:76
|0,00
|11.
|Ústí nad Labem
|1
|0
|1
|64:87
|0,00
|12.
|Slavia Praha
|1
|0
|1
|65:95
|0,00