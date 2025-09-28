Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral 19 bodů a 10 doskoků.
Vojtěch Sýkora z Písku a Lukáš Palyza z Ostravy se zdraví před zápasem Maxa NBL.

Vojtěch Sýkora z Písku a Lukáš Palyza z Ostravy se zdraví před zápasem Maxa NBL. | foto: Vít Koubek/Sršni Photomate Písek

Jayhlon Young z ústecké Slunety zakončuje v zápase s Brnem.
Adam Kejval z Brna bojuje v souboji s Sha’markusem Kennedym z ústecké Slunety.
Michal Svoboda nastupuje s ostravskými spoluhráči k utkání Maxa NBL v Písku.
Vojtěch Sýkora z Písku se tlačí kolem Michala Svobody z Ostravy v Maxa NBL.
Po vyrovnaném prvním poločase (35:35) rozhodli svěřenci kouče Martina Vaňka reprízu jarního čtvrtfinále play off po přestávce. Poslední čtvrtinu zcela ovládli v poměru 31:15.

Brňany ve středu čeká odveta kvalifikace o FIBA Europe Cup proti estonskému celku Pärnu. Úvodní duel zvládli na domácí palubovce 83:75.

Nymburk porazil Slavii o třicet bodů. Děčín těsně zdolal USK, slaví také Pardubice

Písek vykročil za výhrou 84:77 nad Ostravou už v první čtvrtině, kterou vyhrál 22:9. Domácí vedli až o 22 bodů, Nová huť manko jen snížila.

Martin Svoboda pomohl k výhře 17 body a osmi doskoky. V dresu Ostravy si připsal 17 bodů bývalý reprezentant Lukáš Palyza, který se do klubu vrátil po patnácti letech.

Basketbalová Maxa liga mužů

1. kolo:

Písek - Ostrava 84:77 (22:9, 48:30, 67:50)
Nejvíce bodů: Martin Svoboda 17, Karlovský 16, J. Svoboda 13 - Palyza 17, Michal Svoboda 15, Čank 10

Ústí nad Labem - Brno 64:87 (23:16, 35:35, 49:56)
Nejvíce bodů: Pecháček 14, Vyoral 13, Young 11 - Williams 28, Kalu 19, Groves 13

Tabulka NBL
1.Nymburk11095:65100
2.Brno11087:64100
3.Pardubice11076:66100
4.Písek11084:77100
5.Hradec Králové11070:65100
6.Děčín11081:77100
7.USK Praha10177:810,00
8.Olomoucko10165:700,00
9.Ostrava10177:840,00
10.Opava10166:760,00
11.Ústí nad Labem10164:870,00
12.Slavia Praha10165:950,00
