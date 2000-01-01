náhledy
Basketbal je kolektivní sport, bez nahrávky a spoluhráčů v něm nezmůžete nic. Občas se však zrodí neuvěřitelný individuální výkon, kdy se hráč dostane do transu a žádná obrana ho ten den nedokáže zastavit. A tak prohání skrz obroučku jednu střelu za druhou, až sám nastřádá takový počet bodů, který má někdy problém nasbírat celý tým. Podívejte se, kdo všechno dokázal otočit NBA naruby.
Autor: PAUL VATHIS, AP
WILT CHAMBERLAIN - 100 BODŮ (1962): Zápas Philadelphia Warriors proti NY Knicks v Hershey na konci základní části nikoho nezajímal, přišly jen čtyři tisíce diváků a chyběly televizní kamery. Toho dne neexistovala obrana, spoluhráči hráli všechno na Chamberlaina a ten ještě s kocovinou nasázel nedostižných sto bodů. Ikonická fotografie s kusem papíru pak navždy vstoupila do basketbalových kronik.
Autor: PAUL VATHIS, AP
BAM ADEBAYO - 83 BODŮ (2026): Zdánlivě obyčejný duel Miami proti Washingtonu změnil historii. Osmadvacetiletý pivot Heat, jehož maximem bylo dosud 41 bodů, ničil Wizards nájezdy na koš a díky rekordním 36 proměněným šestkám se zařadil na druhé místo historických tabulek.
Autor: AP
KOBE BRYANT - 81 BODŮ (2006): Galapředstavení „Black Mamby“ otočilo zápas s Torontem. Bryant nastřílel ve druhém poločase šílených 55 bodů, a i když se ho Raptors v zoufalství snažili zdvojovat, byl k nezastavení. Sypal do obroučky jednu střelu za druhou až se s klaksonem zastavil na 81 bodech.
Autor: AP
WILT CHAMBERLAIN - 70+ BODOVÉ DUELY: Kromě bájné stovky pokořil legendární obr sedmdesátku ještě pětkrát. V prosinci 1961 nasázel Lakers 78 bodů, v roce 1962 přidal dvakrát 73 bodů (proti Chicagu a New Yorku) a jednou 72 bodů (opět proti Lakers). Po stěhování klubu do San Franciska pak v březnu 1963 dal 70 bodů ještě Syracuse Nationals.
Autor: AP
LUKA DONČIČ - 73 BODŮ (2024): Slovinský mág si z palubovky v Atlantě udělal v lednu 2024 vlastní videohru. Pálil s neuvěřitelnou lehkostí, proměnil 25 z 33 střel a po poločase odcházel se 41 body na kontě. Každou minutu na hřišti trestal Hawks buď trojkou, nebo chytrým průnikem, až je definitivně zlomil.
Autor: Reuters
DAVID THOMPSON - 73 BODŮ (1978): Legendární „Skywalker“ zažil svůj životní večer v úplně posledním utkání základní části, kdy v přímém souboji o korunu krále střelců vyzval Detroit. Thompson vletěl na Pistons jako utržený z řetězu, hned v první čtvrtině nasázel 32 bodů a ničil soupeře drtivými smečemi i přesnou střelbou z dálky.
Autor: CTK / AP / JC , Profimedia.cz
ELGIN BAYLOR - 71 BODŮ (1960): První muž, který v dresu Lakers pokořil magickou sedmdesátku a navždy změnil pojetí basketbalu. V posvátné Madison Square Garden v listopadu 1960 Baylor doslova létal nad obránci New York Knicks a předváděl ve vzduchu akrobatické kousky, které tehdy nikdo jiný nedokázal. Jeho 71 bodů byl tehdy absolutní rekord NBA a jasný důkaz, že basketbalu budoucnosti budou dominovat kreativní a silná křídla.
Autor: AP
DAVID ROBINSON - 71 BODŮ (1994): V úplně posledním zápase základní části si Robinson řekl, že koruna pro krále střelců patří jemu. Aby v souboji na dálku předstihl Shaquilla O’Neala, rozcupoval obranu Los Angeles Clippers 71 body při neuvěřitelné 63% úspěšnosti střelby.
Autor: CTK / AP / Kevork Djansezian , Profimedia.cz
DONOVAN MITCHELL - 71 BODŮ (2023): Cleveland prohrával s Chicagem už o 21 bodů, ale Mitchell v lednu odmítl kapitulovat. V dramatickém závěru úmyslně minul trestný hod, sám si ho doskočil a akrobatickou trefou tři sekundy před koncem vynutil prodloužení. V něm už byl k nezastavení, zaznamenal 13 z 15 bodů svého týmu a k historickému střeleckému zápisu přidal i 11 asistencí a osm doskoků.
Autor: AP
DAMIAN LILLARD - 71 BODŮ (2023): V únoru Lillard jako první hráč historie pokořil hranici 70 bodů za méně než 40 minut na hřišti. K vítězství Portlandu přispěl 13 trefenými trojkami, přičemž se nebál pálit i z loga uprostřed palubovky. Už v poločase měl na kontě 41 bodů a životním zápasem vyrovnal tehdy nevídané sezonní maximum 71 bodů, a to pouhých 55 dní po Mitchellovi. Navíc na tuto metu dosáhl jako nejstarší hráč v historii.
Autor: AP
JOEL EMBIID - 70 BODŮ (2024): Embiid si proti San Antoniu došel pro 70 bodů a 18 doskoků. Od začátku mu vycházelo všechno – prosazoval se pod košem, trefoval střely z otočky a obrana Spurs ho zastavovala jen za cenu faulů. Celkem proměnil 24 střel z pole a 21 šestek. A to navíc v přímém souboji s talentovaným nováčkem Victorem Wembanyamou.
Autor: AP
DEVIN BOOKER - 70 BODŮ (2017): Ve věku pouhých dvaceti let si Booker v březnu 2017 podmanil palubovku v Bostonu. Ukázal tehdy, že pro něj neexistují střelecké limity, a zapsal se do historie jako nejmladší hráč, který kdy dosáhl na bájnou sedmdesátku. Jeho 51 bodů v druhém poločase, tvořených převážně precizní střelbou z výskoku, donutilo i fanoušky Celtics k potlesku ve stoje.
Autor: AP