Bam není sám. Kobeho palba, Dončičova videohra a další střelecké one man show
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách
Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...
Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského
Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...
Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?
V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...
Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...
Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka
Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...
Kdy a kde se budou hrát další mistrovství světa v hokeji. A co příští MS v Česku?
Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 se kvapem blíží. Až turnaj skončí, budou fanoušci zvědavě vyhlížet, kde se odehrají další. Jaká jsou dějiště budoucích MS a kdy by mohl být příští šampionát v...
Horníček v Evropské lize neodvrátil porážku Bragy s Ferencvárosem
Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem v úvodním osmifinále Evropské ligy prohráli 0:2 na hřišti Ferencvárose Budapešť. Italské derby Boloňa - AS Řím skončilo 1:1, střídající domácí...
Sigma - Mohuč 0:0, klidný zápas. Domácí dvakrát zachránil ofsajd, mohli i vyhrát
Dvakrát sice lovil brankář Koutný míč ze sítě, jenže v obou případech skórovali fotbalisté Mohuče po ofsajdu. I proto nakonec Sigma Olomouc v úvodním osmifinále Konferenční ligy remizovala 0:0 s...
Nosková zastavila outsiderku a v Indian Wells je v semifinále. Vyzve Sabalenkovou
Proti až 112. hráčce světa se nadřela, ale nakonec slaví vítězství. A tím pádem i parádní úspěch. Linda Nosková po výhře 6:2, 4:6 a 6:2 nad australskou tenistkou Taliou Gibsonovou prošla do...
Patnáctý světový rekord v kariéře. Tyčkař Duplantis zdolal 631 centimetrů
Armand Duplantis vylepšil vlastní světový rekord ve skoku o tyči na 631 centimetrů. Fenomenální Švéd na specializovaném halovém mítinku před domácími diváky v Uppsale přidal centimetr k loňskému...
Kladno slavilo gól třikrát, Nedvěd vyčítal: Vyražená hokejka se obvykle píská
Slavit jeden gól třikrát? A ještě vítězný? Hokejoví Rytíři Kladno se ve čtvrtek proti Spartě ocitli na emoční horské dráze. Výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti. Třetí...
Emocí bude ještě víc. Ať s námi počítají, burcuje budějovický trenér Čihák
Smutek v něm bouřil. Nechtěl dát najevo zklamání, ale byl ho plný. Aby ne. Hokejisté Českých Budějovic nabuzení výhrou z Brna většinu zápasu loňského mistra přehrávali. Jenže Kometa získala druhý bod...
Jihlava je v semifinále prvoligového play off, postup vybojoval i Kolín
Hokejisté Jihlavy a Kolína jsou v semifinále první ligy, k postupu jim stačily tři zápasy. Dukla uzavřela sérii s Frýdkem-Místkem výhrou 3:0 na soupeřově ledě, Kolín po dvou domácích vítězstvích...
Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Několikrát v průběhu druhé půle jen frustrovaně rozhodil rukama, když jeho svěřenci zase odevzdali soupeři míč dlouhým nákopem a pokračovali v pasivním herním projevu. „Ten zápas se mi nelíbil. V...
Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa
Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...
Šachtar Doněck na úvod osmifinále Konferenční ligy vyhrál v Poznani
Fotbalisté Šachtaru Doněck v úvodním osmifinále Konferenční ligy vyhráli v Poznani 3:1. Postupující narazí na Alkmaar, nebo Spartu, nizozemský tým ve čtvrtek doma zvítězil 2:1. Rijeka na vlastním...
Byl to můj poslední zápas, kývl Petrovický po vypadnutí. Na vážkách je i legenda
Tři roky strávil na lavičce hokejové Olomouce. Ve dvou z nich působil jako asistent, před začátkem aktuální extraligové sezony povýšil. Pro 52letého Róberta Petrovického šlo o první angažmá v roli...