Bam není sám. Kobeho palba, Dončičova videohra a další střelecké one man show

  19:00
Basketbal je kolektivní sport, bez nahrávky a spoluhráčů v něm nezmůžete nic. Občas se však zrodí neuvěřitelný individuální výkon, kdy se hráč dostane do transu a žádná obrana ho ten den nedokáže zastavit. A tak prohání skrz obroučku jednu střelu za druhou, až sám nastřádá takový počet bodů, který má někdy problém nasbírat celý tým. Podívejte se, kdo všechno dokázal otočit NBA naruby.
Wilt Chamberlain z Philadelphia Warriors nastřílel 100 bodů proti New York... Wilt Chamberlain z Philadelphia Warriors nastřílel 100 bodů proti New York... Bam Adebayo z Miami zakončuje v utkání NBA proti Washingtonu. Kobe Bryant z LA Lakers zakončuje na koš Toronto Raptors. Brání ho Matt Bonner.... Wilt Chamberlain (13) v dresu San Francisco Warriors zakončuje kolem Willieho... Luka Dončič najíždí na koš, brání ho Trae Young. David Thompson z Denver Nuggets vzlétl při snaze ubránit Peta Maraviche z Utah... Elgin Baylor (vlevo) v dresu LA Lakers na snímku proti Boston Celtics, rok 1962. David Robinson (50) ze San Antonio Spurs ční nad protihráči z Los Angeles... Donovan Mitchell z Clevelandu během zápasu proti Chicagu. Damian Lillard z Portland Trail Blazers po jedné ze 13 trojek do houstonského... Joel Embiid (vpravo) ze San Antonia bojuje o míč s Victorem Wembanyamou ze San...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Kdy a kde se budou hrát další mistrovství světa v hokeji. A co příští MS v Česku?

Kapitán Nico Hischier slaví se švýcarskou střídačkou gól proti Dánsku.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 se kvapem blíží. Až turnaj skončí, budou fanoušci zvědavě vyhlížet, kde se odehrají další. Jaká jsou dějiště budoucích MS a kdy by mohl být příští šampionát v...

13. března 2026  1:46

Horníček v Evropské lize neodvrátil porážku Bragy s Ferencvárosem

Bamidele Yusuf z Ferencvárose zpracovává míč, sleduje ho Sikou Niakate z Bragy.

Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem v úvodním osmifinále Evropské ligy prohráli 0:2 na hřišti Ferencvárose Budapešť. Italské derby Boloňa - AS Řím skončilo 1:1, střídající domácí...

12. března 2026  21:13,  aktualizováno  23:41

Sigma - Mohuč 0:0, klidný zápas. Domácí dvakrát zachránil ofsajd, mohli i vyhrát

Olomoučtí fotbalisté děkují fanouškům po úvodním osmifinále Konferenční ligy...

Dvakrát sice lovil brankář Koutný míč ze sítě, jenže v obou případech skórovali fotbalisté Mohuče po ofsajdu. I proto nakonec Sigma Olomouc v úvodním osmifinále Konferenční ligy remizovala 0:0 s...

12. března 2026  23:16

Nosková zastavila outsiderku a v Indian Wells je v semifinále. Vyzve Sabalenkovou

Česká tenistka Linda Nosková ve čtvrtfinálovém utkání v Indian Wells.

Proti až 112. hráčce světa se nadřela, ale nakonec slaví vítězství. A tím pádem i parádní úspěch. Linda Nosková po výhře 6:2, 4:6 a 6:2 nad australskou tenistkou Taliou Gibsonovou prošla do...

12. března 2026  22:56

Patnáctý světový rekord v kariéře. Tyčkař Duplantis zdolal 631 centimetrů

Švédský tyčkař Armand Duplantis překonává laťku ve výšce 631 cm.

Armand Duplantis vylepšil vlastní světový rekord ve skoku o tyči na 631 centimetrů. Fenomenální Švéd na specializovaném halovém mítinku před domácími diváky v Uppsale přidal centimetr k loňskému...

12. března 2026  21:25,  aktualizováno  22:48

Kladno slavilo gól třikrát, Nedvěd vyčítal: Vyražená hokejka se obvykle píská

Ondřej Bláha z Kladna slaví gól proti Spartě.

Slavit jeden gól třikrát? A ještě vítězný? Hokejoví Rytíři Kladno se ve čtvrtek proti Spartě ocitli na emoční horské dráze. Výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti. Třetí...

12. března 2026  22:43

Emocí bude ještě víc. Ať s námi počítají, burcuje budějovický trenér Čihák

Kouč českobudějovických hokejistů Ladislav Čihák.

Smutek v něm bouřil. Nechtěl dát najevo zklamání, ale byl ho plný. Aby ne. Hokejisté Českých Budějovic nabuzení výhrou z Brna většinu zápasu loňského mistra přehrávali. Jenže Kometa získala druhý bod...

12. března 2026  22:25

Jihlava je v semifinále prvoligového play off, postup vybojoval i Kolín

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Hokejisté Jihlavy a Kolína jsou v semifinále první ligy, k postupu jim stačily tři zápasy. Dukla uzavřela sérii s Frýdkem-Místkem výhrou 3:0 na soupeřově ledě, Kolín po dvou domácích vítězstvích...

12. března 2026  19:30,  aktualizováno  22:08

Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné

Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům po utkání v Alkmaaru.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Několikrát v průběhu druhé půle jen frustrovaně rozhodil rukama, když jeho svěřenci zase odevzdali soupeři míč dlouhým nákopem a pokračovali v pasivním herním projevu. „Ten zápas se mi nelíbil. V...

12. března 2026  22:05

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

12. března 2026  20:56,  aktualizováno  21:51

Šachtar Doněck na úvod osmifinále Konferenční ligy vyhrál v Poznani

Luis Palma (uprostřed) z Lechu Poznaň a Mikael Ishak (vlevo z Šachtaru.

Fotbalisté Šachtaru Doněck v úvodním osmifinále Konferenční ligy vyhráli v Poznani 3:1. Postupující narazí na Alkmaar, nebo Spartu, nizozemský tým ve čtvrtek doma zvítězil 2:1. Rijeka na vlastním...

12. března 2026  21:40

Byl to můj poslední zápas, kývl Petrovický po vypadnutí. Na vážkách je i legenda

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert...

Tři roky strávil na lavičce hokejové Olomouce. Ve dvou z nich působil jako asistent, před začátkem aktuální extraligové sezony povýšil. Pro 52letého Róberta Petrovického šlo o první angažmá v roli...

12. března 2026  21:40

