NBA je zpět, Dončič nastřílel 50 bodů. Jenže jenom virtuálně

Duel zorganizoval klub Phoenix Suns a jeho konečný výsledek není až tak nerealistický. Dallas zvítězil 150:136. Zazářila hlavně jeho mladá superstar Luka Dončič, autor 50 bodů a 19 asistencí...

To vše mohli fandové sledovat prostřednictvím platformy Twitch. U přenosu se jich v jednu chvíli sešlo přes 12 000, konstantně zápas sledovalo zhruba 4 500 až 5 000 diváků. Podle pořadatelů se jedná o velký úspěch.

The season isn’t over yet...



We will continue to play the Suns season games on @NBA2K!



Saturday’s game will be moved to tomorrow. Join us live on @Twitch as we take on the @dallasmavs! pic.twitter.com/745QIuvCMc