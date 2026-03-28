Jokič pomohl Denveru k výhře dalším triple doublem, LeBron James přihrál synovi

Srbský basketbalista Nikola Jokič v NBA zaznamenal čtvrtý triple double za sebou a ziskem 33 bodů, 15 doskoků a 12 asistencí přispěl Denveru k výhře 135:129 nad Utahem. K výhře Los Angeles Lakers nad Brooklynem, pod kterou se výrazně podepsal Luka Dončič, pomohla také kombinace LeBron Jamese se synem Bronnym.
Nikola Jokič z Denveru kontroluje balon během zápasu proti Utahu. | foto: Reuters

Denver vedl po první čtvrtině o jedenáct bodů, ale nakonec musel o vítězství ještě bojovat. Utah totiž dal ve druhé části 36 a ve třetí 43 bodů a vypracoval si až čtrnáctibodový náskok.

Závěr však patřil Denveru. Jokič završil celkově 31. triple double v sezoně a Jamal Murray s Camem Johnsonem čtyřmi trojkami v posledních dvou a půl minutách strhli vedení na stranu Nuggets.

Ofenzivní žně. Jokič psal dějiny NBA, pálili Murray s Dončičem a Clarková to fotila

Dramatickým závěrem rozhodli Clippers o vítězství 114:113 na palubovce Indiany. Výhru hostům zajistil střelou 0,4 sekundy před koncem Kawhi Leonard, jenž tak završil velký obrat, protože celek z Los Angeles prohrával už o 24 bodů.

Výhru Lakers 116:99 nad Brooklynem režíroval 41 body Luka Dončič. Nejlepší střelec ročníku si však po konfliktu se Ziairem Williamsem připsal 16. technickou chybu v ročníku, za což mu hrozí jednozápasový distanc.

Další zápis do historie ligy v dresu Lakers zaznamenal LeBron James. Nejlepší střelec v historii soutěže ve druhé části přihrál svému synovi Bronnymu na trojku a postarali se o první spolupráci otce se synem v historii NBA.

Zápis do historie NBA. LeBron James se synem Bronnym si zahráli spolu

„Pro oba to byl výjimečný okamžik a snad jich ještě mnohem víc přibude,“ citovala agentura AP Bronnyho. „Druhý zápas po sobě jsme spolu odehráli víc minut. Byla to skvělá chvíle nejen pro nás, ale i pro celou rodinu,“ přidal LeBron.

Portland, kterému stále chybí zraněný Vít Krejčí, prohrál 93:100 s Dallasem. Mavericks si díky 26 bodům Marvina Bagleyho a 24 bodům Coopera Flagga připsali první vítězství po sérii pěti porážek za sebou.

Oklahoma uspěla 131:113 nad hostujícím Chicagem. Thunder ve třetí čtvrtině prohrávali ještě o osm bodů, pak ale skóre otočili sérií 22:0. Nejlepším střelcem utkání byl s 25 body domácí Shai Gilgeous-Alexander.

Výsledky basketbalové NBA

Indiana - LA Clippers 113:114
Boston - Atlanta 109:102
Cleveland - Miami 149:128
Memphis - Houston 109:119
Oklahoma City - Chicago 131:113
Toronto - New Orleans 119:106
Denver - Utah 135:129
Golden State - Washington 131:126
Portland - Dallas 93:100
LA Lakers - Brooklyn 116:99

