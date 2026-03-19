Krejčí v NBA kvůli zranění znovu nehrál, Dončič dal za Lakers 40 bodů

Český reprezentant Krejčí má menší zdravotní problémy s lýtkem a trenér Portlandu Tiago Splitter ho podruhé za sebou nechal odpočívat. Trail Blazers ale i tak měli zápas pod kontrolou, když za první poločas nastříleli 79 bodů a vypracovali si vedení až o 22 bodů. V koncovce sice Indiana zabrala a dvě minuty před koncem se dostala dokonce na rozdíl tří bodů, pak ale trefil klíčovou trojku Jrue Holiday a Portland dovedl zápas k vítězství.
Deni Avdija k tomu přispěl 32 body a 11 doskoky, pivot Donovan Clingan měl 28 bodů a 13 doskoků. Pro Indianu to byla už patnáctá porážka za sebou, čímž Pacers znovu zhoršili svůj klubový rekord v počtu proher v řadě.
To Lakers vyhráli posedmé za sebou a proti Houstonu si připsali důležité vítězství v boji o třetí příčku v tabulce Západní konference. Nyní mají na Rockets náskok tří výher a udrželi se před Minnesotou, která zvítězila i bez Anthonyho Edwardse nad Utahem 147:111. Jazz nestačilo ani 41 bodů Brice Sensabaugha.
Na 40 bodů se dostal také Dončič. Pro slovinskou hvězdu Lakers to bylo už podvanácté v sezoně a Dončič si tak upevnil vedení v tabulce střelců. K tomu přidal 9 doskoků a 10 asistencí. Společně s LeBronem Jamesem, který v zápase minul jedinou ze 14 střel, táhli tým za vítězstvím. Alperen Sengün měl za Houston 27 bodů a 10 doskoků. V posledních pěti minutách byl Dončič u všeho podstatného, když sám dal 10 bodů a na další tři koše přihrál.
Desátou výhru v řadě mají obhájci titulu z Oklahoma City, kteří přehráli Brooklyn 121:92, když už v poločase vedli o 36 bodů a ve druhé půli mohli nechat odpočívat opory. Shai Gilgeous-Alexander i tak stihl 20 bodů a znovu rozšířil svůj rekord NBA už na 130 zápasů v řadě s alespoň 20 body.
A dokonce jedenáctou výhru za sebou si připsala Atlanta, která uspěla na hřišti Dallasu 135:120. Má tak už třetí nejdelší vítěznou šňůru této sezony NBA.
O překvapení se postaral Memphis, který i ve výrazném oslabení zvítězil nad Denverem 125:118. Ty Jerome k výhře přispěl 21 body, 9 doskoky a 9 asistencemi. Denveru nestačilo ani 29 bodů, 14 doskoků a 9 asistencí Nikoly Jokiče, který ale zároveň pod tlakem obrany soupeře ztratil deset míčů, čímž srbský pivot vyrovnal své osobní maximum.
Výsledky basketbalové NBA:
Boston - Golden State 120:99
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|x-Boston
|69
|46
|23
|66,7
|2.
|x-New York
|70
|45
|25
|64,3
|3.
|Toronto
|68
|39
|29
|57,4
|4.
|Philadelphia
|69
|37
|32
|53,6
|5.
|Brooklyn
|69
|17
|52
|24,6
Centrální divize:
|1.
|x-Detroit
|68
|49
|19
|72,1
|2.
|Cleveland
|69
|42
|27
|60,9
|3.
|Milwaukee
|68
|28
|40
|41,2
|4.
|Chicago
|69
|28
|41
|40,6
|5.
|Indiana
|70
|15
|55
|21,4
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|68
|38
|30
|55,9
|2.
|Miami
|69
|38
|31
|55,1
|3.
|Atlanta
|69
|38
|31
|55,1
|4.
|Charlotte
|69
|35
|34
|50,7
|5.
|Washington
|68
|16
|52
|23,5
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|x-San Antonio
|69
|51
|18
|73,9
|2.
|x-Houston
|68
|41
|27
|60,3
|3.
|Memphis
|68
|24
|44
|35,3
|4.
|New Orleans
|70
|24
|46
|34,3
|5.
|Dallas
|70
|23
|47
|32,9
Pacifická divize:
|1.
|x-LA Lakers
|69
|44
|25
|63,8
|2.
|x-Phoenix
|69
|39
|30
|56,5
|3.
|LA Clippers
|69
|34
|35
|49,3
|4.
|Golden State
|69
|33
|36
|47,8
|5.
|Sacramento
|70
|18
|52
|25,7