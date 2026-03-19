Krejčí v NBA kvůli zranění znovu nehrál, Dončič dal za Lakers 40 bodů

Autor: ,
  8:13
Basketbalisté Portlandu bez zraněného Víta Krejčího zvítězili v NBA na palubovce Indiany 127:119 a poprvé po šesti týdnech vyhráli dva zápasy po sobě. V tabulce Západní konference drží deváté místo, když mají o jednu porážku více než osmí Los Angeles Clippers a o výhru více než desátí Golden State Warriors. Oba jejich konkurenti dnes prohráli. Uspěli naopak Los Angeles Lakers, při výhře 124:116 nad Houstonem zářili Luka Dončič se 40 body a LeBron James s 30 body.
Fotogalerie3

Luka Dončič z LA Lakers si hlídá míč před dotírajícím Joshem Okogiem z Houstonu. | foto: AP

Český reprezentant Krejčí má menší zdravotní problémy s lýtkem a trenér Portlandu Tiago Splitter ho podruhé za sebou nechal odpočívat. Trail Blazers ale i tak měli zápas pod kontrolou, když za první poločas nastříleli 79 bodů a vypracovali si vedení až o 22 bodů. V koncovce sice Indiana zabrala a dvě minuty před koncem se dostala dokonce na rozdíl tří bodů, pak ale trefil klíčovou trojku Jrue Holiday a Portland dovedl zápas k vítězství.

Deni Avdija k tomu přispěl 32 body a 11 doskoky, pivot Donovan Clingan měl 28 bodů a 13 doskoků. Pro Indianu to byla už patnáctá porážka za sebou, čímž Pacers znovu zhoršili svůj klubový rekord v počtu proher v řadě.

To Lakers vyhráli posedmé za sebou a proti Houstonu si připsali důležité vítězství v boji o třetí příčku v tabulce Západní konference. Nyní mají na Rockets náskok tří výher a udrželi se před Minnesotou, která zvítězila i bez Anthonyho Edwardse nad Utahem 147:111. Jazz nestačilo ani 41 bodů Brice Sensabaugha.

Na 40 bodů se dostal také Dončič. Pro slovinskou hvězdu Lakers to bylo už podvanácté v sezoně a Dončič si tak upevnil vedení v tabulce střelců. K tomu přidal 9 doskoků a 10 asistencí. Společně s LeBronem Jamesem, který v zápase minul jedinou ze 14 střel, táhli tým za vítězstvím. Alperen Sengün měl za Houston 27 bodů a 10 doskoků. V posledních pěti minutách byl Dončič u všeho podstatného, když sám dal 10 bodů a na další tři koše přihrál.

Desátou výhru v řadě mají obhájci titulu z Oklahoma City, kteří přehráli Brooklyn 121:92, když už v poločase vedli o 36 bodů a ve druhé půli mohli nechat odpočívat opory. Shai Gilgeous-Alexander i tak stihl 20 bodů a znovu rozšířil svůj rekord NBA už na 130 zápasů v řadě s alespoň 20 body.

A dokonce jedenáctou výhru za sebou si připsala Atlanta, která uspěla na hřišti Dallasu 135:120. Má tak už třetí nejdelší vítěznou šňůru této sezony NBA.

O překvapení se postaral Memphis, který i ve výrazném oslabení zvítězil nad Denverem 125:118. Ty Jerome k výhře přispěl 21 body, 9 doskoky a 9 asistencemi. Denveru nestačilo ani 29 bodů, 14 doskoků a 9 asistencí Nikoly Jokiče, který ale zároveň pod tlakem obrany soupeře ztratil deset míčů, čímž srbský pivot vyrovnal své osobní maximum.

Výsledky basketbalové NBA:

Boston - Golden State 120:99
Brooklyn - Oklahoma City 92:12
Indiana - Portland 119:127
Minnesota - Utah 147:111
New Orleans - LA Clippers 124:109
Chicago - Toronto 109:139
Dallas - Atlanta 120:135
Houston - LA Lakers 116:124
Memphis - Denver 125:118.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.x-Boston69462366,7
2.x-New York70452564,3
3.Toronto68392957,4
4.Philadelphia69373253,6
5.Brooklyn69175224,6

Centrální divize:

1.x-Detroit68491972,1
2.Cleveland69422760,9
3.Milwaukee68284041,2
4.Chicago69284140,6
5.Indiana70155521,4

Jihovýchodní divize:

1.Orlando68383055,9
2.Miami69383155,1
3.Atlanta69383155,1
4.Charlotte69353450,7
5.Washington68165223,5

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.x-San Antonio69511873,9
2.x-Houston68412760,3
3.Memphis68244435,3
4.New Orleans70244634,3
5.Dallas70234732,9

Pacifická divize:

1.x-LA Lakers69442563,8
2.x-Phoenix69393056,5
3.LA Clippers69343549,3
4.Golden State69333647,8
5.Sacramento70185225,7
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Krejčí v NBA kvůli zranění znovu nehrál, Dončič dal za Lakers 40 bodů

Luka Dončič z LA Lakers si hlídá míč před dotírajícím Joshem Okogiem z Houstonu.

Basketbalisté Portlandu bez zraněného Víta Krejčího zvítězili v NBA na palubovce Indiany 127:119 a poprvé po šesti týdnech vyhráli dva zápasy po sobě. V tabulce Západní konference drží deváté místo,...

Jihlava otočila proti Litoměřicím a semifinálovou sérii vede, uspěl i Zlín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Jihlava a Zlín jsou ve svých semifinálových sériích prvoligového play off o krok vpřed. Dukla na úvod porazila doma Litoměřice 5:2, zlínští Berani po nájezdech zvítězili 2:1 v Kolíně a navázali na...

18. března 2026  21:50

Déšť brzdí program v Miami. Na svůj start čekají i tři české tenistky

Pořadatel v Miami se snaží vysušit promočený kurt.

Prší a prší... Tenisový turnaj v Miami komplikuje opět deštivé počasí. Program měl začít v 16.00 SEČ, ale zatím se nerozběhl a nestane se tak podle pořadatelů dříve než ve 22 hodin. Ve středu se měly...

18. března 2026  21:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.