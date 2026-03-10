Gilgeous-Alexander vyrovnal Chamberlaina a táhl Thunder k další výhře

Nejužitečnější hráč minulé sezony přidal také 15 asistencí a devět doskoků a nedopustil se žádné ztráty míče. Tolik bodů a finálních přihrávek bez chyby v rozehrávce zaznamenal dosud pouze LeBron James, který dosáhl této ceněné statistiky v roce 2018.
V zápase domácí hvězdě sekundoval zejména Jaylin Williams s 29 body a 12 doskoky. Oba celky v utkání vedly o 12 bodů. Denver dokonce o 13, přesto nakonec neuspěl navzdory dalšímu triple doublu Nikoly Jokiče. Srbský pivot si připsal 32 bodů, 14 doskoků a 13 asistencí a dvojciferných hodnot ve třech statistických ukazatelích dosáhl ve 24. utkání v sezoně a 188. v kariéře. Dalších 28 bodů přidal Tim Hardaway, jenž trefil osm trojek.
Thunder vyhráli pošesté za sebou a v 66. utkání v sezoně načali šestou desítku vítězství. Denver na šestém místě Západní konference má bilanci 39-26.
Los Angeles Clippers doma porazili 126:118 New York. Knicks nepomohl k úspěchu ani autor 35 bodů a 12 doskoků Karl-Anthony Towns. Clippers v březnu uspěli popáté z šesti utkání a poprvé od listopadu se dostali na bilanci 50 procent (32-32). S 29 body a osmi asistencemi byl jejich lídrem Kawhi Leonard.
Také zbylé tři pondělní zápasy skončily výhrami domácích týmů. Cleveland využil výrazné oslabení Philadelphie, jíž vedle Joela Embiida a Paula George chyběli také Tyrese Maxey či VJ Edgecombe, a zvítězil 115:101. Sixers prohráli počtvrté z posledních pěti utkání a vzdaluje se jim přímý postup do osmifinále play off.
Čtvrtou porážku z pěti uplynulých zápasů utrpělo také Golden State. V hale Utahu prohráli Warriors 116:119 a na osmém místě Západní konference teď mají stejnou bilanci jako devátí Clippers. Vedle Jazz, kteří jsou na Západě předposlední, uspěl také další z aktuálních outsiderů ligy Brooklyn, který doma přehrál v utkání týmů mimo postupové pozice do play off Memphis 126:115.
Výsledky basketbalové NBA:
Cleveland - Philadelphia 115:101
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Boston
|64
|43
|21
|67,2
|2.
|New York
|66
|41
|25
|62,1
|3.
|Toronto
|63
|36
|27
|57,1
|4.
|Philadelphia
|64
|34
|30
|53,1
|5.
|Brooklyn
|64
|17
|47
|26,6
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|63
|45
|18
|71,4
|2.
|Cleveland
|65
|40
|25
|61,5
|3.
|Milwaukee
|63
|27
|36
|42,9
|4.
|Chicago
|64
|26
|38
|40,6
|5.
|Indiana
|64
|15
|49
|23,4
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|63
|35
|28
|55,6
|2.
|Miami
|65
|36
|29
|55,4
|3.
|Atlanta
|64
|33
|31
|51,6
|4.
|Charlotte
|65
|32
|33
|49,2
|5.
|Washington
|63
|16
|47
|25,4
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|64
|47
|17
|73,4
|2.
|Houston
|63
|39
|24
|61,9
|3.
|Memphis
|63
|23
|40
|36,5
|4.
|Dallas
|64
|21
|43
|32,8
|5.
|New Orleans
|66
|21
|45
|31,8
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|64
|39
|25
|60,9
|2.
|Phoenix
|64
|37
|27
|57,8
|3.
|LA Clippers
|64
|32
|32
|50,0
|4.
|Golden State
|64
|32
|32
|50,0
|5.
|Sacramento
|65
|15
|50
|23,1
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|66
|51
|15
|77,3
|2.
|Minnesota
|64
|40
|24
|62,5
|3.
|Denver
|65
|39
|26
|60,0
|4.
|Portland
|65
|31
|34
|47,7
|5.
|Utah
|65
|20
|45
|30,8