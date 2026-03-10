Gilgeous-Alexander vyrovnal Chamberlaina a táhl Thunder k další výhře

Shai Gilgeous-Alexander překonal ve 126. utkání NBA za sebou dvacetibodovou hranici a vyrovnal historický rekord basketbalové legendy Wilta Chamberlaina. Kanadský rozehrávač Oklahomy v pondělním utkání s Denverem zaznamenal 35 bodů, večer vyšperkoval vítěznou trojkou 2,7 sekundy před koncem, po níž obhájci titulu vyhráli 129:126. Od Chamberlaina, který sérii utkání s alespoň 20 body předvedl v letech 1961 až 1963, se Gilgeous-Alexander bude moci osamostatnit ve čtvrtek v domácím duelu s Bostonem.
Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City mezi hráči Denveru. | foto: Reuters

Nejužitečnější hráč minulé sezony přidal také 15 asistencí a devět doskoků a nedopustil se žádné ztráty míče. Tolik bodů a finálních přihrávek bez chyby v rozehrávce zaznamenal dosud pouze LeBron James, který dosáhl této ceněné statistiky v roce 2018.

V zápase domácí hvězdě sekundoval zejména Jaylin Williams s 29 body a 12 doskoky. Oba celky v utkání vedly o 12 bodů. Denver dokonce o 13, přesto nakonec neuspěl navzdory dalšímu triple doublu Nikoly Jokiče. Srbský pivot si připsal 32 bodů, 14 doskoků a 13 asistencí a dvojciferných hodnot ve třech statistických ukazatelích dosáhl ve 24. utkání v sezoně a 188. v kariéře. Dalších 28 bodů přidal Tim Hardaway, jenž trefil osm trojek.

Thunder vyhráli pošesté za sebou a v 66. utkání v sezoně načali šestou desítku vítězství. Denver na šestém místě Západní konference má bilanci 39-26.

Los Angeles Clippers doma porazili 126:118 New York. Knicks nepomohl k úspěchu ani autor 35 bodů a 12 doskoků Karl-Anthony Towns. Clippers v březnu uspěli popáté z šesti utkání a poprvé od listopadu se dostali na bilanci 50 procent (32-32). S 29 body a osmi asistencemi byl jejich lídrem Kawhi Leonard.

Také zbylé tři pondělní zápasy skončily výhrami domácích týmů. Cleveland využil výrazné oslabení Philadelphie, jíž vedle Joela Embiida a Paula George chyběli také Tyrese Maxey či VJ Edgecombe, a zvítězil 115:101. Sixers prohráli počtvrté z posledních pěti utkání a vzdaluje se jim přímý postup do osmifinále play off.

Čtvrtou porážku z pěti uplynulých zápasů utrpělo také Golden State. V hale Utahu prohráli Warriors 116:119 a na osmém místě Západní konference teď mají stejnou bilanci jako devátí Clippers. Vedle Jazz, kteří jsou na Západě předposlední, uspěl také další z aktuálních outsiderů ligy Brooklyn, který doma přehrál v utkání týmů mimo postupové pozice do play off Memphis 126:115.

Výsledky basketbalové NBA:

Cleveland - Philadelphia 115:101
Brooklyn - Memphis 126:115
Oklahoma City - Denver 129:126
Utah - Golden State 119:116
LA Clippers - New York 126:118

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston64432167,2
2.New York66412562,1
3.Toronto63362757,1
4.Philadelphia64343053,1
5.Brooklyn64174726,6

Centrální divize:

1.Detroit63451871,4
2.Cleveland65402561,5
3.Milwaukee63273642,9
4.Chicago64263840,6
5.Indiana64154923,4

Jihovýchodní divize:

1.Orlando63352855,6
2.Miami65362955,4
3.Atlanta64333151,6
4.Charlotte65323349,2
5.Washington63164725,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio64471773,4
2.Houston63392461,9
3.Memphis63234036,5
4.Dallas64214332,8
5.New Orleans66214531,8

Pacifická divize:

1.LA Lakers64392560,9
2.Phoenix64372757,8
3.LA Clippers64323250,0
4.Golden State64323250,0
5.Sacramento65155023,1

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City66511577,3
2.Minnesota64402462,5
3.Denver65392660,0
4.Portland65313447,7
5.Utah65204530,8
Výsledky

10. března 2026  9:27

