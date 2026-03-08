Gilgeous-Alexander dotáhl basketbalisty Oklahomy k 50. vítězství v sezoně NBA

  9:20
Basketbalisté Oklahoma City porazili v sobotním utkání NBA Golden State 104:97 a jako první tým sezony si připsali 50. výhru. Na pátém vítězství obhájců titulu za sebou se 27 body podílel Shai Gilgeous-Alexander. Ještě o výhru v řadě více má na kontě Atlanta, jež zdolala 125:116 Philadelphii. Obrat dne předvedl Brooklyn, který proti silnému Detroitu prohrával až o 23 bodů, přesto slavil vítězství 107:105.

Shai Gilgeous-Alexander rozjíždí útočnou akci Oklahoma City. | foto: Reuters

Gilgeous-Alexander trefil šest z 15 střel včetně klíčové trojky 42 sekund před koncem, kterou natáhl vedení Thunder na pět bodů. Vedle toho proměnil 14 z 15 šestek a přidal pět doskoků nebo i pět asistencí. S 18 body sekundoval úřadujícímu nejužitečnějšímu hríči ligy Isaiah Joe a se 13 náhradník Kenrich Williams.

Opora Thunder už nasbírala alespoň 20 bodů ve 125 ligových utkáních v řadě, do kterých nastoupila. Rekord soutěže, který drží legendární Wilt Chamberlain se 126 zápasy, může Gilgeous-Alexander vyrovnat v pondělním utkání proti Denveru. V sezoně si klíčový hráč mistra drží průměr 31,7 bodu na utkání.

Warriors, kteří postrádají hvězdné duo Stephen Curry a Jimmy Butler, spoléhali na Guie Santonse s 22 body a 11 doskoky nebo Brandina Podziemského se 17 body. V utkání ani jednou nevedli a na osmé příčce Západu mají bilanci 31-32. Thunder jsou naopak nejlepší v lize s bilancí 50-15.

Na šestý triumf v řadě dosáhla Atlanta, která si došlápla v ofenzivním duelu na Philadelphii 125:116. Hvězdou zápasu, v němž oba celky střílely s úspěšností 55 procent, byl s 35 body, 10 doskoky či sedmi asistencemi Jalen Johnson, 24 bodů nastřílel Nickeil Alexander-Walker, bratranec Gilgeouse-Alexandera.

Sixers, kteří nastoupili bez Joela Embiida a dlouhodobě jim chybí také Paul George, táhli Tyrese Maxey s 31 body, Quentin Grimes s 26 a Kelly Oubre Jr. s 24 body. Týmu chyběl také VJ Edgecombe a navíc se mu Maxey v poslední minutě po srážce se spoluhráčem zranil. V zápase také padlo pět technických chyb.

Detroit i bez hvězdného Cadea Cunninghama odstartoval proti Brooklynu duel vedením 32:19, v průběhu měl náskok až 23 bodů, přesto se z výhry 107:105 radoval Brooklyn. K obratu ve třetí části zaveleli Michael Porter Jr., celkem autor 30 bodů a 13 doskočených míčů, či Zaire Williams, který nastřádal 23 bodů.

Pistons se při absenci klíčového rozehrávače Cunninghama, kterého trápí bolavý kvadriceps, a také mladého Ausara Thompsona spoléhali na Tobiase Harrise s 18 body a 10 doskoky či Jalena Durana se 17 body nebo 14 doskoky. Na východě je Detroit první s bilancí 45-17, prohrál ale třikrát za sebou. Nets jsou na Východě čtrnáctí (16-47).

Také Clippers prohrávali v Memphisu až o 19 bodů, přesto uspěli 123:120. Lídry hostujícího celku byli Kawhi Leonard s 28 body, Bennedict Mathurin s 21 body a 10 doskoky nebo Darius Garland s 21 body. Grizzlies při absenci Ja Moranta vedl rozehrávač Ty Jerome s 23 body a sedmi asistencemi.

Ani 34 bodů Anthonyho Edwardse nestačilo Minnesotě doma proti Orlandu, kterému podlehla jasně 92:119. Za Wolves, kteří trefili jen 35 procent střel, nedal nikdo další víc než 14 bodů. Magic vedli s 30 body Desmond Bane a s 25 body a 15 doskoky Paolo Banchero. Poslední čtvrtinu Orlando ovládlo 29:14.

Na ještě horším procentu střelby, 34, udrželo Utah Milwaukee, které vyhrálo 113:99. Bucks měli lídra v Janisi Adetokunbovi, kterému stačilo na 27 bodů, devět doskoků a osm asistencí 27 minut. Jazz, jimž chyběli Lauri Markkanen nebo Jaren Jackson Jr., táhl Keyonte George, který trefil 12 ze 13 šestek.

Výsledky basketbalové NBA:

Detroit - Brooklyn 105:107
Minnesota - Orlando 92:119
Atlanta - Philadelphia 125:116
Memphis - LA Clippers 120:123
Milwaukee - Utah 113:99
Oklahoma City - Golden State 104:97

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston63422166,7
2.New York64412364,1
3.Toronto62352756,5
4.Philadelphia63342954,0
5.Brooklyn63164725,4

Centrální divize:

1.Detroit62451772,6
2.Cleveland63392461,9
3.Milwaukee62273543,5
4.Chicago63263741,3
5.Indiana63154823,8

Jihovýchodní divize:

1.Orlando62342854,8
2.Miami64352954,7
3.Atlanta64333151,6
4.Charlotte64323250,0
5.Washington62164625,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio63461773,0
2.Houston62392362,9
3.Memphis62233937,1
4.Dallas63214233,3
5.New Orleans65204530,8
Gilgeous-Alexander dotáhl basketbalisty Oklahomy k 50. vítězství v sezoně NBA

Velká cena Austrálie formule 1 2026: program a výsledky

Lando Norris před Maxem Verstappenem.

Příznivcům nejrychlejších vozů planety končí zimní spánek. Šampionát formule 1 je zpět. Nová sezona odstartoval 8. března v Melbourne, kde se jela Velká cena Austrálie. Program, výsledky i další...

7. března 2026  8:41,  aktualizováno  8. 3. 7:42

Sparta – Kladno, peprné předkolo. Plekanec: Kluci mají v útoku volnost

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kdyby se přihlásili v kabině Kladna hokejisté, kteří prošli Spartou, zvedl by se les rukou. I to zvyšuje náboj už tak třaskavého předkola extraligového play off, které startuje v O2 Areně v pondělí....

8. března 2026  7:42

