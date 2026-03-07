Krejčí při prohře Portlandu s Houstonem nebodoval, NBA viděla Tatumův návrat

Portland ještě na začátku poslední čtvrtiny vedl 85:77 po trojce Matisse Thybulleho. Poté ale hosté minuli 11 z 13 střel a Houston během zhruba osmi minut předvedl rozhodující šňůru 23:4. Krejčí odehrál dvacet minut, z tříbodových pokusů košem nepropadl žádný. K šesti doskokům přidal dvě asistence.
Lídry Houstonu byli Turek Alperen Sengün s 28 body a Amen Thompson s 26. Nejvíce bodů Portlandu 21 dal Jerami Grant, Jrue Holiday měl 20 bodů a 10 asistencí a Donovan Clingan 18 bodů a 13 doskoků. Trail Blazers se dál těsně drží na postupové pozici pro play off.
Tatuma při návratu do NBA přivítala vyprodaná TD Garden. Odehrál 27 minut, prvních šest střel sice minul, ale nakonec zaznamenal 15 bodů, 12 doskoků a sedm asistencí. „Bylo to neskutečné. Strašně emotivní,“ řekl osmadvacetiletý Tatum. Přiznal, že během rehabilitace někdy pochyboval, zda se bude moci vrátit. „Hodně nocí jsem probrečel,“ dodal. Bostonu patří druhé místo ve Východní konferenci, v Západní konferenci je druhé San Antonio.
Jeho hráčům se povedl velký obrat proti Los Angles Clippers, které zdolali 116:112. Spurs prohrávali ještě ve třetí čtvrtině o 25 bodů. Klíčový moment přišel 16 sekund před koncem, kdy po neproměněné trojce Kawhiho Leonarda zakončil Victor Wembanyama smečí. Stephon Castle zápas uzavřel doskokem a nájezdem v poslední sekundě. Wembanyama skončil s 27 body a deseti doskoky, Leonard vedl statistiky Clippers s 30 body.
Denver utrpěl doma debakl 103:142 od New Yorku, navíc přišel o rozehrávače Jamala Murrayho. V závěru první půle si podvrtnul kotník a do zápasu už nezasáhl. Nuggets nepomohlo ani 38 bodů Nikoly Jokiče. Naopak 44 bodů Luky Dončiče mělo lví podíl na výhře LA Lakers 128:117 nad Indianou.
Tyler Herro předvedl 35 bodů, devět doskoků i asistencí a sedm minut před koncem rozhodující trojkou zlomil stav 108:108, čímž nastartoval závěrečnou šňůru 9:0 a dovedl Miami k výhře 128:120 nad Charlotte. Devin Booker dal 18 ze svých 36 bodů ve třetí čtvrtině a pomohl Phoenixu porazit 118:116 New Orleans.
Výsledky basketbalové NBA:
Houston - Portland 106:99 (za hosty Krejčí 6 doskoků, 2 asistence)
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Boston
|63
|42
|21
|66,7
|2.
|New York
|64
|41
|23
|64,1
|3.
|Toronto
|62
|35
|27
|56,5
|4.
|Philadelphia
|62
|34
|28
|54,8
|5.
|Brooklyn
|62
|15
|47
|24,2
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|61
|45
|16
|73,8
|2.
|Cleveland
|63
|39
|24
|61,9
|3.
|Milwaukee
|61
|26
|35
|42,6
|4.
|Chicago
|63
|26
|37
|41,3
|5.
|Indiana
|63
|15
|48
|23,8
Jihovýchodní divize:
|1.
|Miami
|64
|35
|29
|54,7
|2.
|Orlando
|61
|33
|28
|54,1
|3.
|Atlanta
|63
|32
|31
|50,8
|4.
|Charlotte
|64
|32
|32
|50,0
|5.
|Washington
|62
|16
|46
|25,8
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|63
|46
|17
|73,0
|2.
|Houston
|62
|39
|23
|62,9
|3.
|Memphis
|61
|23
|38
|37,7
|4.
|Dallas
|63
|21
|42
|33,3
|5.
|New Orleans
|65
|20
|45
|30,8
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|63
|38
|25
|60,3
|2.
|Phoenix
|63
|36
|27
|57,1
|3.
|Golden State
|62
|32
|30
|51,6
|4.
|LA Clippers
|62
|30
|32
|48,4
|5.
|Sacramento
|64
|14
|50
|21,9
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|64
|49
|15
|76,6
|2.
|Minnesota
|63
|40
|23
|63,5
|3.
|Denver
|64
|39
|25
|60,9
|4.
|Portland
|64
|30
|34
|46,9
|5.
|Utah
|63
|19
|44
|30,2