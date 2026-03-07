Krejčí při prohře Portlandu s Houstonem nebodoval, NBA viděla Tatumův návrat

Autor: ,
  9:05
Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím ztratili v poslední čtvrtině náskok a podlehli Houstonu 99:106. Český reprezentant se bodově neprosadil, vystřelil pětkrát za tři body, nicméně zapsal jen šest doskoků. První zápas po operaci natržené Achillovy šlachy a deseti měsících odehrál v pátek Jayson Tatum a s Bostonem, s nímž předloni NBA vyhrál, slavil vítězství 120:100 nad Dallasem. Přispěl k ní 15 body.
Fotogalerie2

Amen Thompson z Houstonu se snaží udržet míč před Vítem Krejčím z Portlandu. | foto: AP

Portland ještě na začátku poslední čtvrtiny vedl 85:77 po trojce Matisse Thybulleho. Poté ale hosté minuli 11 z 13 střel a Houston během zhruba osmi minut předvedl rozhodující šňůru 23:4. Krejčí odehrál dvacet minut, z tříbodových pokusů košem nepropadl žádný. K šesti doskokům přidal dvě asistence.

Lídry Houstonu byli Turek Alperen Sengün s 28 body a Amen Thompson s 26. Nejvíce bodů Portlandu 21 dal Jerami Grant, Jrue Holiday měl 20 bodů a 10 asistencí a Donovan Clingan 18 bodů a 13 doskoků. Trail Blazers se dál těsně drží na postupové pozici pro play off.

Tatuma při návratu do NBA přivítala vyprodaná TD Garden. Odehrál 27 minut, prvních šest střel sice minul, ale nakonec zaznamenal 15 bodů, 12 doskoků a sedm asistencí. „Bylo to neskutečné. Strašně emotivní,“ řekl osmadvacetiletý Tatum. Přiznal, že během rehabilitace někdy pochyboval, zda se bude moci vrátit. „Hodně nocí jsem probrečel,“ dodal. Bostonu patří druhé místo ve Východní konferenci, v Západní konferenci je druhé San Antonio.

Jeho hráčům se povedl velký obrat proti Los Angles Clippers, které zdolali 116:112. Spurs prohrávali ještě ve třetí čtvrtině o 25 bodů. Klíčový moment přišel 16 sekund před koncem, kdy po neproměněné trojce Kawhiho Leonarda zakončil Victor Wembanyama smečí. Stephon Castle zápas uzavřel doskokem a nájezdem v poslední sekundě. Wembanyama skončil s 27 body a deseti doskoky, Leonard vedl statistiky Clippers s 30 body.

Denver utrpěl doma debakl 103:142 od New Yorku, navíc přišel o rozehrávače Jamala Murrayho. V závěru první půle si podvrtnul kotník a do zápasu už nezasáhl. Nuggets nepomohlo ani 38 bodů Nikoly Jokiče. Naopak 44 bodů Luky Dončiče mělo lví podíl na výhře LA Lakers 128:117 nad Indianou.

Tyler Herro předvedl 35 bodů, devět doskoků i asistencí a sedm minut před koncem rozhodující trojkou zlomil stav 108:108, čímž nastartoval závěrečnou šňůru 9:0 a dovedl Miami k výhře 128:120 nad Charlotte. Devin Booker dal 18 ze svých 36 bodů ve třetí čtvrtině a pomohl Phoenixu porazit 118:116 New Orleans.

Výsledky basketbalové NBA:

Houston - Portland 106:99 (za hosty Krejčí 6 doskoků, 2 asistence)
Boston - Dallas 120:100
Charlotte - Miami 120:128
Denver - New York 103:142
Phoenix - New Orleans 118:116
San Antonio - LA Clippers 116:112
LA Lakers - Indiana 128:117.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston63422166,7
2.New York64412364,1
3.Toronto62352756,5
4.Philadelphia62342854,8
5.Brooklyn62154724,2

Centrální divize:

1.Detroit61451673,8
2.Cleveland63392461,9
3.Milwaukee61263542,6
4.Chicago63263741,3
5.Indiana63154823,8

Jihovýchodní divize:

1.Miami64352954,7
2.Orlando61332854,1
3.Atlanta63323150,8
4.Charlotte64323250,0
5.Washington62164625,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio63461773,0
2.Houston62392362,9
3.Memphis61233837,7
4.Dallas63214233,3
5.New Orleans65204530,8

Pacifická divize:

1.LA Lakers63382560,3
2.Phoenix63362757,1
3.Golden State62323051,6
4.LA Clippers62303248,4
5.Sacramento64145021,9

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City64491576,6
2.Minnesota63402363,5
3.Denver64392560,9
4.Portland64303446,9
5.Utah63194430,2

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Baseballisté nezvládli klíčový duel na WBC. Od Tchaj-wanu schytali debakl

Český baseballista Martin Červinka při utkání s Tchaj-wanem.

Čeští baseballisté prohráli na World Baseball Classic klíčový duel s Tchaj-wanem vysoko 0:14, skončil už po sedmé směně. Výběr trenéra Pavla Chadima tak s největší pravděpodobností obsadí ve skupině...

7. března 2026  7:12,  aktualizováno  9:20

Krejčí při prohře Portlandu s Houstonem nebodoval, NBA viděla Tatumův návrat

Amen Thompson z Houstonu se snaží udržet míč před Vítem Krejčím z Portlandu.

Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím ztratili v poslední čtvrtině náskok a podlehli Houstonu 99:106. Český reprezentant se bodově neprosadil, vystřelil pětkrát za tři body, nicméně zapsal jen šest...

7. března 2026  9:05

Proti fenoménu Stolzovi. Dokáže Jílek na MS smazat třeba i 50sekundovou ztrátu?

Američan Jordan Stolz slaví vítězství v závodě na 500 metrů.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Co mají společného americký rychlobruslařský fenomén Jordan Stolz a Martina Sáblíková? Že oba začínali kariéru na zamrzlých rybnících. A co spojuje jedenadvacetiletého Stolze s Metodějem Jílkem?...

7. března 2026

Skvělý Nečas byl u čtyř gólů Colorada, Gudas se trefil v přestřelce

Martin Nečas se raduje s úspěšného rozhodujícího nájezdu proti Dallasu.

V životní formě hrající Martin Nečas dokázal bodovat i v šestém startu po návratu z olympiády. Páteční výhru Colorada 5:4 po penaltovém rozstřelu nad Dallasem režíroval čtyřmi body (1+3) a proměněným...

7. března 2026  7:21,  aktualizováno  8:47

Velká cena Austrálie formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Lando Norris před Maxem Verstappenem.

Příznivcům nejrychlejších vozů planety končí zimní spánek. Šampionát formule 1 je zpět a nová sezona startuje 8. března v Melbourne, kde se pojede Velká cena Austrálie. Program, výsledky i další...

7. března 2026  8:41

Kvalifikace na Velkou cenu Austrálie patřila Mercedesu, Verstappen boural

George Russell z Mercedesu po vítězné kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie.

Kvalifikaci na úvodní Velkou cenu Austrálie mistrovství světa formule 1 ovládli jezdci Mercedesu. Nejrychlejší byl Brit George Russell, který porazil o 293 tisícin sekundy italského kolegu Andreu...

7. března 2026  8:33

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze...

Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je...

7. března 2026  8:31

Strade Bianche 2026: Trasa, startovní listina a kde sledovat živě?

Tadej Pogačar vstoupil do sezony vítězstvím na Strade Bianche.

Neoficiální šestý monument cyklistické sezony Strade Bianche se jede už tuto sobotu. Jak vypadá trasa 20. ročníku italské klasiky po šotolinových cestách, kteří závodníci se sejdou na startu a kde...

7. března 2026  8:30

Nosková a Menšík si v Indian Wells zahrají třetí kolo, Svrčina nestačil na Sinnera

Dalibor Svrčina (vlevo) a Jannik Sinner po utkání.

Linda Nosková zahájila turnaj v Indian Wells vítězstvím nad Španělkou Jessicou Bouzasovou 6:3, 6:3. Uspěl i Jakub Menšík, který porazil Američana Marcose Girona 7:5, 7:6. Dalibor Svrčina naopak v...

7. března 2026  7:49,  aktualizováno  8:06

Jak relaxují soupeřky Maděrové ve SP? Háčkují, hrají fotbal i chodí po horách

Co dělají snowboardistky ve volném čase?

Světový pohár ve snowboardingu míří do Špindlerova Mlýna. V areálu Svatý Petr se pojede už v sobotu. Chybět nebude ani olympijská vítězka Zuzana Maděrová, vedle ní se představí i další přední...

7. března 2026

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Kdy zaútočíš, Tadeji? Až to zkusí Del Toro. Hvězdy vyzývá zaprášená italská kráska

Tadej Pogačar vstoupil do sezony vítězstvím na Strade Bianche. Na trati si užil...

Nemůže se pyšnit tak bohatou historií jako ostatní klasiky, přesto od jiných svou neopakovatelnou estetikou natolik vybočuje, že se mnoho fanoušků pravidelně dožaduje, aby byla uznána za šestý...

7. března 2026  7:40

World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, kdy hrají Češi

Český baseballista Vojtěch Menšík

Česká baseballová reprezentace podruhé v historii hraje na prestižním turnaji World Baseball Classic, který bývá označován za neoficiální mistrovství světa. Šampionát se letos koná od 5. do 17....

7. března 2026  7:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.