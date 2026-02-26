Detroit porazil oslabené basketbalisty Oklahoma City a střídá je v čele NBA

Detroit měl usnadněnou úlohu, neboť obhájce titulu měl mimo hru šest svých nejlepších střelců. Do utkání nezasáhli zranění Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell, Chet Holmgren a Isaiah Hartenstein. Isaiah Joe v poločase kvůli zranění odstoupil.
Thunder vyhráli první čtvrtinu o 12 bodů, hned následující ale prohráli o 18 a ve zbytku utkání doháněli manko. Nezachránil je ani Jaylin Williams, který dal 30 bodů. Jason Wallace nastřílel 23 bodů, Aaron Wiggins a Jared McCain si připsali po 20 bodech. „Ti, co nastoupili, předvedli vážně dobrý výkon,“ řekl kouč Oklahomy City Mark Daigneault.
Victor Wembanyama sice prožil statisticky slabší noc, když za 30 minut zaznamenal pouze 12 bodů či osm doskoků, ale při výhře San Antonia v Torontu ho nahradili spoluhráči. Devin Vassell dal 21 bodů a De’Aaron Fox 20.
Pět sekund před závěrečnou sirénou mohl nejlepší střelec Raptors Brandon Ingram vyrovnat, jeho trojka ale do koše nespadla. Ingram nasbíral 20 bodů a 11 doskoků, 20 bodů zaznamenal také Immanuel Quickley. Zápas rozhodla především poslední čtvrtina, kterou Spurs ovládli 32:17.
Nejvyrovnanější utkání ve středu odehrály oslabené celky Milwaukee s Clevelandem, domácí zvítězili 118:116. Rozhodující koš dal 20 sekund před koncem Kevin Porter Jr. Cavaliers měli naději na prodloužení, tři sekundy před sirénou ale netrefil vyrovnávací střelu Dennis Schröder.
Porter Jr. v zápase nastřílel 20 bodů. Clevelandu nestačilo 27 bodů a 11 doskoků Jarretta Allena či Schröderových 26 bodů. Cavaliers se před zápasem dozvěděli, že hvězdný James Harden má zlomeninu v pravém palci a nějaký čas bude mimo hru.
Výrazně oslabený je i Golden State, který dlouhodobě nemůže nasadit Jimmyho Butlera a od začátku února postrádá i Stephena Curryho. Přesto porazil 133:112 Memphis, který nemohl počítat s Ja Morantem nebo Zachem Edeym.
Nikola Jokič pomohl Denveru 30 body a 12 doskoky k jasné výhře 103:84 nad Bostonem, kterému nestačilo ani 23 bodů a 11 doskoků Jaylena Browna. Houston deklasoval Sacramento 128:97 i díky triple doublu Alperena Sengüna, jenž se postaral o 26 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí.
Výsledky basketbalové NBA
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Boston
|58
|38
|20
|65,5
|2.
|New York
|59
|37
|22
|62,7
|3.
|Toronto
|59
|34
|25
|57,6
|4.
|Philadelphia
|58
|32
|26
|55,2
|5.
|Brooklyn
|57
|15
|42
|26,3
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|57
|43
|14
|75,4
|2.
|Cleveland
|60
|37
|23
|61,7
|3.
|Milwaukee
|57
|26
|31
|45,6
|4.
|Chicago
|59
|24
|35
|40,7
|5.
|Indiana
|59
|15
|44
|25,4
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|57
|31
|26
|54,4
|2.
|Miami
|59
|31
|28
|52,5
|3.
|Atlanta
|60
|29
|31
|48,3
|4.
|Charlotte
|59
|28
|31
|47,5
|5.
|Washington
|57
|16
|41
|28,1
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|58
|42
|16
|72,4
|2.
|Houston
|57
|36
|21
|63,2
|3.
|Memphis
|57
|21
|36
|36,8
|4.
|Dallas
|57
|21
|36
|36,8
|5.
|New Orleans
|59
|17
|42
|28,8
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|57
|34
|23
|59,6
|2.
|Phoenix
|59
|33
|26
|55,9
|3.
|Golden State
|59
|31
|28
|52,5
|4.
|LA Clippers
|57
|27
|30
|47,4
|5.
|Sacramento
|60
|13
|47
|21,7
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|60
|45
|15
|75,0
|2.
|Denver
|59
|37
|22
|62,7
|3.
|Minnesota
|59
|36
|23
|61,0
|4.
|Portland
|59
|28
|31
|47,5
|5.
|Utah
|58
|18
|40
|31,0