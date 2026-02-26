Detroit porazil oslabené basketbalisty Oklahoma City a střídá je v čele NBA

  8:54
Basketbalisté Detroitu vyhráli v NBA souboj vedoucích týmů obou konferencí. Oslabené Oklahoma City porazili 124:116, ačkoli v utkání prohrávali až o 12 bodů. Pistons po vítězství vystřídali soupeře v čele soutěže. K úspěchu dovedli Detroit Cade Cunningham, autor 29 bodů a 13 asistencí, či Jalen Duren, který zaznamenal 29 bodů a 15 doskoků. Oklahoma City v Západní konferenci stíhá San Antonio, které vyhrálo v Torontu 110:107, připsalo si desátý triumf v řadě a na první příčku ztrácí už jen dva zápasy.
Cade Cunningham (s míčem) z Detroitu vymýšlí, jak přelstít Brookse Barnhizera z Oklahoma City. | foto: Reuters

Detroit měl usnadněnou úlohu, neboť obhájce titulu měl mimo hru šest svých nejlepších střelců. Do utkání nezasáhli zranění Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell, Chet Holmgren a Isaiah Hartenstein. Isaiah Joe v poločase kvůli zranění odstoupil.

Thunder vyhráli první čtvrtinu o 12 bodů, hned následující ale prohráli o 18 a ve zbytku utkání doháněli manko. Nezachránil je ani Jaylin Williams, který dal 30 bodů. Jason Wallace nastřílel 23 bodů, Aaron Wiggins a Jared McCain si připsali po 20 bodech. „Ti, co nastoupili, předvedli vážně dobrý výkon,“ řekl kouč Oklahomy City Mark Daigneault.

Victor Wembanyama sice prožil statisticky slabší noc, když za 30 minut zaznamenal pouze 12 bodů či osm doskoků, ale při výhře San Antonia v Torontu ho nahradili spoluhráči. Devin Vassell dal 21 bodů a De’Aaron Fox 20.

Pět sekund před závěrečnou sirénou mohl nejlepší střelec Raptors Brandon Ingram vyrovnat, jeho trojka ale do koše nespadla. Ingram nasbíral 20 bodů a 11 doskoků, 20 bodů zaznamenal také Immanuel Quickley. Zápas rozhodla především poslední čtvrtina, kterou Spurs ovládli 32:17.

Nejvyrovnanější utkání ve středu odehrály oslabené celky Milwaukee s Clevelandem, domácí zvítězili 118:116. Rozhodující koš dal 20 sekund před koncem Kevin Porter Jr. Cavaliers měli naději na prodloužení, tři sekundy před sirénou ale netrefil vyrovnávací střelu Dennis Schröder.

Porter Jr. v zápase nastřílel 20 bodů. Clevelandu nestačilo 27 bodů a 11 doskoků Jarretta Allena či Schröderových 26 bodů. Cavaliers se před zápasem dozvěděli, že hvězdný James Harden má zlomeninu v pravém palci a nějaký čas bude mimo hru.

Výrazně oslabený je i Golden State, který dlouhodobě nemůže nasadit Jimmyho Butlera a od začátku února postrádá i Stephena Curryho. Přesto porazil 133:112 Memphis, který nemohl počítat s Ja Morantem nebo Zachem Edeym.

Nikola Jokič pomohl Denveru 30 body a 12 doskoky k jasné výhře 103:84 nad Bostonem, kterému nestačilo ani 23 bodů a 11 doskoků Jaylena Browna. Houston deklasoval Sacramento 128:97 i díky triple doublu Alperena Sengüna, jenž se postaral o 26 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí.

Výsledky basketbalové NBA

Detroit - Oklahoma City 124:116
Memphis - Golden State 112:133
Toronto - San Antonio 107:110
Houston - Sacramento 128:97
Milwaukee - Cleveland 118:116
Denver - Boston 103:84

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston58382065,5
2.New York59372262,7
3.Toronto59342557,6
4.Philadelphia58322655,2
5.Brooklyn57154226,3

Centrální divize:

1.Detroit57431475,4
2.Cleveland60372361,7
3.Milwaukee57263145,6
4.Chicago59243540,7
5.Indiana59154425,4

Jihovýchodní divize:

1.Orlando57312654,4
2.Miami59312852,5
3.Atlanta60293148,3
4.Charlotte59283147,5
5.Washington57164128,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio58421672,4
2.Houston57362163,2
3.Memphis57213636,8
4.Dallas57213636,8
5.New Orleans59174228,8

Pacifická divize:

1.LA Lakers57342359,6
2.Phoenix59332655,9
3.Golden State59312852,5
4.LA Clippers57273047,4
5.Sacramento60134721,7

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City60451575,0
2.Denver59372262,7
3.Minnesota59362361,0
4.Portland59283147,5
5.Utah58184031,0
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

