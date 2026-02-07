První triumf v novém dresu. Krejčí přispěl k výhře Portlandu nad Memphisem 11 body

Basketbalista Vít Krejčí oslavil v NBA první vítězství v dresu Portlandu. V druhém utkání po příchodu z Atlanty přispěl 11 body k výhře nad Memphisem 135:115. Český reprezentant odehrál 23 minut a připsal si také asistenci a dva bloky. Patřil mezi osm hráčů Portlandu, kteří zaznamenali dvouciferný počet bodů, a pomohl svému novému týmu k navýšení náskoku na desátém místě tabulky Západní konference právě před jedenáctými Grizzlies.
Taylor Hendricks (vlevo) z Memphisu chytá odražený míč, po kterém se natahuje i Vít Krejčí z Portlandu. | foto: Reuters

Krejčí měl po přestupu a prvním rychlém startu dva dny, aby se v novém působišti rozkoukal, a v pátek šel do hry po sedmi minutách jako třetí z náhradníků. Portlandu stále chyběl nejlepší hráč Deni Avdija, ale po téměř roce a dlouhém zranění se do hry vrátil velký talent Scott Henderson.

Memphis byl v úvodu lepší a vedl v první čtvrtině o 13 bodů, pak ale Krejčí předvedl pěknou akci, kdy si po vyhození z autu rychle naběhl, dostal přihrávku zpět a důrazně zasmečoval míč do koše. Po třech minutách druhé čtvrtiny se do hry vrátil a třemi trestnými hody a následně přesnou trojkou vyrovnal na 49:49.

Do druhého poločasu už šli domácí s mírným náskokem, který postupně zvyšovali. Krejčí další trojkou upravil na 102:85. Vedení narostlo až na 30 bodů, než ho Memphis v závěru snížil. Nejlepšími střelci Portlandu byli Jerami Grant s 23 body a Jrue Holiday s 20 body.

Už jedenáctou porážku v řadě utrpělo Sacramento, které podlehlo Los Angeles Clippers 111:114. Kings nevyužili toho, že soupeř byl oslabený po nedávných výměnách, když ještě nemohl nasadit nové hráče. Clippers sice dlouho v zápase prohrávali, ale v poslední čtvrtině si vybudovali dvouciferný náskok a nakonec zvítězili. Kawhi Leonard k tomu přispěl 31 body.

Boston prohrával s Miami už o 22 bodů, ale ve druhém poločase skóre otočil a vyhrál 98:96. K pátému vítězství za sebou přispěl Jaylen Brown 29 body a Payton Pritchard přidal 24 bodů. Miami vedl s 26 body Andrew Wiggins. Vítěznou trojku dal už minutu a půl před koncem Derrick White. Celtics pak těsný náskok ubránili mimo jiné i díky čtvrtému bloku Whitea v zápase.

New Orleans zaskočilo favorizovanou Minnesotu a na jejím hřišti zvítězilo 119:115. Saddig Bey se podílel na výhře 30 body a Zion Williamson přidal 29 bodů. Timberwolves nepomohlo 35 bodů Anthonyho Edwardse.

New York po sérii osmi výher nestačil na Detroit, kterému podlehl 80:118. Lídr Východní konference nedal Knicks žádnou šanci. Už v první čtvrtině získal dvouciferný náskok a ten postupně zvyšoval až na 43 bodů. Detroit udržel soupeře na úspěšnosti střelby jen 35 procent. Hlavní střelec New Yorku Jalen Brunson trefil pouze čtyři z 20 střel a skončil s 12 body.

Výsledky NBA

Portland - Memphis 135:115 (za domácí Krejčí 11 bodů, 1 asistence)
Boston - Miami 98:96
Detroit - New York 118:80
Milwaukee - Indiana 105:99
Minnesota - New Orleans 115:119
Sacramento - LA Clippers 111:114.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston52341865,4
2.New York52331963,5
3.Toronto53312258,5
4.Philadelphia51292256,9
5.Brooklyn50133726,0

Centrální divize:

1.Detroit51381374,5
2.Cleveland52312159,6
3.Chicago52242846,2
4.Milwaukee50212942,0
5.Indiana52133925,0

Jihovýchodní divize:

1.Orlando50262452,0
2.Miami53272650,9
3.Atlanta53262749,1
4.Charlotte52242846,2
5.Washington50143628,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio51351668,6
2.Houston50311962,0
3.Memphis50203040,0
4.Dallas51193237,3
5.New Orleans54144025,9

Pacifická divize:

1.LA Lakers50311962,0
2.Phoenix52312159,6
3.Golden State52282453,8
4.LA Clippers51242747,1
5.Sacramento53124122,6

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City52401276,9
2.Denver52331963,5
3.Minnesota53322160,4
4.Portland52242846,2
5.Utah52163630,8

