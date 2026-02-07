První triumf v novém dresu. Krejčí přispěl k výhře Portlandu nad Memphisem 11 body

Krejčí měl po přestupu a prvním rychlém startu dva dny, aby se v novém působišti rozkoukal, a v pátek šel do hry po sedmi minutách jako třetí z náhradníků. Portlandu stále chyběl nejlepší hráč Deni Avdija, ale po téměř roce a dlouhém zranění se do hry vrátil velký talent Scott Henderson.
Memphis byl v úvodu lepší a vedl v první čtvrtině o 13 bodů, pak ale Krejčí předvedl pěknou akci, kdy si po vyhození z autu rychle naběhl, dostal přihrávku zpět a důrazně zasmečoval míč do koše. Po třech minutách druhé čtvrtiny se do hry vrátil a třemi trestnými hody a následně přesnou trojkou vyrovnal na 49:49.
Do druhého poločasu už šli domácí s mírným náskokem, který postupně zvyšovali. Krejčí další trojkou upravil na 102:85. Vedení narostlo až na 30 bodů, než ho Memphis v závěru snížil. Nejlepšími střelci Portlandu byli Jerami Grant s 23 body a Jrue Holiday s 20 body.
Už jedenáctou porážku v řadě utrpělo Sacramento, které podlehlo Los Angeles Clippers 111:114. Kings nevyužili toho, že soupeř byl oslabený po nedávných výměnách, když ještě nemohl nasadit nové hráče. Clippers sice dlouho v zápase prohrávali, ale v poslední čtvrtině si vybudovali dvouciferný náskok a nakonec zvítězili. Kawhi Leonard k tomu přispěl 31 body.
Boston prohrával s Miami už o 22 bodů, ale ve druhém poločase skóre otočil a vyhrál 98:96. K pátému vítězství za sebou přispěl Jaylen Brown 29 body a Payton Pritchard přidal 24 bodů. Miami vedl s 26 body Andrew Wiggins. Vítěznou trojku dal už minutu a půl před koncem Derrick White. Celtics pak těsný náskok ubránili mimo jiné i díky čtvrtému bloku Whitea v zápase.
New Orleans zaskočilo favorizovanou Minnesotu a na jejím hřišti zvítězilo 119:115. Saddig Bey se podílel na výhře 30 body a Zion Williamson přidal 29 bodů. Timberwolves nepomohlo 35 bodů Anthonyho Edwardse.
New York po sérii osmi výher nestačil na Detroit, kterému podlehl 80:118. Lídr Východní konference nedal Knicks žádnou šanci. Už v první čtvrtině získal dvouciferný náskok a ten postupně zvyšoval až na 43 bodů. Detroit udržel soupeře na úspěšnosti střelby jen 35 procent. Hlavní střelec New Yorku Jalen Brunson trefil pouze čtyři z 20 střel a skončil s 12 body.
Výsledky NBA
Portland - Memphis 135:115 (za domácí Krejčí 11 bodů, 1 asistence)
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Boston
|52
|34
|18
|65,4
|2.
|New York
|52
|33
|19
|63,5
|3.
|Toronto
|53
|31
|22
|58,5
|4.
|Philadelphia
|51
|29
|22
|56,9
|5.
|Brooklyn
|50
|13
|37
|26,0
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|51
|38
|13
|74,5
|2.
|Cleveland
|52
|31
|21
|59,6
|3.
|Chicago
|52
|24
|28
|46,2
|4.
|Milwaukee
|50
|21
|29
|42,0
|5.
|Indiana
|52
|13
|39
|25,0
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|50
|26
|24
|52,0
|2.
|Miami
|53
|27
|26
|50,9
|3.
|Atlanta
|53
|26
|27
|49,1
|4.
|Charlotte
|52
|24
|28
|46,2
|5.
|Washington
|50
|14
|36
|28,0
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|51
|35
|16
|68,6
|2.
|Houston
|50
|31
|19
|62,0
|3.
|Memphis
|50
|20
|30
|40,0
|4.
|Dallas
|51
|19
|32
|37,3
|5.
|New Orleans
|54
|14
|40
|25,9
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|50
|31
|19
|62,0
|2.
|Phoenix
|52
|31
|21
|59,6
|3.
|Golden State
|52
|28
|24
|53,8
|4.
|LA Clippers
|51
|24
|27
|47,1
|5.
|Sacramento
|53
|12
|41
|22,6
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|52
|40
|12
|76,9
|2.
|Denver
|52
|33
|19
|63,5
|3.
|Minnesota
|53
|32
|21
|60,4
|4.
|Portland
|52
|24
|28
|46,2
|5.
|Utah
|52
|16
|36
|30,8