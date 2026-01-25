Dončič svůj bývalý tým nešetřil. Lakers po skvělém závěru vyhráli v Dallasu.

Zápas se přitom pro Lakers nevyvíjel dobře. Třetí čtvrtinu prohráli 14:35, ale v posledních sedmi minutách smazali patnáctibodovou ztrátu a zvítězili. Přispěl k tomu i LeBron James, který ve čtvrté části zaznamenal 11 ze svých 17 bodů.
Dončič závěr zápasu sledoval z lavičky. Proti Dallasu, za který nastupoval od roku 2018 až do loňské únorové nečekané výměny do Lakers za Anthonyho Davise, vyhrál i ve čtvrtém utkání.
Dallas, který postrádal dlouhodobě zraněné hvězdy Kyrieho Irvinga a Davise, vedl Max Christie s 24 body.
Dramatický duel se odehrál v Chicagu, kde domácí Bulls díky trojce Kevina Huertera 0,2 sekundy před koncem porazili Boston 114:111. Huerter celkem nasbíral 12 bodů a šest doskoků, nejlepším střelcem utkání byl hostující Jaylen Brown s 33 body.
New York zvítězil 112:109 ve Philadelphii, které nepomohlo ani vzepětí v závěrečné části, kterou vyhrála 32:22. Sixers táhl Joel Embiid s 38 body a 11 doskoky, ale právě on ztratil při posledním útoku míč a připravil domácí o šanci na obrat.
Miami si zastřílelo na půdě Utahu a uspělo jasně 147:116. Vedl ho s 26 body a 15 doskoky Bam Adebayo. Cleveland dovedl k triumfu 119:105 na půdě Orlanda s 36 body Donovan Mitchell.
Charlotte si poradilo s Washingtonem 119:115, přičemž 21 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí zaznamenal Brandon Miller.
Utkání Minnesoty s Golden State bylo odloženo z bezpečnostních důvodů poté, co federální imigrační agenti v Minneapolisu zastřelili muže při protestech po nedávném podobném tragickém incidentu.
Výsledky NBA:
Charlotte - Washington 119:115
Utkání Minnesota - Golden State bylo odloženo
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Boston
|45
|28
|17
|62,2
|2.
|New York
|45
|27
|18
|60,0
|3.
|Toronto
|47
|28
|19
|59,6
|4.
|Philadelphia
|44
|24
|20
|54,5
|5.
|Brooklyn
|43
|12
|31
|27,9
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|43
|32
|11
|74,4
|2.
|Cleveland
|47
|27
|20
|57,4
|3.
|Chicago
|45
|23
|22
|51,1
|4.
|Milwaukee
|44
|18
|26
|40,9
|5.
|Indiana
|46
|11
|35
|23,9
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|44
|23
|21
|52,3
|2.
|Miami
|46
|24
|22
|52,2
|3.
|Atlanta
|47
|22
|25
|46,8
|4.
|Charlotte
|46
|18
|28
|39,1
|5.
|Washington
|44
|10
|34
|22,7
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|45
|31
|14
|68,9
|2.
|Houston
|43
|27
|16
|62,8
|3.
|Memphis
|43
|18
|25
|41,9
|4.
|Dallas
|46
|19
|27
|41,3
|5.
|New Orleans
|47
|11
|36
|23,4
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|44
|27
|17
|61,4
|2.
|Phoenix
|45
|27
|18
|60,0
|3.
|Golden State
|46
|25
|21
|54,3
|4.
|LA Clippers
|44
|20
|24
|45,5
|5.
|Sacramento
|46
|12
|34
|26,1
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|46
|37
|9
|80,4
|2.
|Denver
|46
|31
|15
|67,4
|3.
|Minnesota
|45
|27
|18
|60,0
|4.
|Portland
|46
|23
|23
|50,0
|5.
|Utah
|46
|15
|31
|32,6