Dončič svůj bývalý tým nešetřil. Lakers po skvělém závěru vyhráli v Dallasu.

  9:08
Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA vyhráli 116:110 v Dallasu. Hvězdou zápasu byl hostující Luka Dončič, který proti svému bývalému týmu nastřílel 33 bodů a přidal 11 asistencí a osm doskoků.
Fotogalerie3

Luka Dončič z LA Lakers v akci proti bývalým spoluhráčům z Dallasu. | foto: Reuters

Zápas se přitom pro Lakers nevyvíjel dobře. Třetí čtvrtinu prohráli 14:35, ale v posledních sedmi minutách smazali patnáctibodovou ztrátu a zvítězili. Přispěl k tomu i LeBron James, který ve čtvrté části zaznamenal 11 ze svých 17 bodů.

Dončič závěr zápasu sledoval z lavičky. Proti Dallasu, za který nastupoval od roku 2018 až do loňské únorové nečekané výměny do Lakers za Anthonyho Davise, vyhrál i ve čtvrtém utkání.

Dallas, který postrádal dlouhodobě zraněné hvězdy Kyrieho Irvinga a Davise, vedl Max Christie s 24 body.

Dramatický duel se odehrál v Chicagu, kde domácí Bulls díky trojce Kevina Huertera 0,2 sekundy před koncem porazili Boston 114:111. Huerter celkem nasbíral 12 bodů a šest doskoků, nejlepším střelcem utkání byl hostující Jaylen Brown s 33 body.

New York zvítězil 112:109 ve Philadelphii, které nepomohlo ani vzepětí v závěrečné části, kterou vyhrála 32:22. Sixers táhl Joel Embiid s 38 body a 11 doskoky, ale právě on ztratil při posledním útoku míč a připravil domácí o šanci na obrat.

Miami si zastřílelo na půdě Utahu a uspělo jasně 147:116. Vedl ho s 26 body a 15 doskoky Bam Adebayo. Cleveland dovedl k triumfu 119:105 na půdě Orlanda s 36 body Donovan Mitchell.

Charlotte si poradilo s Washingtonem 119:115, přičemž 21 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí zaznamenal Brandon Miller.

Utkání Minnesoty s Golden State bylo odloženo z bezpečnostních důvodů poté, co federální imigrační agenti v Minneapolisu zastřelili muže při protestech po nedávném podobném tragickém incidentu.

Výsledky NBA:

Charlotte - Washington 119:115
Philadelphia - New York 109:112
Orlando - Cleveland 105:119
Chicago - Boston 114:111
Dallas - LA Lakers 110:116
Utah - Miami 116:147

Utkání Minnesota - Golden State bylo odloženo

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston45281762,2
2.New York45271860,0
3.Toronto47281959,6
4.Philadelphia44242054,5
5.Brooklyn43123127,9

Centrální divize:

1.Detroit43321174,4
2.Cleveland47272057,4
3.Chicago45232251,1
4.Milwaukee44182640,9
5.Indiana46113523,9

Jihovýchodní divize:

1.Orlando44232152,3
2.Miami46242252,2
3.Atlanta47222546,8
4.Charlotte46182839,1
5.Washington44103422,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio45311468,9
2.Houston43271662,8
3.Memphis43182541,9
4.Dallas46192741,3
5.New Orleans47113623,4

Pacifická divize:

1.LA Lakers44271761,4
2.Phoenix45271860,0
3.Golden State46252154,3
4.LA Clippers44202445,5
5.Sacramento46123426,1

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City4637980,4
2.Denver46311567,4
3.Minnesota45271860,0
4.Portland46232350,0
5.Utah46153132,6
25. ledna 2026  9:08

V klidu, jsi lepší! Jak byl Krčmář zvíře a Voborníková prosila: Vraťte mi číslo

Michal Krčmář nad hlavami realizačního týmu v Novém Městě.

Na ten kotel, hukot, husí kůži i bezbřehou euforii nikdy nezapomenou. Vždyť co je víc než rvát se do posledních metrů závodu o stupně vítězů na domácí půdě, před 23 tisíci poblázněných diváků – a pak...

25. ledna 2026

Česko je pro život lepší než USA. Basket tady má na víc, tvrdí americký influencer

Premium
Basketbalový influencer Nicolas Russo.

Do Česka přivedla Američana Nicolase Russa láska. Oženil se tu a dnes natáčí vtipná videa o rozdílech mezi životem v Evropě a za oceánem, o boji s češtinou i o basketbalu, který sám na amatérské...

25. ledna 2026

