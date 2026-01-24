Atlanta v NBA udolala Phoenix, Krejčí hrál jen pět minut. Indiana zaskočila lídra

Basketbalisté Atlanty zvítězili v NBA nad Phoenixem 110:103 a druhou výhrou po sobě si upevnili desátou příčku v tabulce Východní konference před Milwaukee, které těsně podlehlo Denveru 100:102. Český reprezentant v dresu Atlanty Vít Krejčí se bodově neprosadil, když odehrál jen pět minut - nejméně v sezoně.

Nickeil Alexander-Walker (7) z Atlanty a Grayson Allen (8) z Phoenixu. | foto: Reuters

O velké překvapení se postarala Indiana, třetí nejhorší tým soutěže zvítězil na palubovce lídra Oklahoma City 117:114 a připravil obhájci titulu teprve devátou porážku v tomto ročníku.

Atlanta na začátku druhého poločase vedla nad Phoenixem o 11 bodů, ale Suns měli odpověď a pod taktovkou Devina Bookera a jeho 31 bodů se dostali před poslední čtvrtinou do sedmibodového vedení. Hawks však podržel Jalen Johnson, Booker si poranil kotník a domácí v posledních čtyřech minutách nedovolili soupeři ani bod. Sami naopak osmi body v řadě otočili skóre.

Johnson k výhře přispěl 23 body a osobním rekordem 18 doskoky. Onyeka Okongwu přidal 25 bodů a C.J. McCollum 21 bodů.

Odveta finále z minulé sezony proti sobě postavila týmy z opačných pater tabulky. Indiana však dokázala proti favorizovaným Thunder překvapit a vedla až o 17 bodů. Oklahoma City pak dělala všechno možné a Shai Gilgeous-Alexander táhl favorita 47 body za obratem, který nakonec nevyšel. Po šňůře 9:0 to bylo 24 vteřin před koncem o jediný bod, ale Indianu podržel Jarace Walker a čtyřmi trestnými hody pojistil vítězství.

Pro Thunder to byla teprve třetí porážka na domácím hřišti. Andrew Nembhard k tomu přispěl 27 body a 11 asistencemi. Walker přidal 26 bodů a Pascal Siakam 21 bodů. Oklahoma City při absenci opor Jalena Williamse, Isaiaha Hartensteina, Alexe Carusa, Ajaye Mitchella a Aarona Wigginse postrádala větší podporu ke Gilgeousi-Alexanderovi a Chetu Holmgrenovi, který dal 25 bodů.

Výsledky basketbalové NBA:

Atlanta - Phoenix 110:103 (za domácí Krejčí 1 asistence)
Detroit - Houston 104:111
Brooklyn - Boston 126:130 po druhém prodl.
Cleveland - Sacramento 123:118
Memphis - New Orleans 127:133
Milwaukee - Denver 100:102
Oklahoma City - Indiana 114:117
Portland - Toronto 98:110

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston44281663,6
2.Toronto47281959,6
3.New York44261859,1
4.Philadelphia43241955,8
5.Brooklyn43123127,9

Centrální divize:

1.Detroit43321174,4
2.Cleveland46262056,5
3.Chicago44222250,0
4.Milwaukee44182640,9
5.Indiana46113523,9

Jihovýchodní divize:

1.Orlando43232053,5
2.Miami45232251,1
3.Atlanta47222546,8
4.Charlotte45172837,8
5.Washington43103323,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio45311468,9
2.Houston43271662,8
3.Dallas45192642,2
4.Memphis43182541,9
5.New Orleans47113623,4

Pacifická divize:

1.LA Lakers43261760,5
2.Phoenix45271860,0
3.Golden State46252154,3
4.LA Clippers44202445,5
5.Sacramento46123426,1

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City4637980,4
2.Denver46311567,4
3.Minnesota45271860,0
4.Portland46232350,0
5.Utah45153033,3
