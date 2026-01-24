Atlanta v NBA udolala Phoenix, Krejčí hrál jen pět minut. Indiana zaskočila lídra

O velké překvapení se postarala Indiana, třetí nejhorší tým soutěže zvítězil na palubovce lídra Oklahoma City 117:114 a připravil obhájci titulu teprve devátou porážku v tomto ročníku.
Atlanta na začátku druhého poločase vedla nad Phoenixem o 11 bodů, ale Suns měli odpověď a pod taktovkou Devina Bookera a jeho 31 bodů se dostali před poslední čtvrtinou do sedmibodového vedení. Hawks však podržel Jalen Johnson, Booker si poranil kotník a domácí v posledních čtyřech minutách nedovolili soupeři ani bod. Sami naopak osmi body v řadě otočili skóre.
Johnson k výhře přispěl 23 body a osobním rekordem 18 doskoky. Onyeka Okongwu přidal 25 bodů a C.J. McCollum 21 bodů.
Odveta finále z minulé sezony proti sobě postavila týmy z opačných pater tabulky. Indiana však dokázala proti favorizovaným Thunder překvapit a vedla až o 17 bodů. Oklahoma City pak dělala všechno možné a Shai Gilgeous-Alexander táhl favorita 47 body za obratem, který nakonec nevyšel. Po šňůře 9:0 to bylo 24 vteřin před koncem o jediný bod, ale Indianu podržel Jarace Walker a čtyřmi trestnými hody pojistil vítězství.
Pro Thunder to byla teprve třetí porážka na domácím hřišti. Andrew Nembhard k tomu přispěl 27 body a 11 asistencemi. Walker přidal 26 bodů a Pascal Siakam 21 bodů. Oklahoma City při absenci opor Jalena Williamse, Isaiaha Hartensteina, Alexe Carusa, Ajaye Mitchella a Aarona Wigginse postrádala větší podporu ke Gilgeousi-Alexanderovi a Chetu Holmgrenovi, který dal 25 bodů.
Výsledky basketbalové NBA:
Atlanta - Phoenix 110:103 (za domácí Krejčí 1 asistence)
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Boston
|44
|28
|16
|63,6
|2.
|Toronto
|47
|28
|19
|59,6
|3.
|New York
|44
|26
|18
|59,1
|4.
|Philadelphia
|43
|24
|19
|55,8
|5.
|Brooklyn
|43
|12
|31
|27,9
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|43
|32
|11
|74,4
|2.
|Cleveland
|46
|26
|20
|56,5
|3.
|Chicago
|44
|22
|22
|50,0
|4.
|Milwaukee
|44
|18
|26
|40,9
|5.
|Indiana
|46
|11
|35
|23,9
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|43
|23
|20
|53,5
|2.
|Miami
|45
|23
|22
|51,1
|3.
|Atlanta
|47
|22
|25
|46,8
|4.
|Charlotte
|45
|17
|28
|37,8
|5.
|Washington
|43
|10
|33
|23,3
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|45
|31
|14
|68,9
|2.
|Houston
|43
|27
|16
|62,8
|3.
|Dallas
|45
|19
|26
|42,2
|4.
|Memphis
|43
|18
|25
|41,9
|5.
|New Orleans
|47
|11
|36
|23,4
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|43
|26
|17
|60,5
|2.
|Phoenix
|45
|27
|18
|60,0
|3.
|Golden State
|46
|25
|21
|54,3
|4.
|LA Clippers
|44
|20
|24
|45,5
|5.
|Sacramento
|46
|12
|34
|26,1
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|46
|37
|9
|80,4
|2.
|Denver
|46
|31
|15
|67,4
|3.
|Minnesota
|45
|27
|18
|60,0
|4.
|Portland
|46
|23
|23
|50,0
|5.
|Utah
|45
|15
|30
|33,3