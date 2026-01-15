Nejlepší výkon náhradníka za třicet let k výhře nevedl. Dallasu se zranil i Flagg

Sensabaugh vstupoval do středečního zápasu s průměrem necelých 10 bodů na utkání. Při absenci nemocného kanonýra Lauriho Markkanena prožil hráč draftovaný jako 28. v roce 2023 životní večer, proměnil 15 z 22 střel včetně pěti trojek. Chicago však hrálo týmověji, jeho pět hráčů z lavičky mělo dvojciferný počet bodů a Utah předčilo v úspěšnosti střelby za tři body: Chicago jich proměnilo 17 ze 43 (40 procent), Utah pouze osm z 28 (29).
Souboj oslabených celků Dallasu a Denveru vyhráli Nugets 118:109. Na marodku Dallasu k Anthonymu Davisovi a Kyriemu Irvingovi přibyli další klíčoví hráči: Cooper Flagg či Daniel Gafford, oba s kotníkem. Denver uspěl i přesto, že postrádal Nikolu Jokiče, Christiana Brauna, Jonase Valančiunase nebo Camerona Johnsona. Druhý tým tabulky Západní konference vedl rozehrávač Jamal Murray s 33 body.
Po třech výhrách v řadě neuspěla Indiana, neboť doma podlehla Torontu 101:115. Raptors, kteří v duelu ani jednou neprohrávali a vedli až o 27 bodů, spoléhali na Brandona Ingrama s 30 body. Pacers vedl bývalý hráč Toronta Pascal Siakam s 26 body a 10 doskoky. Sacramento si doma poradilo 112:101 s New Yorkem, jemuž se zranil hvězdný rozehrávač Jalen Brunson.
NBA – výsledky
Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 107:133