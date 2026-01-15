Nejlepší výkon náhradníka za třicet let k výhře nevedl. Dallasu se zranil i Flagg

Autor: ,
  9:18
Nejlepší výkon náhradníka za téměř 30 let v NBA předvedl Brice Sensabaugh z Utahu. Poté, co zápas v Chicagu začal na lavičce, stihl jen za první čtvrtinu 21 bodů a nakonec jich dal 43. Dvaadvacetiletý americký basketbalista nicméně neodvrátil těsnou porážku Jazz 126:128. Domácím zajistil vítězství čtyři sekundy před koncem Nikola Vučevič, autor celkem 35 bodů.
Jamal Murray (27) z Denver Nuggets střílí na koš Dallas Mavericks, brání ho...

Jamal Murray (27) z Denver Nuggets střílí na koš Dallas Mavericks, brání ho Cooper Flagg (32). | foto: Julio CortezAP

Jamal Murray z Denver Nuggets slaví trefu.
Jamal Murray z Denver Nuggets střílí na koš Dallas Mavericks, brání ho Ryan...
Alex Sarr (20) z Washington Wizards u míče v zápase s Los Angeles Clippers,...
Jegor Děmin z Brooklyn Nets útočí v zápase s New Orleans Pelicans, hlídá ho...
10 fotografií

Sensabaugh vstupoval do středečního zápasu s průměrem necelých 10 bodů na utkání. Při absenci nemocného kanonýra Lauriho Markkanena prožil hráč draftovaný jako 28. v roce 2023 životní večer, proměnil 15 z 22 střel včetně pěti trojek. Chicago však hrálo týmověji, jeho pět hráčů z lavičky mělo dvojciferný počet bodů a Utah předčilo v úspěšnosti střelby za tři body: Chicago jich proměnilo 17 ze 43 (40 procent), Utah pouze osm z 28 (29).

Souboj oslabených celků Dallasu a Denveru vyhráli Nugets 118:109. Na marodku Dallasu k Anthonymu Davisovi a Kyriemu Irvingovi přibyli další klíčoví hráči: Cooper Flagg či Daniel Gafford, oba s kotníkem. Denver uspěl i přesto, že postrádal Nikolu Jokiče, Christiana Brauna, Jonase Valančiunase nebo Camerona Johnsona. Druhý tým tabulky Západní konference vedl rozehrávač Jamal Murray s 33 body.

Po třech výhrách v řadě neuspěla Indiana, neboť doma podlehla Torontu 101:115. Raptors, kteří v duelu ani jednou neprohrávali a vedli až o 27 bodů, spoléhali na Brandona Ingrama s 30 body. Pacers vedl bývalý hráč Toronta Pascal Siakam s 26 body a 10 doskoky. Sacramento si doma poradilo 112:101 s New Yorkem, jemuž se zranil hvězdný rozehrávač Jalen Brunson.

NBA – výsledky

Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 107:133
Indiana Pacers - Toronto Raptors 101:115
Chicago Bulls - Utah Jazz 128:126
New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 116:113
Dallas Mavericks - Denver Nuggets 109:118
Sacramento Kings - New York Knicks 112:101
Los Angeles Clippers - Washington Wizards 119:105

