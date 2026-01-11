Detroit v NBA nestačil na Clippers, domácí zápas prohrál i Boston

Na Wembanyamův koš na 99:95 ještě v posledních 19 sekundách Boston chtěl odpovědět dvěma trojkami, ale neproměnil je. Celtics tak nebylo nic platných ani 29 bodů Derricka Whitea nebo 27 Jaylena Browna. Připsali si třetí nezdar z posledních 12 duelů. Zatímco Boston je třetí na východě, San Antonio druhé v Západní konferenci hned za mistrem z Oklahomy City.
Detroit se před vlastními fanoušky dlouho držel i bez Cadea Cunninghama, Tobiase Harrise, Jalena Durana a Isaiaha Stewarta, kteří mají zdravotní potíže. V závěrečné čtvrtině ale promarnil až čtrnáctibodový náskok. Hosté spoléhali zejména na Kawhiho Leonarda s 26 body či Johna Collinse s 25 body.
Debakl o 55 bodů (95:150) schytal Utah od Charlotte, které tak oslavilo nejvyšší vítězství v klubové historii na hřišti soupeře a druhé nejvyšší celkově. Další střelecké hody nabídly týmy Minnesoty a Clevelandu: domácí Cavaliers vyhráli 146:134. Měli hned pět střelců s minimálně 20 body.
Poosmé z posledních 11 zápasů neuspěl Dallas. Již v první čtvrtině za hádky s rozhodčím přišel o vyloučeného kouče Jasona Kidda a v Chicagu prohrál 107:125.
Výsledky NBA:
Cleveland - Minnesota 146:134
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Boston
|38
|24
|14
|63,2
|2.
|New York
|38
|24
|14
|63,2
|3.
|Toronto
|39
|23
|16
|59,0
|4.
|Philadelphia
|36
|21
|15
|58,3
|5.
|Brooklyn
|35
|11
|24
|31,4
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|38
|28
|10
|73,7
|2.
|Cleveland
|40
|22
|18
|55,0
|3.
|Chicago
|38
|18
|20
|47,4
|4.
|Milwaukee
|38
|17
|21
|44,7
|5.
|Indiana
|39
|8
|31
|20,5
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|39
|21
|18
|53,8
|2.
|Miami
|38
|20
|18
|52,6
|3.
|Atlanta
|40
|19
|21
|47,5
|4.
|Charlotte
|39
|14
|25
|35,9
|5.
|Washington
|37
|10
|27
|27,0
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|38
|27
|11
|71,1
|2.
|Houston
|35
|22
|13
|62,9
|3.
|Memphis
|38
|16
|22
|42,1
|4.
|Dallas
|39
|14
|25
|35,9
|5.
|New Orleans
|40
|9
|31
|22,5
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|36
|23
|13
|63,9
|2.
|Phoenix
|38
|23
|15
|60,5
|3.
|Golden State
|39
|21
|18
|53,8
|4.
|LA Clippers
|38
|15
|23
|39,5
|5.
|Sacramento
|38
|8
|30
|21,1
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|39
|32
|7
|82,1
|2.
|Denver
|38
|25
|13
|65,8
|3.
|Minnesota
|39
|25
|14
|64,1
|4.
|Portland
|39
|19
|20
|48,7
|5.
|Utah
|38
|13
|25
|34,2