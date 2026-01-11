Detroit v NBA nestačil na Clippers, domácí zápas prohrál i Boston

Týmy z popředí tabulky Východní konference NBA Detroit i Boston v sobotu prohrály doma. Celtics podlehli 95:100 San Antoniu, kterému zařídil vítězství klíčovým košem 19 sekund před koncem Victor Wembanyama. Francouzský basketbalista dal celkem 21 bodů, stejně jako De’Aron Fox. Oslabený Detroit promarnil až devatenáctibodové vedení proti Clippers a podlehl 92:98. Tým z Los Angeles dosáhl na devátou výhru z posledních 11 utkání.
Victor Wembanyama (vlevo) ze San Antonia a Jaylen Brown z Bostonu. | foto: AP

Na Wembanyamův koš na 99:95 ještě v posledních 19 sekundách Boston chtěl odpovědět dvěma trojkami, ale neproměnil je. Celtics tak nebylo nic platných ani 29 bodů Derricka Whitea nebo 27 Jaylena Browna. Připsali si třetí nezdar z posledních 12 duelů. Zatímco Boston je třetí na východě, San Antonio druhé v Západní konferenci hned za mistrem z Oklahomy City.

Detroit se před vlastními fanoušky dlouho držel i bez Cadea Cunninghama, Tobiase Harrise, Jalena Durana a Isaiaha Stewarta, kteří mají zdravotní potíže. V závěrečné čtvrtině ale promarnil až čtrnáctibodový náskok. Hosté spoléhali zejména na Kawhiho Leonarda s 26 body či Johna Collinse s 25 body.

Debakl o 55 bodů (95:150) schytal Utah od Charlotte, které tak oslavilo nejvyšší vítězství v klubové historii na hřišti soupeře a druhé nejvyšší celkově. Další střelecké hody nabídly týmy Minnesoty a Clevelandu: domácí Cavaliers vyhráli 146:134. Měli hned pět střelců s minimálně 20 body.

Poosmé z posledních 11 zápasů neuspěl Dallas. Již v první čtvrtině za hádky s rozhodčím přišel o vyloučeného kouče Jasona Kidda a v Chicagu prohrál 107:125.

Výsledky NBA:

Cleveland - Minnesota 146:134
Indiana - Miami 123:99
Detroit - LA Clippers 92:98
Boston - San Antonio 95:100
Chicago - Dallas 125:107
Utah - Charlotte 95:150.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston38241463,2
2.New York38241463,2
3.Toronto39231659,0
4.Philadelphia36211558,3
5.Brooklyn35112431,4

Centrální divize:

1.Detroit38281073,7
2.Cleveland40221855,0
3.Chicago38182047,4
4.Milwaukee38172144,7
5.Indiana3983120,5

Jihovýchodní divize:

1.Orlando39211853,8
2.Miami38201852,6
3.Atlanta40192147,5
4.Charlotte39142535,9
5.Washington37102727,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio38271171,1
2.Houston35221362,9
3.Memphis38162242,1
4.Dallas39142535,9
5.New Orleans4093122,5

Pacifická divize:

1.LA Lakers36231363,9
2.Phoenix38231560,5
3.Golden State39211853,8
4.LA Clippers38152339,5
5.Sacramento3883021,1

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City3932782,1
2.Denver38251365,8
3.Minnesota39251464,1
4.Portland39192048,7
5.Utah38132534,2
