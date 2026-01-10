Atlanta v NBA porazila Denver, Krejčí při návratu netrefil ani jeden pokus


  
Basketbalisté Atlanty v NBA zvítězili na hřišti Denveru 110:87. Zápas nevyšel českému reprezentantovi Vítu Krejčímu, který se vrátil do základní sestavy Hawks, ale minul všech osm střel. Za 27 minut nezaznamenal ani bod, připsal si pouze asistenci, dva zisky a dva bloky.
Peyton Watson (vpravo) z Denveru a Vít Krejčí z Atlanty. | foto: AP

Kevin Durant sice 30 body neodvrátil porážku Houstonu 105:111 s Portlandem, ale dostal se na 31.435 bodů v kariéře a v historické tabulce střelců vystřídal na sedmém místě legendárního Wilta Chamberlaina. Na šestého Dirka Nowitzkého mu chybí 125 bodů.

Atlanta vstoupila v Denveru do éry po Trae Youngovi, jehož vyměnila do Washingtonu za C.J. McColluma a Coreyho Kisperta, kteří se k týmu ještě nepřipojili. Ze zdravotních důvodů chyběli i Kristaps Porzingis a Zaccharie Risacher, místo kterého dostal šanci v základní sestavě Krejčí. Český hráč však nepotvrdil, že patří mezi nejlepší trojkaře v soutěži a minul všech sedm pokusů z dálky.

Nuggets hrající bez největších hvězd Nikoly Jokiče a Jamala Murrayho drželi krok do začátku poslední čtvrtiny, kdy vedli 75:74. Pak Atlanta rozhodla šňůrou 20:3. Jalen Johnson k výhře přispěl 29 body, Dyson Daniels měl triple double za 17 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí.

Lídr soutěže Oklahoma City Thunder zvítězila v Memphisu 117:116, přestože hrála bez druhého nejlepšího ligového střelce Shaie Gilgeouse-Alexandera i pivota Cheta Holmgrena a prohrávala už o 21 bodů. Obrat řídil Jalen Williams s 26 body. Kenrich Williams pak trefil klíčovou trojku minutu před koncem. Blokem v poslední vteřině vítězství uhájil Alex Caruso. Memphis nevyhrál nad Oklahomou City už šestnáctý zápas v řadě.

Devin Booker pomohl Phoenixu 31 body k výhře 112:107 nad New Yorkem. Také James Harden nastřílel 31 bodů a Los Angeles Clippers porazili Brooklyn 121:105. Pro Hardena to byl už devátý zápas v sezoně s více než 30 body.

V zápase mezi Philadelphií a Orlandem zcela selhali střelci z dálky, když oba týmy dohromady daly jen osm trojek s úspěšností 14 procent. Philadelphia však byla lepší pod košem a 21 útočnými doskoky si pomohla k výhře 103:91. Tyrese Maxey dal 29 bodů. Od konce první čtvrtiny zápas řídili jen dva rozhodčí, neboť hlavní sudí Bill Kennedy musel odstoupit kvůli zranění nohy.

New Orleans ukončilo sérii devíti porážek výhrou nad Washingtonem 128:107. Trey Murphy k vítězství pomohl 35 body, Zion Williamson přidal 31 bodů a nováček Derik Queen si připsal druhý triple double za 14 bodů, 16 doskoků a 12 asistencí. Washington ještě neměl k dispozici novou posilu z Atlanty Trae Younga.

Golden State zvítězil 137:103 nad Sacramentem, Stephen Curry se pod výhru podepsal 27 body a 10 asistencemi.

Milwaukee po velké bitvě zdolalo Los Angeles Lakers 105:101. Lakers velkou část zápasu prohrávali, ale v poslední části šli několikrát do vedení a ještě 16 vteřin před koncem byl stav vyrovnaný. Pak se ale vyfauloval Luka Dončič a Kevin Porter Jr. čtyřmi trestnými hody rozhodl.

LeBron James táhl Lakers 26 body, devíti doskoky a 10 asistencemi, ale při posledním útoku ztratil míč. Dončič přidal 24 bodů, devět doskoků i asistencí. Dohromady však proměnili jen 18 ze 46 střel.

Výsledky NBA:

Denver - Atlanta 87:110 (za hosty Krejčí 1 asistence)
Orlando - Philadelphia 91:103
Washington - New Orleans 107:128
Boston - Toronto 125:117
Brooklyn - LA Clippers 105:121
Memphis - Oklahoma City 116:117
Phoenix - New York 112:107
Golden State - Sacramento 137:103,
Portland - Houston 111:105
LA Lakers - Milwaukee 101:105.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston37241364,9
2.New York38241463,2
3.Toronto39231659,0
4.Philadelphia36211558,3
5.Brooklyn35112431,4

Centrální divize:

1.Detroit3728975,7
2.Cleveland39211853,8
3.Chicago37172045,9
4.Milwaukee38172144,7
5.Indiana3873118,4

Jihovýchodní divize:

1.Miami37201754,1
2.Orlando39211853,8
3.Atlanta40192147,5
4.Charlotte38132534,2
5.Washington37102727,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio37261170,3
2.Houston35221362,9
3.Memphis38162242,1
4.Dallas38142436,8
5.New Orleans4093122,5

Pacifická divize:

1.LA Lakers36231363,9
2.Phoenix38231560,5
3.Golden State39211853,8
4.LA Clippers37142337,8
5.Sacramento3883021,1

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City3932782,1
2.Minnesota38251365,8
3.Denver38251365,8
4.Portland39192048,7
5.Utah37132435,1

