Utrpení Lakers. V derby s Clippers neměli šanci a ještě přišli o Dončiče

  8:41
Basketbalisté Los Angeles Lakers prohráli v NBA derby s Clippers 88:103 a navíc přišli o svou hvězdu Luku Dončiče. Nejlepší střelec soutěže v poločase odstoupil kvůli potížím se svalem levé nohy.
Luka Doncič (vlevo) z LA Lakers derby proti LA Clippers nedohrál. | foto: AP

Lakers už do zápasu šli bez tří hráčů základní sestavy Deandre Aytona, Ruje Hačimury a Austina Reavese. Dončič od začátku nevypadal stoprocentně a na lavičce si masíroval lýtko. Ligový kanonýr s průměrem 35 bodů na zápas odstoupil v poločase s 12 body na kontě.

Lakers ani jednou nevedli a prohrávali až o 22 bodů. Na začátku poslední čtvrtiny ještě zabrali a šňůrou 14:0 snížili na rozdíl sedmi bodů. Pak le Clippers dali osm bodů v řadě a na to už soupeř neměl odpověď. Lakers nepomohlo 36 bodů LeBrona Jamese, což je pro nejlepšího střelce historie NBA nejlepší bodový výkon od února. Clippers táhl s 32 body Kawhi Leonard.

Hráči Golden State oplatili Phoenixu dva dny starou porážku a doma zvítězili 119:116. Hlavní postavou byl opět Stephen Curry, který dal 14 ze svých 28 bodů v poslední čtvrtině. Warriors přitom dohrávali od druhé čtvrtiny bez Dreymonda Greena, neboť dostal dvě technické chyby po sobě a byl vyloučen.

Odveta vyšla i Houstonu: zvítězil nad Denverem 115:101, tentokrát bez prodloužení. V pondělí to byla bitva hvězdných pivotů, tentokrát tolik nebyli vidět. Nikola Jokič byl sice s 25 body nejlepším střelcem Denveru, ale zaostával za svým obvyklým výkonem, a Alperen Sengün dal jen osm bodů. Zastoupili ho ale ostatní 19 trojkami. Kevin Durant dal 31 bodů a náhradník Reed Sheppard 28.

Nejhorší tým soutěže Washington vybojoval pátou výhru v sezoně, proti Memphisu smazal dvacetibodovou ztrátu a zvítězil 130:122. CJ McCollum a Kyshawn George přispěli po 28 bodech. Wizards ukončili sérii sedmi porážek a na palubovce Memphisu uspěli poprvé od ledna 2018. Grizzlies nepomohlo ani 37 bodů Španěla Santiho Aldamy, což je jeho nový osobní rekord.

Detroit porazil 112:86 Charlotte. Cade Dunningham přispěl triple doublem za 22 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Už čtvrtou výhru za sebou má New Orleans, Indianu přehrálo 128:109. Zion Williamson z lavičky nastřílel 29 bodů. Pelicans, kteří byli dlouho nejhorším týmem soutěže, měli naposledy delší vítěznou sérii v březnu 2023.

Philadelphia i přes absenci Joela Embiida a Paula George zvítězila nad Dallasem 121:114. Hlavní zásluhu na tom měl Tyrese Maxey s 38 body, nováček VJ Edgecombe přidal 26 bodů. Na straně Mavericks měli Anthony Davis a Cooper Flagg po 24 bodech.

Velké drama se odehrálo v Utahu. Domácí proti Orlandu nejprve vybojovali prodloužení a byli blízko vítězství, nakonec ale Desmond Bane sekundu před koncem zařídil Magic nejtěsnější výhru 128:127.

Orlando vedlo čtyři vteřiny před koncem o tři body, jenže Keyonte George i přes soupeřův faul vyrovnal trojkou a následně z trestného hodu poslal Utah do vedení. Magic však vyšla poslední akce a Bane nájezdem do koše rozhodl o výhře Orlanda. Celkem dal Bane 32 bodů.

Výsledky basketbalové NBA

Denver - Houston 101:115
Philadelphia - Dallas 121:114
New Orleans - Indiana 128:109
Toronto - Boston 96:112
Detroit - Charlotte 112:86
Memphis - Washington 122:130
Golden State - Phoenix 119:116
Utah - Orlando 127:128 po prodl.
Sacramento - Portland 93:98
LA Clippers - LA Lakers 103:88

Východní konference:

Atlantická divize:

1.New York2719870,4
2.Boston28171160,7
3.Philadelphia27161159,3
4.Toronto29171258,6
5.Brooklyn2671926,9

Centrální divize:

1.Detroit2822678,6
2.Cleveland29151451,7
3.Chicago27121544,4
4.Milwaukee28111739,3
5.Indiana2862221,4

Jihovýchodní divize:

1.Orlando28161257,1
2.Miami28151353,6
3.Atlanta29151451,7
4.Charlotte2891932,1
5.Washington2652119,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio2720774,1
2.Houston2517868,0
3.Memphis28131546,4
4.Dallas29111837,9
5.New Orleans2972224,1

Pacifická divize:

1.LA Lakers2719870,4
2.Phoenix28151353,6
3.Golden State29141548,3
4.LA Clippers2872125,0
5.Sacramento2862221,4

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City2825389,3
2.Denver2720774,1
3.Minnesota28181064,3
4.Portland28121642,9
5.Utah27101737,0
