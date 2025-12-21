Utrpení Lakers. V derby s Clippers neměli šanci a ještě přišli o Dončiče

Lakers už do zápasu šli bez tří hráčů základní sestavy Deandre Aytona, Ruje Hačimury a Austina Reavese. Dončič od začátku nevypadal stoprocentně a na lavičce si masíroval lýtko. Ligový kanonýr s průměrem 35 bodů na zápas odstoupil v poločase s 12 body na kontě.
Lakers ani jednou nevedli a prohrávali až o 22 bodů. Na začátku poslední čtvrtiny ještě zabrali a šňůrou 14:0 snížili na rozdíl sedmi bodů. Pak le Clippers dali osm bodů v řadě a na to už soupeř neměl odpověď. Lakers nepomohlo 36 bodů LeBrona Jamese, což je pro nejlepšího střelce historie NBA nejlepší bodový výkon od února. Clippers táhl s 32 body Kawhi Leonard.
Hráči Golden State oplatili Phoenixu dva dny starou porážku a doma zvítězili 119:116. Hlavní postavou byl opět Stephen Curry, který dal 14 ze svých 28 bodů v poslední čtvrtině. Warriors přitom dohrávali od druhé čtvrtiny bez Dreymonda Greena, neboť dostal dvě technické chyby po sobě a byl vyloučen.
Odveta vyšla i Houstonu: zvítězil nad Denverem 115:101, tentokrát bez prodloužení. V pondělí to byla bitva hvězdných pivotů, tentokrát tolik nebyli vidět. Nikola Jokič byl sice s 25 body nejlepším střelcem Denveru, ale zaostával za svým obvyklým výkonem, a Alperen Sengün dal jen osm bodů. Zastoupili ho ale ostatní 19 trojkami. Kevin Durant dal 31 bodů a náhradník Reed Sheppard 28.
Nejhorší tým soutěže Washington vybojoval pátou výhru v sezoně, proti Memphisu smazal dvacetibodovou ztrátu a zvítězil 130:122. CJ McCollum a Kyshawn George přispěli po 28 bodech. Wizards ukončili sérii sedmi porážek a na palubovce Memphisu uspěli poprvé od ledna 2018. Grizzlies nepomohlo ani 37 bodů Španěla Santiho Aldamy, což je jeho nový osobní rekord.
Detroit porazil 112:86 Charlotte. Cade Dunningham přispěl triple doublem za 22 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Už čtvrtou výhru za sebou má New Orleans, Indianu přehrálo 128:109. Zion Williamson z lavičky nastřílel 29 bodů. Pelicans, kteří byli dlouho nejhorším týmem soutěže, měli naposledy delší vítěznou sérii v březnu 2023.
Philadelphia i přes absenci Joela Embiida a Paula George zvítězila nad Dallasem 121:114. Hlavní zásluhu na tom měl Tyrese Maxey s 38 body, nováček VJ Edgecombe přidal 26 bodů. Na straně Mavericks měli Anthony Davis a Cooper Flagg po 24 bodech.
Velké drama se odehrálo v Utahu. Domácí proti Orlandu nejprve vybojovali prodloužení a byli blízko vítězství, nakonec ale Desmond Bane sekundu před koncem zařídil Magic nejtěsnější výhru 128:127.
Orlando vedlo čtyři vteřiny před koncem o tři body, jenže Keyonte George i přes soupeřův faul vyrovnal trojkou a následně z trestného hodu poslal Utah do vedení. Magic však vyšla poslední akce a Bane nájezdem do koše rozhodl o výhře Orlanda. Celkem dal Bane 32 bodů.
Výsledky basketbalové NBA
Denver - Houston 101:115
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|New York
|27
|19
|8
|70,4
|2.
|Boston
|28
|17
|11
|60,7
|3.
|Philadelphia
|27
|16
|11
|59,3
|4.
|Toronto
|29
|17
|12
|58,6
|5.
|Brooklyn
|26
|7
|19
|26,9
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|28
|22
|6
|78,6
|2.
|Cleveland
|29
|15
|14
|51,7
|3.
|Chicago
|27
|12
|15
|44,4
|4.
|Milwaukee
|28
|11
|17
|39,3
|5.
|Indiana
|28
|6
|22
|21,4
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|28
|16
|12
|57,1
|2.
|Miami
|28
|15
|13
|53,6
|3.
|Atlanta
|29
|15
|14
|51,7
|4.
|Charlotte
|28
|9
|19
|32,1
|5.
|Washington
|26
|5
|21
|19,2
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|27
|20
|7
|74,1
|2.
|Houston
|25
|17
|8
|68,0
|3.
|Memphis
|28
|13
|15
|46,4
|4.
|Dallas
|29
|11
|18
|37,9
|5.
|New Orleans
|29
|7
|22
|24,1
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|27
|19
|8
|70,4
|2.
|Phoenix
|28
|15
|13
|53,6
|3.
|Golden State
|29
|14
|15
|48,3
|4.
|LA Clippers
|28
|7
|21
|25,0
|5.
|Sacramento
|28
|6
|22
|21,4
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|28
|25
|3
|89,3
|2.
|Denver
|27
|20
|7
|74,1
|3.
|Minnesota
|28
|18
|10
|64,3
|4.
|Portland
|28
|12
|16
|42,9
|5.
|Utah
|27
|10
|17
|37,0