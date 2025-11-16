Dončič nastřílel 41 bodů, Lakers ve šlágru NBA jasně přehráli Milwaukee

Basketbalisté Los Angeles Lakers zvítězili v NBA na hřišti Milwaukee jednoznačně 119:95. Luka Dončič přispěl k výhře 41 body a devíti doskoky. Třinácté vítězství ze 14 úvodních utkání sezony vybojovala Oklahoma City, obhájci titulu i díky 33 bodům Shaie Gilgeouse-Alexandera porazili Charlotte 109:96.
Gary Harris z Milwaukee nahání Luku Dončiče z Lakers. | foto: AP

Lakers už v poločase vedli v Milwaukee o 31 bodů. K výhře je nasměrovali kromě Dončiče také Austin Reaves s 25 body či Deandre Ayton s 20 body a 10 doskoky. Stejně jako domácí hrál kalifornský celek druhé utkání ve dvou dnech, stále bez lídra LeBrona Jamese a navíc také bez Marcuse Smarta či Ruie Hačimury, přesto proti Bucks neměl problémy. Milwaukee nepomohl ani spolehlivý výkon Janise Adetokunba, jenž nastřádal 32 bodů a 10 doskoků.

„Tahle výhra vám toho o našem týmu dost napoví,“ řekl Dončič po zápase. Lakers s bilancí 10-4 zůstávají na čtvrtém místě Západní konference, přičemž na třetí Houston ztrácejí pouze půl zápasu. Milwaukee je na východě až sedmé, nicméně se stejnou bilancí 8-6 jako má šestá Philadelphia.

Pátý triumf v řadě si připsala Oklahoma City, která udolala houževnaté Charlotte díky skvělé třetí čtvrtině, již ovládla 32:18. Kromě Gilgeouse-Alexandera se 25 body a osmi doskoky prosadil Chet Holmgren.

Hornets, kteří do utkání nastoupili bez opor LaMela Balla a Brandona Millera, vedl Miles Bridges s 15 body. Klíčovou pasáž ve třetí části domácí ztratili 1:16 a do té poslední vstupovali za stavu 70:87. Na východě jsou na dvanácté příčce s bilancí 4-9 a ztrátou tří zápasů na desáté Miami.

Neobvyklé informační vakuum zažili fanoušci u zápasu Minnesoty s Denverem, který vyhrál 123:112. Ve třetí čtvrtině vypadl kvůli technickým potížím systém statistik. Diváci, kteří nebyli v hale, tak až pak ze sociálních sítí zjistili, že Nikola Jokič zaznamenal triple double za 27 bodů, 12 doskoků či 10 asistencí.

Nuggets vyhráli posedmé v řadě a na druhé příčce Západní konference mají bilanci 10-2. Utkání rozhodli ve druhém poločase, který ovládli 68:52. Timberwolves, kteří jsou na sedmé příčce, nemají ve své hale jako jediný celek z nejlepší devítky západu kladnou bilanci (3-3). Celkově mají osm výher a pět porážek.

Ačkoli prohrával až o 11 bodů, nakonec se Cleveland doma proti Memphisu radoval z vítězství 108:100. Poslední čtvrtinu domácí ovládli 32:16. S 30 body zářil Donovan Mitchell, 22 bodů a 13 doskoků přidal Evan Mobley. Grizzlies vedl hlavně Jaren Jackson Jr. s 26 body.

Na poslední příčce soutěže se osamostatnil po porážce 111:129 s Torontem zraněními zdecimovaný tým Indiany. Finalista minulého ročníku má bilanci 1-12. Proti Raptors nepomohlo Pacers ani 30 bodů Pascala Siakama či 22 bodů Andrewa Nembharda. Vítěze táhli s 22 body R.J. Barrett nebo pivot Jakob Pöltl.

Výsledky basketbalové NBA

Charlotte - Oklahoma City 96:109
Indiana - Toronto 111:129
Milwaukee - LA Lakers 95:119
Minnesota - Denver 112:123

Východní konference:

Atlantická divize:

1.New York128466,7
2.Toronto138561,5
3.Philadelphia127558,3
4.Boston136746,2
5.Brooklyn121118,30

Centrální divize:

1.Detroit1311284,6
2.Cleveland138561,5
3.Milwaukee148657,1
4.Chicago116554,5
5.Indiana131127,70

Jihovýchodní divize:

1.Atlanta138561,5
2.Miami137653,8
3.Orlando137653,8
4.Charlotte134930,8
5.Washington121118,30

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.Houston118372,7
2.San Antonio128466,7
3.Memphis134930,8
4.Dallas1331023,1
5.New Orleans1221016,7

Pacifická divize:

1.LA Lakers1410471,4
2.Phoenix138561,5
3.Golden State148657,1
4.LA Clippers124833,3
5.Sacramento1331023,1

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City1413192,9
2.Denver1210283,3
3.Minnesota138561,5
4.Portland126650,0
5.Utah124833,3
