Dončič nastřílel 41 bodů, Lakers ve šlágru NBA jasně přehráli Milwaukee

Lakers už v poločase vedli v Milwaukee o 31 bodů. K výhře je nasměrovali kromě Dončiče také Austin Reaves s 25 body či Deandre Ayton s 20 body a 10 doskoky. Stejně jako domácí hrál kalifornský celek druhé utkání ve dvou dnech, stále bez lídra LeBrona Jamese a navíc také bez Marcuse Smarta či Ruie Hačimury, přesto proti Bucks neměl problémy. Milwaukee nepomohl ani spolehlivý výkon Janise Adetokunba, jenž nastřádal 32 bodů a 10 doskoků.
„Tahle výhra vám toho o našem týmu dost napoví,“ řekl Dončič po zápase. Lakers s bilancí 10-4 zůstávají na čtvrtém místě Západní konference, přičemž na třetí Houston ztrácejí pouze půl zápasu. Milwaukee je na východě až sedmé, nicméně se stejnou bilancí 8-6 jako má šestá Philadelphia.
Pátý triumf v řadě si připsala Oklahoma City, která udolala houževnaté Charlotte díky skvělé třetí čtvrtině, již ovládla 32:18. Kromě Gilgeouse-Alexandera se 25 body a osmi doskoky prosadil Chet Holmgren.
Hornets, kteří do utkání nastoupili bez opor LaMela Balla a Brandona Millera, vedl Miles Bridges s 15 body. Klíčovou pasáž ve třetí části domácí ztratili 1:16 a do té poslední vstupovali za stavu 70:87. Na východě jsou na dvanácté příčce s bilancí 4-9 a ztrátou tří zápasů na desáté Miami.
Neobvyklé informační vakuum zažili fanoušci u zápasu Minnesoty s Denverem, který vyhrál 123:112. Ve třetí čtvrtině vypadl kvůli technickým potížím systém statistik. Diváci, kteří nebyli v hale, tak až pak ze sociálních sítí zjistili, že Nikola Jokič zaznamenal triple double za 27 bodů, 12 doskoků či 10 asistencí.
Nuggets vyhráli posedmé v řadě a na druhé příčce Západní konference mají bilanci 10-2. Utkání rozhodli ve druhém poločase, který ovládli 68:52. Timberwolves, kteří jsou na sedmé příčce, nemají ve své hale jako jediný celek z nejlepší devítky západu kladnou bilanci (3-3). Celkově mají osm výher a pět porážek.
Ačkoli prohrával až o 11 bodů, nakonec se Cleveland doma proti Memphisu radoval z vítězství 108:100. Poslední čtvrtinu domácí ovládli 32:16. S 30 body zářil Donovan Mitchell, 22 bodů a 13 doskoků přidal Evan Mobley. Grizzlies vedl hlavně Jaren Jackson Jr. s 26 body.
Na poslední příčce soutěže se osamostatnil po porážce 111:129 s Torontem zraněními zdecimovaný tým Indiany. Finalista minulého ročníku má bilanci 1-12. Proti Raptors nepomohlo Pacers ani 30 bodů Pascala Siakama či 22 bodů Andrewa Nembharda. Vítěze táhli s 22 body R.J. Barrett nebo pivot Jakob Pöltl.
Výsledky basketbalové NBA
Charlotte - Oklahoma City 96:109
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|New York
|12
|8
|4
|66,7
|2.
|Toronto
|13
|8
|5
|61,5
|3.
|Philadelphia
|12
|7
|5
|58,3
|4.
|Boston
|13
|6
|7
|46,2
|5.
|Brooklyn
|12
|1
|11
|8,30
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|13
|11
|2
|84,6
|2.
|Cleveland
|13
|8
|5
|61,5
|3.
|Milwaukee
|14
|8
|6
|57,1
|4.
|Chicago
|11
|6
|5
|54,5
|5.
|Indiana
|13
|1
|12
|7,70
Jihovýchodní divize:
|1.
|Atlanta
|13
|8
|5
|61,5
|2.
|Miami
|13
|7
|6
|53,8
|3.
|Orlando
|13
|7
|6
|53,8
|4.
|Charlotte
|13
|4
|9
|30,8
|5.
|Washington
|12
|1
|11
|8,30
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|Houston
|11
|8
|3
|72,7
|2.
|San Antonio
|12
|8
|4
|66,7
|3.
|Memphis
|13
|4
|9
|30,8
|4.
|Dallas
|13
|3
|10
|23,1
|5.
|New Orleans
|12
|2
|10
|16,7
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|14
|10
|4
|71,4
|2.
|Phoenix
|13
|8
|5
|61,5
|3.
|Golden State
|14
|8
|6
|57,1
|4.
|LA Clippers
|12
|4
|8
|33,3
|5.
|Sacramento
|13
|3
|10
|23,1
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|14
|13
|1
|92,9
|2.
|Denver
|12
|10
|2
|83,3
|3.
|Minnesota
|13
|8
|5
|61,5
|4.
|Portland
|12
|6
|6
|50,0
|5.
|Utah
|12
|4
|8
|33,3