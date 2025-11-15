Skvělý Curry dotáhl 49 body Golden State k těsné výhře, zářil i Harden

Stephen Curry dotáhl v NBA basketbalisty Golden State k výhře nad domácím San Antoniem 109:108. Hvězdný rozehrávač v pátečním utkání nastřílel 49 bodů a proměnil vítězný trestný hod šest sekund před koncem. Curry navázal na středečních 46 bodů proti stejnému soupeři. Blýskl se také James Harden, který při vítězství Los Angeles Clippers v hale Dallasu 133:127 po druhém prodloužení zaznamenal 82. triple double v kariéře, a to za 41 bodů, 14 doskoků a 11 asistencí.
Zápasy se započítávaly do boje o NBA Cup a Golden State po úvodní porážce s Denverem mohla v boji o postup udržet jen výhra. Spurs ale kladli velký odpor a ještě šest a půl minuty před koncem vedli o 10 bodů. Pak se ale ke skvěle hrajícímu Currymu, který proměnil devět trojek, přidali i spoluhráči a přišla na řadu vyrovnaná koncovka.

V ní se smutným hrdinou stal De’Aaron Fox, který nejprve neproměnil střelu, následně šest sekund před koncem fauloval za těsného vedení Curryho, který dvěma trestnými hody zajistil vedení Warriors. V poslední sekundě pak Fox ze stejného místa jako předtím minul potenciální vítěznou střelu. Curry si připsal sezonní maximum a třetí zápas s více než 40 body v ročníku.

Také Harden si vylepšil rekord v této sezoně, ale jen proto, že se spoluhráči neudržel vedení až o 15 bodů a Clippers dovolili Dallasu v koncovce srovnat na 114:114 a poslat zápas do prodloužení. Rozhodlo až to druhé a Harden deseti body v celkem deseti přidaných minutách dovedl Clippers k výhře. Mavericks ve druhém prodloužení dali jediný koš ze hry.

Prodloužení rozhodlo také o výhře Milwaukee nad Charlotte 147:134. Po nerozhodném výsledku Bucks ovládli nastavení dominantním způsobem 18:5 a do pohárové tabulky si připsali druhou výhru. Janis Adetokunbo nasbíral za vítěze 25 bodů a 18 asistencí, Kyle Kuzma 29 bodů.

Druhou výhru do poháru přidali také Los Angeles Lakers, kteří vyhráli v New Orleans 118:104. Luka Dončič k tomu pomohl 24 body a 12 asistencemi, Austin Reaves přidal 31 bodů a Deandre Ayton 20 bodů a 16 doskoků.

Detroit pokračuje ve skvělých výkonech, Philadelphii porazil doma 114:105 a po deváté výhře v řadě si upevnil první příčku ve Východní konferenci. Pistons přitom byli znovu oslabeni o čtyři hráče základní sestavy v čele s Cadem Cunninghamem. Týmovým výkonem je ale dokázali nahradit a nyní drží nejdelší vítěznou sérii od roku 2008, kdy vyhráli desetkrát v řadě.

Bez klíčových hráčů si poradili také newyorští Knicks, kteří postrádali nejlepšího střelce Jalena Brunsona a brzy přišli i o OG Anunobyho, přesto přestříleli Miami 140:132. Karl-Anthony Towns dal 31 ze svých 39 bodů v první půli, z lavičky pak Landry Shamet přidal osobní rekord 36 bodů a Josh Hart zkompletoval triple double za 12 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí.

Výsledky basketbalové NBA:

Orlando - Brooklyn 105:98
New York - Miami 140:132
Detroit - Philadelphia 114:105
Milwaukee - Charlotte 147:134 po prodl.
Minnesota - Sacramento 124:110
New Orleans - LA Lakers 104:118
Houston - Portland 140:116
Dallas - LA Clippers 127:133 po 2. prodl.
San Antonio - Golden State 108:109

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.New York128466,7
2.Philadelphia127558,3
3.Toronto127558,3
4.Boston136746,2
5.Brooklyn121118,30

Centrální divize:

1.Detroit1311284,6
2.Cleveland138561,5
3.Milwaukee138561,5
4.Chicago116554,5
5.Indiana121118,30

Jihovýchodní divize:

1.Atlanta138561,5
2.Orlando137653,8
3.Miami137653,8
4.Charlotte124833,3
5.Washington121118,30

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.Houston118372,7
2.San Antonio128466,7
3.Memphis134930,8
4.Dallas1331023,1
5.New Orleans1221016,7

Pacifická divize:

1.LA Lakers139469,2
2.Phoenix138561,5
3.Golden State148657,1
4.LA Clippers124833,3
5.Sacramento1331023,1

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City1312192,3
2.Denver119281,8
3.Minnesota128466,7
4.Portland126650,0
5.Utah124833,3
