Skvělý Curry dotáhl 49 body Golden State k těsné výhře, zářil i Harden

Zápasy se započítávaly do boje o NBA Cup a Golden State po úvodní porážce s Denverem mohla v boji o postup udržet jen výhra. Spurs ale kladli velký odpor a ještě šest a půl minuty před koncem vedli o 10 bodů. Pak se ale ke skvěle hrajícímu Currymu, který proměnil devět trojek, přidali i spoluhráči a přišla na řadu vyrovnaná koncovka.
V ní se smutným hrdinou stal De’Aaron Fox, který nejprve neproměnil střelu, následně šest sekund před koncem fauloval za těsného vedení Curryho, který dvěma trestnými hody zajistil vedení Warriors. V poslední sekundě pak Fox ze stejného místa jako předtím minul potenciální vítěznou střelu. Curry si připsal sezonní maximum a třetí zápas s více než 40 body v ročníku.
Také Harden si vylepšil rekord v této sezoně, ale jen proto, že se spoluhráči neudržel vedení až o 15 bodů a Clippers dovolili Dallasu v koncovce srovnat na 114:114 a poslat zápas do prodloužení. Rozhodlo až to druhé a Harden deseti body v celkem deseti přidaných minutách dovedl Clippers k výhře. Mavericks ve druhém prodloužení dali jediný koš ze hry.
Prodloužení rozhodlo také o výhře Milwaukee nad Charlotte 147:134. Po nerozhodném výsledku Bucks ovládli nastavení dominantním způsobem 18:5 a do pohárové tabulky si připsali druhou výhru. Janis Adetokunbo nasbíral za vítěze 25 bodů a 18 asistencí, Kyle Kuzma 29 bodů.
Druhou výhru do poháru přidali také Los Angeles Lakers, kteří vyhráli v New Orleans 118:104. Luka Dončič k tomu pomohl 24 body a 12 asistencemi, Austin Reaves přidal 31 bodů a Deandre Ayton 20 bodů a 16 doskoků.
Detroit pokračuje ve skvělých výkonech, Philadelphii porazil doma 114:105 a po deváté výhře v řadě si upevnil první příčku ve Východní konferenci. Pistons přitom byli znovu oslabeni o čtyři hráče základní sestavy v čele s Cadem Cunninghamem. Týmovým výkonem je ale dokázali nahradit a nyní drží nejdelší vítěznou sérii od roku 2008, kdy vyhráli desetkrát v řadě.
Bez klíčových hráčů si poradili také newyorští Knicks, kteří postrádali nejlepšího střelce Jalena Brunsona a brzy přišli i o OG Anunobyho, přesto přestříleli Miami 140:132. Karl-Anthony Towns dal 31 ze svých 39 bodů v první půli, z lavičky pak Landry Shamet přidal osobní rekord 36 bodů a Josh Hart zkompletoval triple double za 12 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí.
Výsledky basketbalové NBA:
Orlando - Brooklyn 105:98
Tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|New York
|12
|8
|4
|66,7
|2.
|Philadelphia
|12
|7
|5
|58,3
|3.
|Toronto
|12
|7
|5
|58,3
|4.
|Boston
|13
|6
|7
|46,2
|5.
|Brooklyn
|12
|1
|11
|8,30
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|13
|11
|2
|84,6
|2.
|Cleveland
|13
|8
|5
|61,5
|3.
|Milwaukee
|13
|8
|5
|61,5
|4.
|Chicago
|11
|6
|5
|54,5
|5.
|Indiana
|12
|1
|11
|8,30
Jihovýchodní divize:
|1.
|Atlanta
|13
|8
|5
|61,5
|2.
|Orlando
|13
|7
|6
|53,8
|3.
|Miami
|13
|7
|6
|53,8
|4.
|Charlotte
|12
|4
|8
|33,3
|5.
|Washington
|12
|1
|11
|8,30
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|Houston
|11
|8
|3
|72,7
|2.
|San Antonio
|12
|8
|4
|66,7
|3.
|Memphis
|13
|4
|9
|30,8
|4.
|Dallas
|13
|3
|10
|23,1
|5.
|New Orleans
|12
|2
|10
|16,7
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|13
|9
|4
|69,2
|2.
|Phoenix
|13
|8
|5
|61,5
|3.
|Golden State
|14
|8
|6
|57,1
|4.
|LA Clippers
|12
|4
|8
|33,3
|5.
|Sacramento
|13
|3
|10
|23,1
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|13
|12
|1
|92,3
|2.
|Denver
|11
|9
|2
|81,8
|3.
|Minnesota
|12
|8
|4
|66,7
|4.
|Portland
|12
|6
|6
|50,0
|5.
|Utah
|12
|4
|8
|33,3