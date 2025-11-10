K obratu OKC velel Gilgeous-Alexander, Knicks v derby zničili Brooklyn

  9:18
Basketbalisté Oklahoma City porazili 114:100 domácí Memphis a dosáhli jako první tým v sezoně NBA na deset výher. Hvězda Thunder Shai Gilgeous-Alexander se na dalším vítězství podílel 35 body a sedmi doskoky. Jediným přemožitelem obhájců titulu tak zůstává od středy Portland.

Shai Gilgeous-Alexander hledá cestu do koše kolem bránícího Vince Williamse Jr. | foto: AP

Oklahoma přitom zaostávala v Memphisu až o 19 bodů, ale ve čtvrté části zavelel k obratu nejlepší hráč minulé sezony Gilgeous-Alexander. Předvedl devítibodovou šňůru a zápas rozhodl. Druhý poločas nakonec favorité ovládli 63:38.

Zatímco Thunder vedou Západní konferenci, Memphis prohrál už posedmé z 11 utkání a je desátý. Nepomohlo mu ani 17 bodů pivota Jarena Jacksona. Ja Morant, o němž se spekuluje, že by mohl změnit dres, proměnil jen tři z 18 střel a zůstal na 11 bodech a osmi asistencích.

Také Houston dohnal v neděli manko, a to až čtrnáctibodové v Milwaukee. Závěrečný nápor Rockets vedl Kevin Durant a po jeho koši minutu a 42 sekund před koncem se hosté dostali definitivně do vedení. Poté, co úsek posledních čtyř a půl minut ovládli 22:7, zápas vyhráli 122:115. Durant skončil s 31 body, Bucks nestačilo 37 bodů Janise Adetokunba.

Nejlepší tým Východní konference Detroit zdolal 111:108 Philadelphii a připsal si šestou výhru za sebou. Začal tak nejlépe od sezony 2005/06. Klíčovými hráči Pistons byli Cade Cunningham s 26 body a 11 asistencemi nebo Jalen Duren, jenž zaznamenal 21 bodů nebo 16 doskoků.

„Posloucháme trenéra, tvrdě pracujeme, bráníme i hrajeme jako tým. Můžeme toho skutečně hodně dokázat,“ řekl Duren. Se spoluhráči donutili Sixers ke 20 ztrátám.

Čtvrtý nejlepší ofenzivní výkon v klubové historii předvedla Minnesota, která deklasovala Sacramento na jeho hřišti 144:117. K výhře ji dovedli Anthony Edwards s 26 body nebo s 21 Jaden McDaniels. I bez nemocného Stephena Curryho neměl tým Golden State problémy s Indianou a zvítězil 114:83. Newyorští Knicks neměli slitování s rivaly za Brooklynským mostem, Nets porazili v Madison Square Garden 134:98.

Výsledky NBA

New York - Brooklyn 134:98
Orlando - Boston 107:111
Memphis - Oklahoma City 100:114
Philadelphia - Detroit 108:111
Golden State - Indiana 114:83
Sacramento - Minnesota 117:144
Milwaukee - Houston 115:122

10. listopadu 2025  9:18

Drtivé puzzle ze Srbské. Důvody, proč Zbrojovka vládne druhé lize

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Jen sedm bodů z 48 možných ztratila fotbalová Zbrojovka Brno v první polovině sezony. Její nedělní tečka vítězstvím 3:0 na půdě rezervy Sparty Praha byla jen razítkem na výsledkově téměř dokonalý...

10. listopadu 2025  9:17

Sigma má opět nejlepšího střelce. Vašulína vyzdvihl i kouč soupeře: Nepoznávám ho

Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.

Dva neuznané góly hostů, tři červené karty, pěstní souboj a dva olomoucké góly. Sigma neprohrála v nejvyšší fotbalové soutěži už posedmé v řadě. Nedělní divočinu proti Pardubicím ovládla 2:0 a...

10. listopadu 2025

Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce.

Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku...

10. listopadu 2025  8:40

Trpišovský: Potkaly se dva supertýmy. Až příliš emocí? Ty nám venku často chyběly

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání proti Plzni

Když dostal otázku, jestli tak bláznivý výsledek očekával, ani se dlouze nezamýšlel. „Asi vás překvapím, ale ano. Týmy se postupně transformují, Plzeň už je hodně podobná nám, aktivitou i...

10. listopadu 2025  8:15

Nečas s Hronkem bodovali ve vzájemném duelu, Dostál má další výhru

Pohledy Quinna Hughese i Martina Nečase směřují za kotoučem.

Nedělní program NHL otevřely dvě venkovní výhry v předehrávaném čase. Chicago dobylo 5:1 Detroit a Los Angeles bylo o gól lepší, než domácí Pittsburgh. Češi se prosadili až v nočních duelech. Martin...

9. listopadu 2025  22:53,  aktualizováno  10. 11. 8:08

Rulíkova sázka na útočníky z Evropy? První akce neklapla, ale rozhodovat bude důvěra

Zadumaný trenér Radim Rulík na české střídačce

A nekonečné debaty mohou začít. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík poodhalil před první mezinárodní akcí, jak uvažuje nad složením kabiny pro únorový turnaj na olympijských hrách v Itálii,...

10. listopadu 2025  7:27

Doma. V plné palbě. Sparťané drželi míč, obehrávali. A stejně zase ztratili

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Když nic jiného, aspoň to nebyla vyložená nuda. Ale není to pro fotbalovou Spartu příliš nízká meta? A co z toho vlastně má? Nic. Tedy vlastně bod, abychom byli přesní – jenže to pro ni v současné...

10. listopadu 2025  6:26

Ryby nebraly, ale nad laťkou jen létal. Jaký byl rok atletického krále Štefely?

Premium
Anketu Atlet roku vyhrál výškař Jan Štefela.

Na vyhlášení ankety Atlet roku ho přivezla limuzína. Do sálu výškař Jan Štefela dorazil ve společnosti snoubenky Sáry. Na sobě tmavý oblek, dobrá nálada. Usadil se a užíval si program. Na moment, kdy...

