K obratu OKC velel Gilgeous-Alexander, Knicks v derby zničili Brooklyn

Oklahoma přitom zaostávala v Memphisu až o 19 bodů, ale ve čtvrté části zavelel k obratu nejlepší hráč minulé sezony Gilgeous-Alexander. Předvedl devítibodovou šňůru a zápas rozhodl. Druhý poločas nakonec favorité ovládli 63:38.
Zatímco Thunder vedou Západní konferenci, Memphis prohrál už posedmé z 11 utkání a je desátý. Nepomohlo mu ani 17 bodů pivota Jarena Jacksona. Ja Morant, o němž se spekuluje, že by mohl změnit dres, proměnil jen tři z 18 střel a zůstal na 11 bodech a osmi asistencích.
Také Houston dohnal v neděli manko, a to až čtrnáctibodové v Milwaukee. Závěrečný nápor Rockets vedl Kevin Durant a po jeho koši minutu a 42 sekund před koncem se hosté dostali definitivně do vedení. Poté, co úsek posledních čtyř a půl minut ovládli 22:7, zápas vyhráli 122:115. Durant skončil s 31 body, Bucks nestačilo 37 bodů Janise Adetokunba.
Nejlepší tým Východní konference Detroit zdolal 111:108 Philadelphii a připsal si šestou výhru za sebou. Začal tak nejlépe od sezony 2005/06. Klíčovými hráči Pistons byli Cade Cunningham s 26 body a 11 asistencemi nebo Jalen Duren, jenž zaznamenal 21 bodů nebo 16 doskoků.
„Posloucháme trenéra, tvrdě pracujeme, bráníme i hrajeme jako tým. Můžeme toho skutečně hodně dokázat,“ řekl Duren. Se spoluhráči donutili Sixers ke 20 ztrátám.
Čtvrtý nejlepší ofenzivní výkon v klubové historii předvedla Minnesota, která deklasovala Sacramento na jeho hřišti 144:117. K výhře ji dovedli Anthony Edwards s 26 body nebo s 21 Jaden McDaniels. I bez nemocného Stephena Curryho neměl tým Golden State problémy s Indianou a zvítězil 114:83. Newyorští Knicks neměli slitování s rivaly za Brooklynským mostem, Nets porazili v Madison Square Garden 134:98.
Výsledky NBA
New York - Brooklyn 134:98