Koncert Jokiče s Westbrookem. Předvedli další triple double ve stejném zápase

Že dva spoluhráči mají triple double ve stejném zápase, není až tak výjimečné. Ale poprvé se stalo, že by se to těm samým spoluhráčům povedlo vícekrát během jedné sezony. A není náhodou, že to byli právě Jokič s Westbrookem, dva ze tří největších sběratelů triple doublů v historii soutěže. Jokič už jich má 145, z toho 15 v této sezoně. Společně to dokázali před dvěma týdny proti Utahu a nyní znovu proti Brooklynu.

Momenty z utkání Denver – Brooklyn:

Výrazný zápis do statistik předvedl také Domantas Sabonis. Litevský pivot pomohl Sacramentu k vítězství 114:97 nad Bostonem 23 body a 28 doskoky, což je jeho osobní rekord a maximum této sezony. Pro Sabonise to byl už 24. zápas kariéry s více než 20 doskoky.

Sacramento vyhrálo už šestý zápas v řadě pod dočasným trenérem Dougem Christiem. Obhájce titulu Boston prohrál popáté z posledních 10 zápasů a doma neuspěl posedmé z 20 odehraných utkání. V minulé sezoně přitom doma prohrál v základní části jen čtyřikrát.

Momenty z utkání New York – Oklahoma City:

Oklahoma City se oklepala z porážky s Clevelandem a vrátila se na vítěznou vlnu, když přehrála New York 126:101. Shai Gilgeous-Alexander k tomu pomohl 39 body, navíc měl výraznou podporu v Isaiahovi Joeovi, který dal z pozice náhradníka 31 bodů.

Dobrou formu potvrdila také Indiana, která zvítězila 108:96 nad Golden State a uspěla popáté za sebou. Tyrese Haliburton a Pascal Siakam se do statistik zapsali shodně 25 body.

New Orleans zvítězilo teprve potřetí za poslední měsíc, když v duelu dvou oslabených týmů zdolalo Philadelphii 123:115. C.J. McCollum přispěl k výhře 38 body.

Nejlepším střelcem pátečních zápasů byl Janis Adetokunbo, který 41 body a 14 doskoky dotáhl Milwaukee k výhře 109:106 v Orlandu. Magic nepomohl ani návrat Paula Banchera do sestavy poprvé od říjnového zranění, i když hned nastřílel 34 bodů. Adetokunbovi pomohl 29 body Damian Lillard. V koncovce Bucks trefovali trestné hody, zatímco soupeř tři trestné hody v poslední minutě zahodil.

Výsledky basketbalové NBA: Indiana - Golden State 108:96

Orlando - Milwaukee 106:109

Philadelphia - New Orleans 115:123

Boston - Sacramento 97:114

New York - Oklahoma City 101:126

Chicago - Washington 138:105

Denver - Brooklyn 124:105.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 38 27 11 71,1 2. New York 39 25 14 64,1 3. Philadelphia 36 15 21 41,7 4. Brooklyn 38 13 25 34,2 5. Toronto 38 8 29 21,1

Centrální divize:

1. Cleveland 37 33 4 89,2 2. Milwaukee 36 20 16 55,6 3. Indiana 39 21 18 53,8 4. Detroit 38 19 19 50,0 5. Chicago 38 18 20 47,4

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 40 22 18 55,0 2. Miami 36 19 17 52,8 3. Atlanta 38 19 19 50,0 4. Charlotte 35 8 27 22,9 5. Washington 36 6 30 16,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 37 25 12 67,6 2. Memphis 38 24 14 63,2 3. Dallas 38 22 16 57,9 4. San Antonio 37 18 18 48,6 5. New Orleans 39 8 31 20,5

Pacifická divize:

1. LA Lakers 36 20 16 55,6 2. LA Clippers 37 20 17 54,1 3. Sacramento 38 19 19 50,0 4. Golden State 38 19 19 50,0 5. Phoenix 36 17 19 47,2

Severozápadní divize: