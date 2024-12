Dončič táhl 37 body Dallas za výhrou a postupem do čtvrtfinále Poháru NBA

Dallas prohrával doma s Memphisem ještě v poslední čtvrtině o 15 bodů, přesto skvělým výkonem v závěrečných minutách dovedl duel k obratu a k vítězství. Trojkami k obratu pomohl Spencer Dinwiddie, hlavní hvězdou byl ale opět Dončič, který k 37 bodům přidal i 12 doskoků. „Líbí se mi tyto pohárové zápasy, protože do sezony přinášejí nové vzrušení,“ řekl Dončič.

Výhrou si Dallas zajistil poslední postupové místo v poháru jako tzv. šťastný poražený, když sice nevyhrál skupinu, ale měl nejlepší skóre z týmů na druhých místech pohárových skupin Západní konference. Rozesmutnil tak Phoenix, jemuž k postupu nestačila ani výhra 104:93 nad San Antoniem. Suns si poradili i bez Kevina Duranta, který si ve druhé čtvrtině poranil kotník a ze hry odstoupil. Devin Booker táhl Suns 29 body.

Ve druhém ročníku Poháru NBA si účast ve čtvrtfinále zopakují jen Milwaukee a New York. Bucks si postup zajistili v přímém souboji s Detroitem, který porazili 128:107. Janis Adetokunbo zapsal 28 bodů, 7 doskoků a 8 asistencí a v poslední čtvrtině už mohl odpočívat. Damian Lillard připojil 27 bodů.

Také New York hrál přímý souboj o postup s Orlandem a po dobrém týmovém výkonu Knicks přehráli soupeře 121:106. Orlando však nemuselo smutnit, jelikož mu i porážka stačila na to, aby postoupilo jako šťastný poražený, jelikož Magic vysoko vyhráli všechny tři ostatní pohárové souboje a měli tak nejlepší skóre i na úkor Bostonu Celtics, úřadujících šampionů celé NBA. Chvíli sice Magic prohrávali rozdíle 37 bodů, což by je dostalo až za Boston, ale nakonec porážku zmírnili a postoupili.

Je tak jasné, že příští týden se v rámci čtvrtfinále Poháru NBA utkají Milwaukee s Orlandem a Atlanta vyzve New York. V Západní konferenci pak Oklahoma City, která dnes potvrdila postup výhrou 133:106 nad Utahem, změří síly s Dallasem. Poslední dvojici tvoří Houston a Golden State. Vítězové čtvrtfinále se pak 14. prosince střetnou v Las Vegas v semifinále. Finále je na programu 17. prosince.

Před semifinále ale musí najít ztracenou formu Golden State Warriors, kteří po velmi dobrém vstupu do sezony dnes prohráli popáté za sebou. Nestačili na Denver 115:119, když Nuggets dovedl k výhře Nikola Jokič, autor 38 bodů.

Z vítězství se raduje také lídr soutěže Cleveland, který doma snadno přehrál nejhorší tým dosavadního průběhu sezony Washington 118:87. Pro Wizards to byla už patnáctá porážka za sebou.

Basketbalová NBA Charlotte - Philadelphia 104:110

Cleveland - Washington 118:87

Detroit - Milwaukee 107:128

New York - Orlando 121:106

Toronto - Indiana 122:111

Oklahoma City - Utah 133:106

Dallas - Memphis 121:116

Phoenix - San Antonio 104:93

Denver - Golden State 119:115

Sacramento - Houston 120:111

LA Clippers - Portland 127:105

Východní konference

Atlantická divize

1. Boston 21 17 4 81,0 2. New York 21 13 8 61,9 3. Brooklyn 22 9 13 40,9 4. Toronto 22 7 14 31,8 5. Philadelphia 19 5 14 26,3

Centrální divize

1. Cleveland 22 19 3 86,4 2. Milwaukee 20 11 9 55,0 3. Chicago 22 9 13 40,9 4. Indiana 22 9 13 40,9 5. Detroit 23 9 14 39,1

Jihovýchodní divize

1. Orlando 23 15 8 65,2 2. Atlanta 22 11 11 50,0 3. Miami 19 9 10 47,4 4. Charlotte 21 6 15 28,6 5. Washington 19 2 17 10,5

Západní konference

Jihozápadní divize

1. Houston 22 15 7 68,2 2. Memphis 22 14 8 63,6 3. Dallas 22 14 8 63,6 4. San Antonio 21 11 10 52,4 5. New Orleans 22 4 18 18,2

Pacifická divize

1. LA Clippers 23 14 9 60,9 2. Golden State 20 12 8 60,0 3. Phoenix 20 12 8 60,0 4. LA Lakers 21 12 9 57,1 5. Sacramento 22 10 12 45,5

Severozápadní divize