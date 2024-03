Krejčí byl u vítězství Atlanty nad Clevelandem, odehrál přes tři minuty

Hawks stále bez zraněné hvězdy Trae Younga táhlo duo Saddiq Bey a Bogdan Bogdanovič, kteří zaznamenali po 23 bodech. Krejčího spoluhráči v utkání stříleli s úspěšností přes 51 procent a zvítězili i přesto, že třetí čtvrtinu prohráli 23:40 a přišli v ní o jednadvacetibodový náskok.

„Když se tým trápí jako my a dokáže se vzpamatovat a odpovědět, je to vždy velmi dobré znamení,“ řekl trenér Quin Snyder. Jeho tým má ve Východní konferenci na poslední postupové příčce do předkola play off náskok tří vítězství před Brooklynem.

Sestřih zápasu Atlanta – Cleveland:

Houstonu pro změnu dvacetibodové vedení k výhře nad Los Angeles Clippers nestačilo a prohrál 116:122. V týmu Rockets si Alperen Sengun připsal triple double za 23 bodů, 19 doskoků a 14 asistencí. Hráči losangeleského celku stříleli se skvělou úspěšností 55 procent a fungovalo jim i individualističtější pojetí s 19 asistencemi proti 33 soupeřovým. Střeleckým lídrem byl s 28 body Kawhi Leonard.

„V prvním poločase to vypadalo, že máme vážně těžké nohy, vůbec jsme nedokázali držet krok. Proto jsme na to o přestávce důrazně upozornili,“ řekl trenér Tyronn Lue. „Do druhé půle jsme šli s daleko větší energií. Uvědomili jsme si, že s hrou z první čtvrtiny se zápas sám nevyhraje,“ doplnil Leonard.

Sestřih zápasu Houston – LA Clippers:

Oklahoma i díky dvěma třicetibodovým výkonům porazila domácí Portland 128:120 a znovu se dělí v Západní konferenci o vedení s Minnesotou. Shai Gilgeous-Alexander nasbíral 37 bodů, Jalen Williams přidal 31. Utkání poznamenala událost z druhé čtvrtiny, kdy před střídačkou Thunder omdlel pivot Bismack Biyombo. Na zem upadl ve chvíli, kdy se tým hromadil kolem lavičky během oddechového času, po krátké chvíli ale vstal. Poté odešel do šatny, kde podstoupil vyšetření, další budou následovat.

Poprvé od pauzy pro Utkání hvězd a celkem šesti výhrách prohrálo Milwaukee a v hale Golden State utrpěl druhý tým Východní konference debakl 90:125. Domácí ostrostřelec Stephen Curry dal 29 bodů a trefil šest trojek, 29 bodů zaznamenal i v týmu Bucks Janis Adetokunbo.

Sestřih zápasu Golden State – Milwaukee:

Střelcem dne byl De’Aaron Fox ze Sacramenta, díky jehož 44 bodům Kings zvítězili v hale Los Angeles Lakers 130:120. Domantas Sabonis se pod výhru podepsal triple doublem za 16 bodů, 20 doskoků a 12 asistencí. Za Lakers zaznamenal hvězdný LeBron James 31 bodů a 13 doskoků.

Výsledky basketbalové NBA Atlanta - Cleveland 112:101

Golden State - Milwaukee 125:90

Houston - LA Clippers 116:122

LA Lakers - Sacramento 120:130

Philadelphia - Memphis 109:115

Portland - Oklahoma City 120:128

Utah - Chicago 117:119

Washington - Orlando 109:119

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 61 48 13 78,7 2. New York 62 36 26 58,1 3. Philadelphia 62 35 27 56,5 4. Brooklyn 62 25 37 40,3 5. Toronto 62 23 39 37,1

Centrální divize:

1. Milwaukee 63 41 22 65,1 2. Cleveland 62 40 22 64,5 3. Indiana 63 35 28 55,6 4. Chicago 62 30 32 48,4 5. Detroit 61 9 52 14,8

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 63 37 26 58,7 2. Miami 61 35 26 57,4 3. Atlanta 62 28 34 45,2 4. Charlotte 62 15 47 24,2 5. Washington 62 9 53 14,5

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. New Orleans 62 37 25 59,7 2. Dallas 62 34 28 54,8 3. Houston 62 27 35 43,5 4. Memphis 63 22 41 34,9 5. San Antonio 62 13 49 21,0

Severozápadní divize:

1. Minnesota 62 43 19 69,4 2. Oklahoma City 62 43 19 69,4 3. Denver 62 42 20 67,7 4. Utah 63 28 35 44,4 5. Portland 61 17 44 27,9

Pacifická divize: