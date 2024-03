Boston si proti Golden State připsal třetí nejvyšší výhru v historii klubu

Boston nedal Golden State sebemenší šanci Už první čtvrtinu vyhrál 44:22, i druhou část ovládl o 22 bodů a zápas se pak už jen dohrával s náhradníky. Nedařilo se hvězdě Warriors Stephu Currymu, který proti dobré obraně Bostonu minul všech devět pokusů za tři body a zapsal jen 4 body. Méně dal naposledy před dvěma roky rovněž Bostonu, kdy stihl před zraněním jen tři body.

„Je třeba ocenit Boston. Vletěli na nás od úvodních sekund a předvedli perfektní bouři. My naopak neměli den a všechno bylo špatně. Tím, jak jsme hráli, jsme jim ještě dodávali sebevědomí,“ řekl Curry. „Prostě jsme prohráli. Hodíme to za hlavu a jedeme dál,“ dodal jeho spoluhráče Draymond Green. Boston si pomohl 25 trojkami, Jaylen Brown dal 29 bodů a Jayson Tatum 27 bodů.

Minnesota vedla nad Clippers brzy o 16 bodů, jenže nepodržela ji lavička, která svůj souboj s náhradníky soupeře prohrála. Clippers sice chyběl Russell Westbrook, ale z náhradníků zazářil Norman Powell, který trefil šest trojek a dal 24 bodů. Výrazně tak pomohl Kawhimu Leonardovi, který byl s 32 body nejlepším střelcem zápasu.

Zápas byl vyrovnaný až do úplného závěru. Ještě dvě minuty před koncem bylo srovnáno. Pak ale dal Leonard koš s faulem. Karl-Anthony Towns sice reagoval smečí, ale v posledních sto vteřinách se domácí nemohli prosadit. Leonard pak trestnými hody zvýšil na rozdíl tří bodů a Minnesota stihla už jen snížit smečí Anthonyho Edwardse, který dal celkem 27 bodů.

„Byl to zápas ze staré školy. Jak z osmdesátých let. Ale líbilo se mi, jak se moji hráči do soupeře zakousli. Jak bránili a nic jim nedovolili zadarmo,“ řekl trenér Clippers Tyronn Lue. „Byl to opravdu hodně fyzický zápas. Bylo tam hodně tahání, chytání a síly. Jako kdyby už se hrálo play off,“ reagoval pivot Minnesoty Rudy Gobert. „Jde to za mnou. Měl jsem si vzít na konci timeout a tým lépe zorganizovat,“ připustil trenér Minnesoty Chris Finch.

Shai Gilgeous-Alexander (vpravo) z Oklahoma City bráněný Sabenem Leem z Phoenixu.

Zaváhání Minnesoty využila Oklahoma City, která si vyšlápla na Phoenix i díky 35 bodům Shaie Gilgeouse-Alexandera a dostala se na první místo Západní konference, kde má jen těsný náskok před Timberwolves a Denverem. Phoenixu nepomohlo ani to, že bosenský pivot Jusuf Nurkič předvedl na doskoku nejlepší zápas moderní éry. Připsal si hned 31 doskoků, což je nejvíce v NBA za posledních 14 let a zároveň klubový rekord. Od 90. let se to samé povedlo už jen Kevinovi Loveovi v roce 2010.

Ani skvělý výkon Luky Dončiče nestačil Dallasu o odvrácení porážky 116:120 s Philadelphií. Dončič sice zapsal triple double za 38 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí a v poslední čtvrtině dal 18 bodů, ale Mavericks doplatili na velký počet ztrát. Philadelphii táhl s 28 body Tobias Harris.

„Náš útok je naše obrana. Když skórujeme, jsme jeden z nejlepších týmů. Jenže když se netrefíme, není tam vůle bránit. Pak jsme zas jeden z nejhorších týmů,“ řekl trenér Dallasu Jason Kidd.

Triple double si připsal i Josh Hart, který 13 body, 19 doskoky a 10 asistencemi pomohl New Yorku k výhře 107:98 nad Clevelandem. Nejhorší tým Západní konference San Antonio vyhrál podruhé za sebou. Tentokráte si Spurs vyšlápli na Indianu 117:105. Victor Wembanyama k tomu přispěl 31 body a 12 doskoky. Navíc šesti bloky potvrdil roli nejlepšího blokaře soutěže.

Basketbalová NBA Boston - Golden State 140:88

Cleveland - New York 98:107

Dallas - Philadelphia 116:120

Minnesota - LA Clippers 88:89

Orlando - Detroit 113:91

Phoenix - Oklahoma City 110:118

San Antonio - Indiana 117:105

Toronto - Charlotte 111:106

Východní konference

Atlantická divize

1. Boston 60 48 12 80,0 2. New York 61 36 25 59,0 3. Philadelphia 60 35 25 58,3 4. Brooklyn 60 24 36 40,0 5. Toronto 61 23 38 37,7

Centrální divize

1. Milwaukee 61 40 21 65,6 2. Cleveland 60 39 21 65,0 3. Indiana 62 34 28 54,8 4. Chicago 60 28 32 46,7 5. Detroit 60 9 51 15,0

Jihovýchodní divize

1. Orlando 61 35 26 57,4 2. Miami 60 34 26 56,7 3. Atlanta 60 26 34 43,3 4. Charlotte 61 15 46 24,6 5. Washington 60 9 51 15,0

Západní konference

Jihozápadní divize

1. New Orleans 61 36 25 59,0 2. Dallas 61 34 27 55,7 3. Houston 60 26 34 43,3 4. Memphis 61 20 41 32,8 5. San Antonio 61 13 48 21,3

Severozápadní divize

1. Oklahoma City 60 42 18 70,0 2. Denver 61 42 19 68,9 2. Minnesota 61 42 19 68,9 4. Utah 61 27 34 44,3 5. Portland 59 17 42 28,8

Pacifická divize