Young dovedl 40 body Atlantu k výhře ve Washingtonu, uspěl i Boston

Pro Younga to byl druhý nejlepší výkon sezony poté, co San Antoniu nastřílel 45 bodů a přidal 14 asistencí. Na Silvestra mohl mít více bodů, kdyby nezahodil pět trestných hodů. Atlanta se v závěru trápila se střelbou šestek, kterých proměnila jen sedm z posledních 14, což umožnilo Wizards zápas zdramatizovat. Hawks ale výhru uhájili.

„Minul jsem pět trestných hodů. To je šílené. Soupeř díky tomu zůstal ve hře. Ale jsem rád, že to dobře dopadlo a pomohl jsem týmu k výhře,“ řekl Young. Washingtonu nestačilo 38 bodů a sedm trojek Kylea Kuzmy, pro kterého to byl výkon sezony a čtvrtý nejvyšší počet bodů v kariéře.

Boston se na šestou výhru v řadě příliš nenadřel, v zápase proti San Antoniu vedl až o 37 bodů. „Odvedli jsme dobrou týmovou práci. Dobře jsem bránili prostor pod košem a pak z toho vyráželi do protiútoků,“ řekl trenér vítězů Joe Mazzulla. Jayson Tatum dal 25 bodů, Jaylen Brown 24 bodů.

Domantas Sabonis (vlevo) ze Sacramenta bráněný Marcusem Smartem z Memphisu.

Další triple double do sbírky přidal litevský pivot Domantas Sabonis, který při výhře Sacramenta 123:92 v Memphisu zaznamenal 13 bodů, 21 doskoků a 12 asistencí. „Je to především týmový úspěch. Spoluhráči dobře bránili jejich střely, Memphis tak měl malou úspěšnost a já mohl sbírat doskoky,“ řekl Sabonis po šestém triple doublu v sezoně.

Druhé místo v Západní konferenci nadále drží Oklahoma City, která zvítězila 124:108 nad Brooklynem. Všichni hráči základní sestavy Thunder dali minimálně 17 bodů, nejvíce 24 bodů Shai Gilgeous-Alexander.

Phoenix porazil Orlando 112:107, když poprvé v sezoně naplno zazářila trojice jeho hvězd. Kevin Durant dal 31 bodů, Devin Booker 21 bodů a Bradley Beal přidal své sezonní maximum 25 bodů.

Východní konference

Atlantická divize

1. Boston 32 26 6 81,3 2. Philadelphia 32 22 10 68,8 3. New York 32 17 15 53,1 4. Brooklyn 33 15 18 45,5 5. Toronto 32 12 20 37,5

Centrální divize

1. Milwaukee 32 24 8 75,0 2. Cleveland 32 18 14 56,3 3. Indiana 31 17 14 54,8 4. Chicago 34 15 19 44,1 5. Detroit 32 3 29 9,4

Jihovýchodní divize

1. Miami 32 19 13 59,4 1. Orlando 32 19 13 59,4 3. Atlanta 32 13 19 40,6 4. Charlotte 30 7 23 23,3 5. Washington 32 6 26 18,8

Západní konference

Jihozápadní divize

1. Dallas 33 19 14 57,6 1. New Orleans 33 19 14 57,6 3. Houston 30 15 15 50,0 4. Memphis 32 10 22 31,3 5. San Antonio 32 5 27 15,6

Severozápadní divize

1. Minnesota 31 24 7 77,4 2. Oklahoma City 31 22 9 71,0 3. Denver 34 23 11 67,6 4. Utah 33 14 19 42,4 5. Portland 31 9 22 29,0

Pacifická divize