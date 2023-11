Wembanyama pomohl osobním rekordem k další výhře San Antonia nad Phoenixem

Zatímco ve středu Spurs otáčeli ztrátu 20 bodů a nakonec vyhráli o jediný bod, tentokrát Phoenix od začátku přehrávali a vedli už o 27 bodů. Teprve pak se domácí probrali a ještě stihli ztrátu dohnat. Čtyři minuty před koncem bylo vyrovnáno. Jenže pak Spurs duel rozhodli šňůrou 12:0, v níž dal deset bodů Wembanyama.

„Minule zápas rozhodl Kelvon Johnson, dnes jsem to vzal na sebe já, příště to zas bude někdo jiný ze spoluhráčů,“ nedělal Wembanyama ze svého výkonu vědu. „Je to hráč mnoha tváří. Dokáže tvořit hru pro své spoluhráče, ale má dostatečné sebevědomí na to, aby to vzal na sebe. Měl tam několik neuvěřitelných akcí. Je opravdu dobrý,“ ocenil naopak svou jedničku draftu kouč Spurs Gregg Popovich.

Phoenixu nepomohlo ani to, že už měl k dispozici Devina Bookera, který se po zranění kotníku vrátil 31 body 13 doskoky a 9 asistencemi. Kevin Durant přidal 28 bodů.

Paolo Banchero u Orlanda zakončuje na koš Utahu.

Už třetí výhru v sezoně si připsalo Orlando, které udolalo Utah na jeho hřišti 115:113. Paolo Banchero k tomu přispěl 30 body. Ještě lépe do sezony vstoupili New Orleans Pelicans, kteří mají čtyři výhry a po triumfu 125:116 nad Detroitem se dělí o druhé místo v Západní konferenci. Hned čtyři hráči Pelikánů měli přes 20 bodů, nejvíce dal CJ McCollum 33 bodů. A to odpočíval Zion Williamson a nehrál ani zraněný Brandon Ingram. Matt Ryan ve své třetí sezoně v NBA poprvé nastoupil v základní sestavě a hned si vylepšil rekord 20 body.

Pelikáni přitom měli problémy s letadlem, které nemohlo odletět kvůli technické závadě, a vrátili se domů z předchozího duelu až v den zápasu. „Hráči ukázali velkou mentální odolnost. Vypořádali se se všemi překážkami, které nás za posledních 24 hodin postihly, a ukázali svůj charakter,“ ocenil trenér New Orleans Willie Green.

Philadelphia porazila doma Toronto 114:99. Nejužitečnější hráč minulé sezony Joel Embiid zapsal 28 bodů, 13 doskoků a 7 asistencí. Tobias Harris a Kelly Oubre dali po 23 bodech. Za Toronto dal nejvíce 24 bodů Scottie Barnes.

Basketbalová NBA New Orleans - Detroit 125:116

Philadelphia - Toronto 114:99

Phoenix - San Antonio 121:132

Utah - Orlando 113:115

Východní konference

Atlantická divize

1. Boston 4 4 0 100 2. Philadelphia 4 3 1 75,0 3. Brooklyn 4 2 2 50,0 4. New York 5 2 3 40,0 5. Toronto 6 2 4 33,3

Centrální divize

1. Indiana 4 2 2 50,0 1. Milwaukee 4 2 2 50,0 3. Chicago 5 2 3 40,0 3. Cleveland 5 2 3 40,0 5. Detroit 6 2 4 33,3

Jihovýchodní divize

1. Atlanta 5 3 2 60,0 1. Orlando 5 3 2 60,0 3. Charlotte 4 1 3 25,0 3. Washington 4 1 3 25,0 5. Miami 5 1 4 20,0

Západní konference

Jihozápadní divize

1. Dallas 4 4 0 100 2. New Orleans 5 4 1 80,0 3. San Antonio 5 3 2 60,0 4. Houston 4 1 3 25,0 5. Memphis 5 0 5 0,0

Severozápadní divize

1. Denver 5 4 1 80,0 2. Oklahoma City 5 3 2 60,0 3. Minnesota 4 2 2 50,0 4. Portland 5 2 3 40,0 5. Utah 6 2 4 33,3

Pacifická divize