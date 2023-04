Trápící se Dallas v NBA prohrál i s Atlantou, New York už má jisté play off

Dallas přitom mohl vyhrát, jenže JaVale McGee proměnil vteřinu před koncem jen jeden trestný hod. V prodloužení pak Irving srovnal 25 vteřin před koncem, ale pak smolně fauloval Trae Younga, který 1,8 vteřiny před koncem zápas rozhodl trestnými hody.

„Náhodou jsem stoupl na nohu obránce, to mě rozhodilo, trochu jsem změnil směr pohybu a dostal jsem se do cesty Kyriemu,“ řekl Young. „Je smůla, že to bylo posouzeno jako náš faul, protože to mohlo být odpískáno na obě strany,“ reagoval kouč Dallasu Jason Kidd.

Atlanta těžila z kolektivního výkonu, když hned sedm hráčů mělo 13 a více bodů. nejvíce dal Dejounte Murray 25 bodů. Young přidal 24 bodů a 12 asistencí. Český reprezentant Vít Krejčí za Hawks nenastoupil.

Dallas po prohře zůstává jedenáctý mimo pozice pro předkolo play off, ale pomohlo mu, že Oklahoma City podlehla Phoenixu 118:128 a má stále náskok jen jedné výhry. Neuspěla ani devátá Minnesota, která podlehla Portlandu 105:107 a má náskok stále jen dvou výher.

Naopak uspěli hráči New Orleans a Los Angeles Lakers, kteří tak už mají téměř jistotu toho, že se jich bude týkat minimálně předkolo a zároveň jsou v těsném kontaktu s Los Angeles Clippers a obhájci titulu Golden State Warriors v boji o přímý postup do play off.

Jalen Green (uprostřed) z Houstonu se snaží prosadit mezi Austinem Reavesem (vlevo) a Anthonym Davisem z Los Angeles Lakers.

Warriors si situaci zkomplikovali prohrou 110:112 s lídrem Západní konference Denverem, když se jim nepovedlo dotáhnout velký obrat. Denver totiž doma ještě 134 vteřin před koncem zápasu vedl o 11 bodů, jenže hosté se šňůrou 9:0 dotáhli a Klay Thompson měl dobrou šanci na to trefit výhru, jenže poměrně volnou trojku netrefil, a když se k němu míč odrazil zpět, tak ho při druhém pokusu stihl zablokovat Jamal Murray. Pro Denver je výhra nad obhájci titulu o to cennější, že hrál bez nejužitečnějšího hráče soutěže Nikoly Jokiče.

Lakers nedali šanci Houstonu, na jehož hřišti vyhráli 134:109. Anthony Davis k tomu přispěl 40 body, LeBron James stihl za 29 minut dokonce triple double za 18 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí.

Radost zavládla v New Yorku, který si doma proti Washingtonu zajistil druhou účast v play off za poslední tři roky, když předtím vyšel sedm let v řadě naprázdno. „Dostat se do play off je velký úspěch a jsme za to moc rádi. Ale tím to pro nás nekončí. Věříme, že máme tým na to dosáhnout ještě něčeho většího,“ řekl trenér Knicks Tom Thibodeau.

Zatímco na Západě je boj o play off hodně vyrovnaný, na Východě už je téměř jasno. Brooklyn má po výhře 111:110 nad Utahem na šestém místě náskok dvou výher na sedmé Miami a o místo v předkole už může přijít teoreticky jen Chicago. To ale má na Orlando náskok čtyř výher, když dnes Bulls zaskočili favorizovaný Memphis výhrou 128:107. Zach LaVine k tomu přispěl 36 body.

Milwaukee v souboji prvního týmu Východní konference se třetím vyhrálo nad Philadelphií 117:104. Janis Adetokunbo se pod to podepsal 33 body a 14 doskoky. Za Sixers dal 28 bodů Joel Embiid, který zůstává nejlepším střelcem sezony.