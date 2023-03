Denver v NBA porazil Houston, Jokič zaznamenal stý triple double

V této sezoně Jokič nasbíral triple double ve 24 zápasech a 15 jich předvedl v posledních 20 utkáních. „Nikola je jedinečný člověk, který za tohle netouží po uznání. Chce jen pomoct týmu k prvnímu titulu,“ řekl kouč Denveru Michael Malone. „Oceňuji vše, co dokáže. Nebereme ho jako samozřejmost,“ dodal.

„Cením si toho, jak jsme hráli, to mě těší. Všechna další ocenění, kontrakty a tak podobně, nechci říct, že přicházejí přirozeně, ale není to něco, o co bych se vyloženě snažil. Je to fajn, nejlepší ale bude, když se na to všechno podívám až po konci kariéry,“ prohlásil Jokič.

Nejlepším střelcem Denveru byl s 32 body Jamal Murray. Za Houston, který je nejhorším týmem soutěže, dali po 17 bodech Jalen Green a Tari Eason.

Vynikající výkon korunovaný triple doublem předvedl také Ja Morant. I díky jeho 39 bodům, 10 doskokům a 10 asistencím Memphis porazil oslabené Los Angeles Lakers 121:109. Pro vývoj zápasu byla klíčová třetí čtvrtina, během které Morant trefil 10 z 12 střel a Grizzlies přehráli soupeře 47:35.

Anthony Davis (vpravo) z LA Lakers bráněný Xavierem Tillman Sr. z Memphisu.

Xavier Tillman přispěl k výhře 18 body a 11 doskoky. Na druhé straně zaznamenal Anthony Davis 28 bodů a 19 doskočených míčů. Lakers citelně chyběli D’Angelo Russell a především LeBron James, který kvůli poranění nohy bude mimo hru nejméně dva týdny.

Memphis je v Západní konferenci druhý. Lakers nevychází útok na play off, s bilancí 29-33 jsou dvanáctí a ztrácejí jedno utkání na desáté New Orleans.

Dallasu se zatím s dvojicí hvězd Luka Dončič - Kyrie Irving nedaří a prohrál čtvrté z pěti utkání. Indianě podlehl 122:124, ačkoli Dončič nasbíral 39 bodů a osm doskoků. Irving přidal 16 bodů a devět asistencí, ale trefil jen sedm z 18 střel a minul i potenciálně vítěznou trojku.

„Není to jen o dvou hráčích. Bavme se o celém týmu, vždyť tak i hrajeme. Vyhráváme i prohráváme jako tým,“ řekl po utkání Dončič. Pacers táhl s 32 body Tyrese Haliburton, 24 bodů přidal pivot Myles Turner.

Premiéra nového trenéra Atlanty Quinna Snydera nedopadla úspěšně, Hawks prohráli s Washingtonem doma 116:119. Neubránili hlavně Bradleyho Beala, který dal 37 bodů. Za Atlantu měl stejnou bilanci Trae Young. Český reprezentant Vít Krejčí do utkání nezasáhl.