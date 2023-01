Lillardových padesát bodů Portlandu nestačilo, lídr NBA Boston zdolal Brooklyn

Lillard proměnil 16 z 28 střel včetně pěti trojek. Za posledních 10 sezon je jedním ze tří hráčů, kteří dokázali odehrát přes deset zápasů s alespoň 50 body. Dalšími jsou Stephen Curry a James Harden.

Dvaatřicetiletý rozehrávač Portlandu má takových utkání na kontě 12 a v historické tabulce mu patří osmá příčka Statistice vévodí nedostižný Wilt Chamberlain se 118 duely, druhý Michael Jordan jich má na kontě 31.

I přes výborný Lillardův výkon a vedení až o 14 bodů ale Blazers neuspěli, ačkoli ještě po třetí čtvrtině vedli. Poslední část prohráli 22:32. Nejlepším střelcem vítězů byl Donovan Mitchell s 26 body, 24 bodů přidal pivot Jarrett Allen.

Do sestavy Clevelandu se po více než roce vrátil rozehrávač Ricky Rubio, který duel zakončil s devíti body a třemi doskoky za 10 minut. „Nikdy jsem kolem sebe neměl člověka, s nímž by ostatní hráli tak rádi. V jeho těle není jediná sobecká kost. Vše, co dělá, dělá pro ostatní,“ řekl trenér Cavaliers s J.B. Bickerstaff.

Los Angeles Lakers podlehli Dallasu po druhém prodloužení 115:119. Zářil především Slovinec Luka Dončič, který zápas zakončil s triple doublem za 35 bodů, 14 doskoků a 13 asistencí. Sekundoval mu Christian Wood s 24 body a 14 doskočenými míči.

Šest sekund před koncem čtvrté čtvrtiny Dončič proměnil těžkou trojku z odskoku přes Dennise Schrödera a vynutil si prodloužení. Pokus LeBrona Jamese na závěr prvního nastaveného času zblokoval Wood, v druhém prodloužení byli úspěšnější Mavericks.

Luka Dončič z Dalasu střílí na koš Los Angeles Lakers. Brání ho Troy Brown Jr.

Domácím nestačilo 28 bodů Russella Westbrooka či 24 bodů, 15 doskoků a devět asistencí LeBrona Jamese. Dallas v utkání vedl až o 19 bodů i díky lepší úvodní čtvrtině, kterou ovládl 36:22. Hosté si vylepšili bilanci na 23-19, Lakers se stále trápí a mají bilanci 19-22.

Boston zvítězil v Brooklynu i díky výborné poslední části, kterou ovládl 25:16. Nejlepším hráčem Celtics byl s 20 body a 11 doskoky Jayson Tatum, byť proměnil jen sedm z 22 pokusů. Sekundovali mu s 16 body a 10 asistencemi Marcus Smart a s 16 body Malcolm Brogdon.

Nets, kteří postrádají na několik týdnů zraněného Duranta, vedl s 24 body Kyrie Irving. Dvacet bodů dal T.J. Warren. Boston dominoval na doskoku (48:31) a také ve střelbě z vymezeného území (54:40).

Philadelphia podlehla doma Oklahoma City 114:133. Shai Gilgeous-Alexander dal za vítěze 37 bodů. Domácím nestačilo 30 bodů pivota Joela Embiida nebo 24 bodů a 15 asistencí Jamese Hardena.