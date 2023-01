Basketbalisté Atlanty ubránili Adetokunba, přesto s Milwaukee prohráli

Adetokunbo se přes důslednou obranu dostal za 35 minut hry jen k deseti střelám, proměnil tři a k tomu jediný trestný hod ze čtyř. Od ledna 2016 měl v zápase méně bodů jen před dvěma roky, když se zranil už v první minutě a musel ze zápasu odstoupit. Jinak téměř pokaždé nastřílel dvouciferný počet bodů. Teď už podruhé z posledních tří zápasů zaváhal, minulý týden dal proti Charlotte jen devět bodů.

Tehdy z toho byla porážka, tentokrát alespoň pomohl spoluhráčům k výhře 18 doskoky a 10 asistencemi. Jrue Holiday zaznamenal 27 bodů, Brook Lopez 20. Za Atlantu byl nejlepším střelcem Bogdan Bogdanovič s 22 body.

Hawks kvůli nemoci postrádali svoji hlavní hvězdu Trae Younga i pivota Clinta Capelu. Brzy prohrávali o 24 bodů, ale dokázali se vrátit do zápasu a otočit na 103:101. Jenže v posledních třech minutách už dali jen dva body z trestných hodů a Lopez trojkou a Holiday dalšími šesti body zápas rozhodli ve prospěch Bucks.

„Hráči si zaslouží uznání. Hodně jsme vedli, pak se Atlanta skvěle vrátila do zápasu, ale moje hráče to nepoložilo a dokázali zápas vyhrát. Toho si vážím,“ řekl trenér Milwaukee Mike Budenzolzer. „Janis dnes sice neskóroval, ale nahradil to jinak. Pracoval pro tým a věřil spoluhráčům. Možná to byl jeho nejlepší zápas z těch, ve kterých nedal moc bodů,“ dodal kouč Bucks.

Boston se mohl proti New Orleans spolehnout na osvědčené duo. Brown si vylepšil sezonní maximum, Jayson Tatum přidal 31 bodů. Podesáté v kariéře společně dali v zápase alespoň 70 bodů. „Nebylo to od nás nic tak extra. Věřím, že v budoucnu od nás uvidíte ještě lepší výkony,“ řekl skromně Brown. Pelicans nepomohlo ani 38 bodů CJ McColluma.

Uspěly i oba nejlepší týmy Západní konference. Denver vyhrál doma 126:97 nad Phoenixem. Nikola Jokič zaznamenal 21 bodů, 18 doskoků a 9 asistencí a těsně mu unikl triple double. Suns do zápasu nastoupili bez většiny opor a jen s deseti hráči.

Memphis zvítězil 135:129 nad San Antoniem a připsal si už osmou výhru za sebou. Spurs v závěru málem smazali až devatenáctibodové vedení soupeře, ale Grizzlies měli Ja Moranta, který se vrátil po dvouzápasové pauze a dal 38 bodů včetně rozhodujícího koše 24 sekund před koncem, který sebral hostům naději.

Washington zvítězil doma nad Chicagem 100:97 trojkou Kylea Kuzmy šest sekund před koncem. Kuzma byl s 21 body nejlepším střelcem týmu, za Bulls dal 38 bodů Zach LaVine.