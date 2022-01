Miami prohrálo bitvu s Torontem až po třech prodlouženích

Miami bylo v souboji prvního a osmého týmu Východní konference favoritem, ale po většinu zápasu prohrávalo až o 16 bodů. Zejména Jimmy Butler pomohl domácímu týmu na konci normální hrací doby skóre otočit, jenže hosté tři sekundy před koncem srovnali. V prvním prodloužení daly oba týmy jen po pěti bodech a ve druhém začal úřadovat Fred VanVleet.

Na jeho první trojku ještě dokázalo Miami odpovědět vyrovnávacím košem Tylera Herra, ale ve třetím prodloužení už dvě VanVleetovy trojky zápas rozhodly. Do té doby měl nejlepší střelec Toronta v sezoně na kontě jen 10 bodů, pak ale dal devět z posledních 13 bodů svého týmu.

Miami nepomohl ani skvělý výkon Butlera, který zaznamenal triple double za 37 bodů, 14 doskoků, 10 asistencí. Nejlepším střelcem Toronta byl s 33 body Gary Trent Jr.

„Dřeli jsme a dali do toho všechno. Jsme rádi, že se to nakonec vyplatilo, protože odcházet po takovém výkonu s porážkou by bylo bolestivé. Takhle je to skvělý pocit,“ radoval se VanVleet.

K čelu tabulky se přiblížila Philadelphia, která vyhrála bitvu se Sacramentem 103:101. V průběhu zápasu sice prohrávali Sixers až o 17 bodů, v poslední čtvrtině ale skóre otočili a minutu a půl před koncem vedli už o deset. Sacramento díky osmi bodům Tyreseho Haliburtona ještě mělo střelu na vítězství, ale Harrison Barnes minul. Haliburton byl s 38 body nejlepším střelcem večera, Philadelphii dotáhl k výhře pivot Joel Embiid, který zaznamenal 36 bodů a 12 doskoků a už se dostal na druhé místo v tabulce střelců soutěže těsně za vedoucího Kevina Duranta.

Sixers se posunuli i před Brooklyn, který prohrál počtvrté za sebou. Proti Golden State sice i v oslabené sestavě ukázal velkou bojovnost a dohnal ztrátu 19 bodů, v koncovce ale Warriors podrželi hvězdní Stephen Curry a Klay Thompson, kteří se do té doby spíše trápili. Společně dali posledních 16 bodů svého týmu, tedy více, než trefili za předchozí tři čtvrtiny zápasu. Thompson 12 sekund před koncem trefil klíčovou trojku na 107:103 a sebral Nets šanci na zvrat.

„Už jsem tento pocit po důležitých střelách postrádal. Je to úžasné,“ řekl Thompson, který se nedávno vrátil po dvouletém zranění. Nejlepším střelcem Warriors byl s 24 body Andrew Wiggins, Curry dal 19 bodů, Thompson 16. Brooklyn táhl při absenci Kevina Duranta a Jamese Hardena Kyrie Irving s 32 body.