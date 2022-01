DeRozanova trojka v poslední vteřině poslala Chicago do čela Východní konference

Chicago vědělo, že Brooklyn o den dříve zaváhal a mělo tak proti Indianě o motivaci postaráno. Také většinu zápasu vedlo, ale maximálně o devět bodů. Pacers se nevzdávali a v poslední čtvrtině dokázali skóre otočit ve svůj prospěch. Dvě minuty před koncem dokonce Indiana vedla o šest bodů. Koncovka ale patřila DeRozanovi.

Pátý nejlepší střelec sezony nejprve skóroval po útočném doskoku a snížil na rozdíl jediného bodu. Pak obral soupeře o míč a ten už nikomu nepůjčil. Chvíli dribloval a poté těžkou střelou přes obránce zápas rozhodl. Pro Bulls tak zařídil šestou výhru v řadě celkem 28 body. Coby White přidal 24 bodů. Za Indianu měl 27 bodů Caris LaVert a Domantas Sabonis zapsal 24 bodů a 14 doskoků.

„S takovou střelou šlo těžko něco dělat. Snažili jsme se, aby musel někomu přihrát, ale on ne. Pak se jen podíval na koš a vystřelil. Občas to tam spadne, občas ne. A dnes mu to spadlo,“ řekl DeRozana bránící Sabonis.

Pro DeRozana to přitom byla první trojka dne a celkově měl střelbu v zápase jen 33 procent. „Nikdy neřeším předchozí střely a jen se soustředím na tu další. Teď jsem za hrdinu, ale zápas bychom nevyhráli bez Cobyho Whita,“ ocenil DeRozan spoluhráče, který trefil šest ze sedmi trojek včetně jedné v koncovce.

Nejlepší zápas sezony odehrál LeBron James, který výhru Lakers nad Portlandem řídil 43 body. Už posedmé za sebou tak překonal hranici třiceti nastřílených bodů. Lakers přiblížil návratu do nejlepší šestky Západní konference, v níž jsou už jen těsně za šestými Los Angeles Clippers. Ti prohráli 108:116 s Torontem.

Phoenixu po skvělém vstupu do sezony začíná mírně docházet dech a prohrál už počtvrté z posledních deseti zápasů. Tentokrát nestačil na nevyzpytatelný Boston, který odehrál zápas v osmi lidech, ale hned sedm z nich mělo dvouciferný počet bodů. Robert Williams měl dokonce triple double za 10 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Jaylen Brown a Marcus Smart dali po 24 bodech. Celtics v průběhu zápasu vedli až o 30 bodů.

Zaváhání Phoenixu využil Utah, který vyhrál už pošesté za sebou a je v těsném kontaktu za Phoenixem. Proti Minnesotě zářil především Donovan Mitchell, který zaznamenal svůj nejlepší výkon sezony 39 bodů. Jazz zápas rozhodli ve čtvrté čtvrtině šňůrou 22:0, přičemž o 12 bodů z této šňůry se postaral Mitchell.

Výhru Miami nad Houstonem 120:110 řídil Jimmy Butler, který si 37 body vytvořil nové maximum sezony. Pro Heat to byla pátá výhra za sebou, přestože stále mají sedm hráčů v karanténě.