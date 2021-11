Satoranský se s Krejčím na hřišti nepotkal, výhru slavila Oklahoma

Mohl to být historicky první souboj českých hráčů na scéně basketbalové NBA, ale nakonec k němu nedošlo. Zatímco Tomáš Satoranský odehrál v dresu New Orleans bez dvou vteřin 19 minut během nichž dal 1 bod, zaznamenal 2 asistence a přidal 3 doskoky, Vít Krejčí z týmu Oklahoma City do hry nezasáhl. Přesto mohl být svým způsobem spokojenější, jeho tým vyhrál na půdě soupeře 108:100.