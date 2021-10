Basketbalisté Milwaukee vyrazili za obhajobou výhrou nad Brooklynem

Basketbalisté Milwaukee nejprve převzali mistrovské prsteny, které zdobí na povrchu 360 diamantů symbolizující počet výher pod současným vedením klubu. Po stranách je pak 16 diamantů jako symbol 16 výher v mistrovském play off a 16 divizních titulů v historii organizace. „Je to ten největší prsten, jaký jsem kdy viděl,“ prohlásil hráč Bucks Jordan Nwora.



Bucks se však nenechali vyvést z koncentrace a proti Brooklynu předvedli mistrovský výkon. Od druhé minuty neustále vedli, už v první čtvrtině nastříleli 37 bodů a vytvořili si náskok 18 bodů. Adetokunbo bavil fanoušky smečemi i pěkným blokem na smečujícího soupeře.

Brooklyn hrající podle očekávání bez nenaočkované hvězdy Kyrieho Irvinga se sice snažil vrátit do zápasu a před poločasem snížil na pět bodů, ale Milwaukee ve druhé půli rychle opět odskočilo a v klidu si hlídalo vítězný vstup do sezony.

„Zapsali jsme se do historie a jsem z titulu stále nadšený, ale už je to za námi. Teď se musíme soustředit na nový ročník a neustále se posouvat dopředu, abychom to dokázali zopakovat,“ prohlásil Adetokunbo. „Dnes jsme nebyli dobří. Když nehrajete na nejvyšší úrovni, tak nemůžete konkurovat šampionům,“ reagoval kouč Nets Steve Nash.

Adetokunba doplnili 20 body Khris Middleton a Pat Connaughton. Za Brooklyn dala 21 bodů posila Patty Mills, který trefil všech sedm trojkových pokusů. James Harden přidal 20 bodů, 8 doskoků a 8 asistencí.



Lakers v létě přivedli hvězdné posily, ale zatím se jim nedaří, nevyhráli v přípravě a ani na úvod sezony. Nad Golden State sice většinu zápasu vedli a v první čtvrtině už o 10 bodů, ale na konci třetí čtvrtiny přišel velký obrat Warriors. Ti od stavu 76:85 uhráli šňůru 22:5 a ujali se vedení, které už nepustili.

Výraznou měrou se na klíčovém úniku podílel Jordan Poole, který v základní sestavě nahradil Klaye Thompsona. Ten si na první start po dlouhém zranění ještě musí počkat. Poole dal celkem 20 bodů, o jeden více měl Stephen Curry, který zaznamenal triple double, když měl i 10 doskoků a 10 asistencí. Warriors se ale mohli především opřít o svou lavičku, která zaznamenala 53 bodů oproti 29 bodům lavičky Lakers. Hodně vidět byl Srb Nemanja Bjelica s 15 body a 11 doskoky.

Lakers se opírali zejména o dvojici LeBron James a Anthony Davis, kteří se podělili o 67 bodů. Nikdo jiný nezaznamenal dvouciferný počet bodů. Nedařilo se ani hvězdné posile Russelovi Westbrookovi, který si připsal jen 8 bodů, 5 doskoků a 4 asistence a s ním na hřišti Lakers prohráli o 23 bodů.