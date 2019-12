Dončič se vrátil po zranění a táhl Dallas k výhře nad San Antoniem

Nejhorší střelecký výkon ze všech týmů za posledních takřka osm let předvedli basketbalisté Brooklynu. V duelu s New Yorkem, který prohráli 82:94, proměnili jen 21 ze 78 střel z pole a měli úspěšnost pouhých 26,9 procenta. To je nejhorší bilance v soutěži od ledna 2012.

V této sezoně byli dosud horší jen hráči Chicaga. Tým s českým reprezentantem Tomášem Satoranským před dvěma měsíci v duelu s Torontem střílel s úspěšností 29,9 procenta.

Až druhé prodloužení rozhodlo o vítězství Minnesoty 105:104 nad Sacramentem. Hosté na hřišti Kings vybojovali první výhru od 27. listopadu a ukončili jedenáctizápasovou sérii porážek.