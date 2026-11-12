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Velké obraty San Antonia a Bostonu, Golden State přišli o Curryho i sérii výher

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  8:41
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Victor Wembanyama ze San Antonia slaví úspěšný tříbodový pokus v zápase s Chicagem. | foto: AP

Basketbalisté San Antonia zvítězili v NBA podesáté za sebou. Na palubovce Chicaga ve středu otočili ztrátu 22 bodů a vyhráli 124:119. Stejně vysoký rozdíl dokázal smazat také Boston a Toronto zdolal 98:93. Sedmý zápas za sebou zvládli hráči Los Angeles Lakers, ligový lídr odjel z Milwaukee s výsledkem 123:112. Tým Golden State naopak přišel o sérii osmi vítězných zápasů i o zraněného Stephena Curryho a s Houstonem prohrál 108:115.

San Antonio vedl Victor Wembanyama s 32 body, devíti doskoky a pěti bloky. Spurs přitom ve druhé čtvrtině prohrávali 42:64, ale po přestávce zahájili druhý poločas šňůrou 18:3 a manko rychle smazali. K obratu jim pomohlo také pět ztrát Chicaga v úvodu třetí části. V závěrečné čtvrtině pak rozhodli další sérií 11:2. Dylan Harper přispěl k vítězství 18 body a deseti asistencemi, De’Aaron Fox přidal 17 bodů a devět asistencí.

Spurs zakončili bez porážky sérii čtyř venkovních utkání, Chicago má naopak celkovou bilanci 1-9. Bulls přitom v úvodu proměnili deset z prvních 12 trojek a v první čtvrtině dali 41 bodů. Nakonec jim nepomohlo ani 23 bodů Jalena Smithe, nováček Caleb Wilson navíc ve třetí části odstoupil kvůli zranění ruky.

Sestřih zápasu Chicago – San Antonio:

Celtics v Torontu prohrávali ještě ve druhé čtvrtině 37:59, ale odpověděli sérií 16 bodů, z nichž 10 dal Jayson Tatum. Nakonec se zastavil na 24 bodech a 25,2 sekundy před koncem dvěma trestnými hody poslal hosty do vedení. Toronto v první čtvrtině vyrovnalo klubový rekord 10 trojkami, ve zbytku utkání ale uspělo jen šestkrát z 25 pokusů. Nejlepším střelcem Raptors byl se 17 body Ja’Kobe Walter.

Basketbalisty Golden State oslabila ztráta Curryho hned zkraje utkání, dal tři body a odstoupil kvůli bolestem v pravé části břicha. Rockets za výhrou táhli Kevin Durant s 20 body, Alperen Sengün a Amen Thompson přidali po 19. Hostům nepomohlo ani 25 bodů a 10 doskoků nováčka Yaxela Lendeborga.

Sestřih zápasu Houston – Golden State:

Portland podruhé během dvou dnů porazil Oklahomu City, tentokrát 118:108. Český reprezentant Vít Krejčí se ve stejný den podrobil operaci kotníku, který si zlomil při zápase před týdnem. Nejlepším střelcem domácích byl Deni Avdija s 28 body. Za Thunder zaznamenal Shai Gilgeous-Alexander 31 bodů, Isaiah Hartenstein přidal 20 bodů a 11 doskoků.

Franz Wagner vyrovnal kariérní maximum 38 body při vítězství Orlanda 123:108 nad Utahem. Lakers přehráli Milwaukee i díky 32 bodům Luky Dončiče a upevnili si vedení v NBA s bilancí 11-2. Bucks naopak prohráli poosmé za sebou. James Harden stejnou porcí bodů pomohl Clevelandu porazit New York 115:107. Rozhodující trojku proměnil za stavu 101:101 necelé čtyři a půl minuty před koncem.

NBA – výsledky

New York - Cleveland 107:115
Indiana - Washington 114:101
Toronto - Boston 93:98
Chicago - San Antonio 119:124
New Orleans - Brooklyn 111:145
Memphis - Denver 118:123
Milwaukee - LA Lakers 112:123
Utah - Orlando 108:123
Houston - Golden State 115:108
Portland - Oklahoma City 118:108

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