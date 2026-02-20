Cunningham exceloval proti New Yorku, Boston pokazil debut bývalému spoluhráči

Basketbalisté Detroitu si po pauze pro Utkání hvězd v NBA upevnili první místo ve Východní konferenci výhrou 126:111 na palubovce New Yorku. Rozehrávač Cade Cunningham přispěl k vítězství 42 body a 13 asistencemi. Kristapsu Porzingisovi pokazili premiéru v dresu Golden State jeho bývalí spoluhráči z Bostonu, kteří vyhráli v San Franciscu 121:110.
Cunningham trefil 17 z 34 střel a doskočil osm míčů. Jednička draftu z roku 2021 částečně zastoupila potrestané spoluhráče Isaiaha Stewarta a hlavně Jalena Durena, kteří pykají za potyčku v nedávném utkání s Charlotte.

Detroit si ke čtvrtému triumfu v řadě pomohl 13 trojkami z 30 pokusů, zatímco soupeři jich povolil jen osm z 35. Knicks nestačilo 33 bodů a osm asistencí Jalena Brunsona či 21 bodů a 11 doskoků Karla-Anthonyho Townse. Ve Východní konferenci jsou třetí.

Triple doublem za 23 bodů, 15 doskoků a 13 asistencí zazářil v utkání Bostonu proti Golden State Jaylen Brown. Sekundoval mu s 26 body Payton Pritchard, Celtics zvítězili nad oslabeným soupeřem bez Stephena Curryho nebo Jimmyho Butlera.

Warriors poprvé nasadili Porzingise, kterého získali před uzávěrkou přestupů z Atlanty. Lotyšský podkošový hráč se uvedl 12 body za 17 minut. Lídrem Golden State byl De’Anthony Melton s 18 body. Celtics vedli až o 34 bodů, poslední část prohráli 19:37.

Houston zvítězil 105:101 v Charlotte, které předtím vyhrálo 11 z 12 zápasů. Hornets nenašli recept na Kevina Duranta, jenž nastřílel 35 bodů, když proměnil 14 z 20 střel. Nepomohlo jim ani 20 bodů a devět doskoků Granta Williamse.

Americký basketbalista Kevin Durant v akci proti Charlotte.

LaMelo Ball, který měl před zápasem autonehodu, nasbíral 11 bodů a po sedmi doskocích a asistencích. Hornets drží s bilancí 26-30 stále desátou příčku ve Východní konferenci, Houston je na Západě čtvrtý s bilancí 34-20.

Druhý tým Západní konference San Antonio zdolalo Phoenix 121:94. Vedlo ho šest dvouciferných střelců, nejvíc dal Stephon Castle 20 bodů. Victor Wembanyama za 25 minut na hřišti nasbíral 17 bodů a 11 doskoků. Za Suns dal Jalen Green 26 bodů.

Jednoznačný triumf si připsal také Cleveland, který udržel Brooklyn na úspěšnosti střelby jen 34 procent a zvítězil 112:84. V zápase vedl až o 43 bodů. Donovan Mitchell stihl 17 bodů za 21 minut, James Harden přidal 16 bodů a devět asistencí.

Nikola Jokič se snaží prosadit kolem Konana Niederhausera z Los Angeles Clippers.

Denver podlehl na hřišti Los Angeles Clippers těsně 114:115. V poslední sekundě mohl z trestných hodů vyrovnat Jamal Murray, ale proměnil jen dva ze tří. Lídrem Clippers byl s 38 body náhradník Benedict Mathurin, Nuggets vedl s 22 body a 17 doskoky Nikola Jokič.

Ani 28 bodů Tyrese Maxeyho nestačilo Philadelphii, jež podlehla 107:117 Atlantě. Za Hawks zaznamenal Jalen Johnson 32 bodů a 10 doskoků. Chicago doma podlehlo Torontu 101:110, neubránilo Brandona Ingrama, autora 31 bodů a osmi doskoků. Bulls vedl s 20 body Anfernee Simons.

Výsledky NBA

Charlotte - Houston 101:105
Cleveland - Brooklyn 112:84
Philadelphia - Atlanta 107:117
Washington - Indiana 112:105
New York - Detroit 111:126
Chicago - Toronto 101:110
San Antonio - Phoenix 121:94
Golden State - Boston 110:121
Sacramento - Orlando 94:131
LA Clippers - Denver 115:114









