Cunningham exceloval proti New Yorku, Boston pokazil debut bývalému spoluhráči

Cunningham trefil 17 z 34 střel a doskočil osm míčů. Jednička draftu z roku 2021 částečně zastoupila potrestané spoluhráče Isaiaha Stewarta a hlavně Jalena Durena, kteří pykají za potyčku v nedávném utkání s Charlotte.
Detroit si ke čtvrtému triumfu v řadě pomohl 13 trojkami z 30 pokusů, zatímco soupeři jich povolil jen osm z 35. Knicks nestačilo 33 bodů a osm asistencí Jalena Brunsona či 21 bodů a 11 doskoků Karla-Anthonyho Townse. Ve Východní konferenci jsou třetí.
Triple doublem za 23 bodů, 15 doskoků a 13 asistencí zazářil v utkání Bostonu proti Golden State Jaylen Brown. Sekundoval mu s 26 body Payton Pritchard, Celtics zvítězili nad oslabeným soupeřem bez Stephena Curryho nebo Jimmyho Butlera.
Warriors poprvé nasadili Porzingise, kterého získali před uzávěrkou přestupů z Atlanty. Lotyšský podkošový hráč se uvedl 12 body za 17 minut. Lídrem Golden State byl De’Anthony Melton s 18 body. Celtics vedli až o 34 bodů, poslední část prohráli 19:37.
Houston zvítězil 105:101 v Charlotte, které předtím vyhrálo 11 z 12 zápasů. Hornets nenašli recept na Kevina Duranta, jenž nastřílel 35 bodů, když proměnil 14 z 20 střel. Nepomohlo jim ani 20 bodů a devět doskoků Granta Williamse.
LaMelo Ball, který měl před zápasem autonehodu, nasbíral 11 bodů a po sedmi doskocích a asistencích. Hornets drží s bilancí 26-30 stále desátou příčku ve Východní konferenci, Houston je na Západě čtvrtý s bilancí 34-20.
Druhý tým Západní konference San Antonio zdolalo Phoenix 121:94. Vedlo ho šest dvouciferných střelců, nejvíc dal Stephon Castle 20 bodů. Victor Wembanyama za 25 minut na hřišti nasbíral 17 bodů a 11 doskoků. Za Suns dal Jalen Green 26 bodů.
Jednoznačný triumf si připsal také Cleveland, který udržel Brooklyn na úspěšnosti střelby jen 34 procent a zvítězil 112:84. V zápase vedl až o 43 bodů. Donovan Mitchell stihl 17 bodů za 21 minut, James Harden přidal 16 bodů a devět asistencí.
Denver podlehl na hřišti Los Angeles Clippers těsně 114:115. V poslední sekundě mohl z trestných hodů vyrovnat Jamal Murray, ale proměnil jen dva ze tří. Lídrem Clippers byl s 38 body náhradník Benedict Mathurin, Nuggets vedl s 22 body a 17 doskoky Nikola Jokič.
Ani 28 bodů Tyrese Maxeyho nestačilo Philadelphii, jež podlehla 107:117 Atlantě. Za Hawks zaznamenal Jalen Johnson 32 bodů a 10 doskoků. Chicago doma podlehlo Torontu 101:110, neubránilo Brandona Ingrama, autora 31 bodů a osmi doskoků. Bulls vedl s 20 body Anfernee Simons.
Výsledky NBA
Charlotte - Houston 101:105